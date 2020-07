“Mono” Banegas suena con su bajo en la vuelta de Isabel Pantoja

13/07/2020 - 20:11 Pura Vida

Cristian “Mono” Banegas no deja de mover la rueda creativa, y así algunas oportunidades llegan a él sin que las busque, como la convocatoria a participar del nuevo disco de Isabel Pantoja, que aún no tiene nombre, pero sí un primer tema “Esta es mi vida”, lanzado hace un par de días, con el que la española vuelve a pisar fuerte en la escena musical, y en el que se escucha el bajo del santiagueño.

El hijo de Horacio Banegas trabajó en esta producción bajo la dirección de Julio Awad, quien luego de un llamado telefónico con el que oficializó el pedido, le acercó de manera online las partituras con los arreglos y la música de 8 canciones. Además le pidió que las grabara y las enviara por la misma vía.

Awad, quien además de productor, es pianista, arreglador y compositor, conoce al “Mono” desde su relación con Horacio, con quien trabajó varios años. La comedia musical lo hizo migrar de Buenos Aires a España, adonde terminó instalándose y forjando una prestigiosa carrera.

Precisamente, fue su trabajo como productor de Paloma San Basilio lo que trajo a Awad de vuelta a la Argentina durante la gira que la artista realizó por Latinoamérica. Ahí se encontró con Horacio Banegas y le pidió el teléfono del “Mono”, de quien había perdido el contacto, aunque seguía de manera online los pasos que el santiagueño iba dando en la música.

“Para mí no solo es un lujo haber trabajado para semejante artista como lo es Isabel Pantoja, sino también con Julio Awad, un músico muy importante, un pianista groso, con quien nos conocimos a finales de los 90, e hicimos una amistad hermosa”, dijo Cristian “Mono” Banegas a EL LIBERAL .

Y contó que la grabación de los 8 temas en los que él participa y que forman parte del disco que Isabel Pantoja lanzará a finales de este año, se concretó a fines del año pasado.

“Hace un par de días, Julio me avisó que iban a lanzar el primer corte del disco ‘Esta es mi vida’, que ya está siendo escuchado por miles de personas a través de las plataformas musicales. Tener el privilegio de trabajar para él y para semejante artista, es una experiencia maravillosa. Me hace sentir que estoy representando a Santiago del Estero, y eso me provoca un orgullo muy grande”, remarcó.

En sus redes sociales, Awad no solo compartió el video oficial con el corte que Isabel Pantoja eligió para darle fuerza a esta suerte de vuelta al ruedo, luego de una época oscura en la que incluso estuvo privada de su libertad, sino que agradeció el trabajo del “Mono” Banegas y el resto de músicos que trabajaron para lo que será el nuevo disco de la española y cuyos temas se irán estrenando de a uno en el espacio virtual antes de que se lance el disco físico.

Banegas fue elogiado por su calidad musical junto a Mathew Kim, Garol Garel Jr., Javier Arevalo, Patxi Pascual, Nicolás García Esperanza, Mike Thompson, Víctor Gil Serafini y Gastón Santos Juan.