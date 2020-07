Luis Scola: “La Cabb lo único que quiere es gente que juegue el juego que ellos juegan”

13/07/2020 - 21:55 Deportivo

Luis Scola afirmó que a pesar de todas las invitaciones que los dirigentes de la Confederación Argentina de Básquetbol (Cabb) le realizan a algunos jugadores para sumarse a sus filas, lo que realmente pretenden es sumar gente que “juegue el juego que juegan ellos”.

“Una organización necesita conocimiento de campo. El básquet argentino lo puede aplicar a ex jugadores mientras que estén capacitados, no por ser ex jugadores, no creo que esto vaya a pasar con la dirigencia actual de Cabb”, señaló Scola.

Posteriormente, el capitán del seleccionado agregó en declaraciones realizadas a “Uno Contra Uno Radio” que “si hubiera otra gente a cargo, y hay ex jugadores no debería ser un problema. Esta gente que está en la Confederación ahora lo único que quieren es gente que juegue el juego que jueguen ellos. Te invitan a ir siempre que no te vayas a revelar”.

“De esa manera puede haber alguien. O ex jugadores que tengan una mentalidad alineada a lo que hacen. Una persona puede creer que lo que hacen es idóneo, para mí no", indicó.

Luego, el jugador del Varesea, añadió que “los dirigentes piensan exactamente lo opuesto a lo que pienso yo. La Cabb puede ser mucho mejor de lo que es en un entorno profesional, que actualmente no lo es”.

Scola afirmó que definir estar presente en los Juegos Olímpicos de Tokio fue una decisión “dura de tomar”, y reconoció que la tomó porque “quería estar presente” y “estaba en condiciones” de afrontar el proceso hasta llegar a la máxima cita del deporte mundial.

“Jugar los Juegos Olímpicos fue una decisión dura de tomar, pero yo los quiero jugar. No fue pura y exclusivamente la razón de la decisión, yo tengo que jugar un año entero, no puedo hacer algo pensando solo en eso y sería faltarle el respeto al Varese (su nuevo equipo)”, comentó Scola.

El ala pívot porteño jugará en Tokio 2021 su quinto Juego Olímpico, a los 41 años (los cumplirá el 30 de abril).

“Yo tenía que pensar si estaba en condiciones de encarar este proyecto de la forma que a mí me gusta. Para mí hay dos formas de llegar, 100 o 0. Si vos no pensás que vas a llegar al 100% no tenés que ir. Eso va más allá de la selección”, agregó en declaraciones realizadas a unocontraunoweb.

Posteriormente, el jugador indicó que “eso será en junio y agosto del año que viene. Esto arranca en este julio y termina el año que viene. Yo tenía que tomar la decisión personal de si quería y podía hacerlo”.