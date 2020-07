Indagan a Yanuzzi y su novia niega que él la haya agredido

13/07/2020 - 00:24 Policiales

Mauricio Yanuzzi será examinado por el Cuerpo Médico Forense esta mañana y luego prestará declaración de imputado por el supuesto delito de “lesiones leves calificadas por el vínculo”, en una causa que lo tiene detenido por una presunta agresión a su pareja, ocurrida el último viernes en la madrugada.

El hombre de 39 años fue apresado en la tarde del sábado, después de que la jueza de Género librara una orden de detención en su contra a instancias del pedido de la fiscal del caso, Dra. Andrea Juárez.

Cabe recordar que en la madrugada del sábado, se registró un confuso incidente en un departamento del 8º piso de un edificio de calle Sáenz Peña casi Moreno.

Una mujer fue trasladada al Hospital Regional con una herida cortante en su antebrazo, por la que perdió abundante sangre. Aparentemente había mantenido una discusión con su pareja y se sospechaba que Yanuzzi la había agredido.

Mañana Yanuzzi prestará declaración de imputado. Como se encuentra detenido, corre el plazo de 15 días para que permanezca privado de la libertad. Sin embargo, no descartan que antes de dicho plazo pueda recuperar la libertad, ya que en su declaración testimonial, la supuesta víctima, Yanina Britos (37), negó tajantemente que él la hubiera agredido.

Testimonio

“Es injusto que él esté preso, porque no me hizo nada”, comenzó diciendo Yanina Britos en diálogo con EL LIBERAL , tras haber relatado a la Fiscalía lo sucedido en la madrugada del viernes.

Explicó que hace tres años que llegó a Santiago desde Córdoba e inició una relación con Mauricio Yanuzzi. En cuanto a lo sucedido en la madrugada del viernes, precisó que alrededor de las 4 mantuvieron una discusión.

“Fue una discusión normal de pareja, no hubo forcejeos ni nada”, detalló la mujer de 37 años. “En una crisis de nervios, le doy un golpe de puño al vidrio (de la ventana) que estalla y al retirar el brazo, me corto”, agregó Yanina.

“En ningún momento me levantó la mano, ni me tocó. Él estaba sentado en el comedor, al verme ensangrentada, buscó un trapo para hacerme un torniquete, pero el sangrado no paraba y por eso se manchó todo el departamento”.

Por último remarcó: “Se han exagerado muchísimo las cosas, no pasó nada de lo que se dijo. En vez de tomarme declaración antes, se lo llevaron detenido primero. No averiguaron qué pasó”.

“Es injusto que él esté detenido porque no me hizo nada”, finalizó.