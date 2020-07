Una semana clave para Mauro Zárate y Franco Soldano

12/07/2020 - 23:15 Mundo Boca

¿Cómo están las negociaciones entre Boca y los delanteros Mauro Zárate y Franco Soldano por las renovaciones de sus contratos? El caso del ex delantero de Vélez es el más complejo de los dos. O mejor dicho, por el que más idas y vueltas hubo pese a que desde ambas partes coinciden que van a llegar a buen puerto. Primero que nada, si se llegó a esta instancia es porque Zárate no cumplió con una cláusula en el contrato anterior que le renovaba automáticamente si jugaba el 50 por ciento de los partidos. Pero como eso no ocurrió, hubo que negociar.

Del lado de Boca le ofrecieron un año y medio de vínculo y le bajaron considerablemente los números; y si bien de la vereda de enfrente aceptaron, también pusieron una cláusula de salida en caso de que el jugador de 33 años no consiguiera la continuidad deseada en diciembre.

Con Soldano la situación es más simple, más llevadera y con el que pueden llegar a un acuerdo inmediato. La negociación de Boca, que ofrece contrato hasta diciembre de 2021, con el Olympiacos de Grecia no tendría mayores problemas: Russo quiere al delantero de 25 años y los griegos quieren que se quede en la Argentina.

Incluso, si hasta los números de los nuevos préstamos (300.000 dólares anuales) serían los mismos por el que se llegó a un acuerdo en el 2019 cuando llegó al club. El dato: el 30/6 pasado se venció el contrato del cordobés, que se quedó en la Argentina y evitó dos vuelos de repatriación a la “Tierra de los Dioses”.