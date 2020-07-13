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CARTELERA TV / 14 de julio de 2020

A LAS 21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

- 20:23 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO

11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 AVENIDA BRASIL

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?

18.00 ALAS ROTAS

19.00 ELIF

19.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

19.45 ELIF (CONTINÚA)

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

22.45 JESUS

00.00 30 AÑOS JUNTOS

00.45 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14 DE TIC

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SABADO SAGRADO

14.30 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.30 EN ARMONIA

16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: OLIMPICO vs. QUIMSA 3 (R)

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BASQUET FEMENINO: RED STAR vs. JUVENTUD DE BELGRANO (R)

20.00 MÁS FUTBOL

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 PODIO

22.00 PASION POR EL TURF

22.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)

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