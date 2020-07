La espera sería aún más larga para Güemes

12/07/2020 - 23:30 Deportivo

El fútbol argentino mantiene aún la incertidumbre respecto de la vuelta a los entrenamientos. Los equipos santiagueños, que representan a la provincia en torneos nacionales siguen a la espera de una resolución y, al parecer, el que más difícil la tendrá será Güemes. Es que la dirigencia del Torneo Federal A, asegura de manera pública que aún está lejos el regreso para los equipos de la categoría.

El presidente de Chaco For Ever, Héctor Gómez, uno de los representantes del Torneo Federal A en la reunión en la que la AFA presentó los protocolos sanitarios para el regreso a las prácticas, alertó con que “falta mucho para que vuelva el fútbol en la categoría”.

“Es muy difícil hablar de la vuelta del fútbol en el Federal A. Todavía tenemos que esperar y las condiciones no están dadas. En este momento falta mucho para que vuelva el fútbol en la categoría”, considero anoche Gómez en diálogo con el portal “Interior Futbolero”.

“Los dirigentes del Federal A opinan que hoy es difícil volver a jugar. Ni siquiera pensar en volver a entrenar. La realidad es dura en los diferentes clubes de la categoría. A todos nos está costando mucho en lo económico y eso se junta con la crisis de la pandemia de coronavirus”, amplió el directivo chaqueño.

Gómez abordó detalles sobre el protocolo sanitario y dijo que “el protocolo básico se puede aplicar tranquilamente. Hay que adecuarlo a la categoría, ya que en la nuestra hay un gran déficit de infraestructura y principalmente económico. Hay que trabajarlo en la docencia”, aseguró.

“Sobre quién pagará los hisopados no se habló nada. Creo que lo hará AFA, porque hay un compromiso muy contundente de Claudio Tapia (presidente de la Asociación) para que esto se lleve adelante y todo el respaldo dirigencial para que se pueda realizar. AFA va a tratar de costearlos”, estimó el titular de Chaco For Ever.

“La dificultad para volver a entrenar no depende del protocolo que aprobamos o no. No se puede volver a entrenar porque no autoriza el Ministerio de Salud, porque no están dadas las condiciones por la cantidad de contagios que hay”, alertó el dirigente.