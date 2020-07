Indican que ya cerraron 42 mil pymes, prevén más quiebras y cuestionan ayudas insuficientes

13/07/2020 - 23:57 Economía

El secretario general de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, señaló que hasta ahora cerraron 42.000 empresas en todo el país por el efecto de la caída económica por la cuarentena a la par que indicó que “tenemos una expectativa de cierres mucho más importantes” mientras se prologuen el aislamiento y enfatizó que las ayudas oficiales al sector llegaron a destiempo y otras directamente no se produjeron como “la postergación del pago de impuestos porque hay que seguir pagándolos”.

Grinman mantuvo un diálogo con EL LIBERAL en el que describió la situación actual del sector, pero también trazó un escenario sombrío para los próximos meses: “Esto es peor que lo del 2001 y sus consecuencias”, señaló a la conjunción de crisis sanitaria y una actividad económica deprimida.

Sobre el contexto, remarcó: “Nosotros hacemos relevamientos en todo el país y lo que surge de las mismas cámaras empresariales es que ya han cerrado a lo largo y lo ancho de la Argentina unas 42.000 empresas, de esas 25.000 en el AMBA y unas 17.000 en el resto del país, es lo que tenemos hasta ahora”.

No obstante, agregó: “Tenemos una expectativa negativa de un cierre mucho más importante en tanto y en cuanto esto se prolongue en el tiempo. A mayor durabilidad de la cuarentena en sus distintas fases esto puede llegar a tener un impacto de muchos miles de empresas más cerradas, con las consecuencias de pérdida de empleos”.

Respecto de los auxilios del Gobierno hacia el sector empresario, en puntual la moratoria impositiva, dijo que “recién fue al Congreso, hasta que la apruebe, va a pasar bastante tiempo”. En tanto, respecto de los ATP, los Repro y los créditos, remarcó que “el Gobierno en términos políticos reaccionó bastante rápido, el problema fue que la instrumentación no fue rápida, entonces hoy hay comercios que por ejemplo todavía no terminaron de cobrar el ATP de mayo, de junio y eso nos complica seriamente”.

“Las ayudas no alcanzan”

Puntualizó que “lamentablemente a pesar del esfuerzo del Gobierno son insuficientes las herramientas porque la demanda de ayuda económica es mucha. Porque de las otras ayudas no ha habido, los impuestos hay que seguir pagándolos porque no se han postergado, por eso la demanda económica no alcanza, se necesita más ayuda del Gobierno en ese sentido”.

El dirigente, señaló que “a la Argentina esta tragedia nos toma con una vulnerabilidad económica muy grande porque venimos de dos años de recesión y 8 de estancamiento, o sea que hace 10 años que económicamente no crecemos, entonces nos tomó muy frágiles, eso es lo que se está sintiendo”. Por esta razón, dijo que llevara mucho más tiempo que al resto, encontrar una salida con crecimiento.

Grinman apuntó que “esta crisis es extremadamente gravíe para nosotros porque salvo la época de la fiebre amarilla no tuvimos una crisis de esta naturaleza con incidencia negativa tan grande, esto es mucho peor de lo que paso en el 2001 y sus consecuencias, no hemos tenido una crisis de esta naturaleza que se haya juntado lo sanitario y lo económico”.

Puntualizó que “esto tiene que servir para que los gobernantes tanto desde el oficialismo como desde la oposición asuman las responsabilidades, dejen de lado sus intereses personales y partidarios y se pongan a trabajar en fortalecer y construir un modelo económico sustentable porque desde hace 80 años todos, todos los gobiernos que pasaron, fracasaron en construir un modelo económico sustentable”. Apuntó que “por eso , lo que dije que a nosotros esta crisis económica nos va a perjudicar muchísimo más que a cualquier otro país del mundo. Quiza vamos a ser el país que peor vamos a salir de esta crisis”.

En este contexto, detalló que “es importante que desde el Gobierno se comprometan a trabajar en los cambios estructurales: el sistema tributario, laboral, financiero, con actividades que deben ser declaradas esenciales, etc. eso necesita el país para salir adelante y lo fundamental, también se necesita un cambio cultural”.

Señaló que “la Argentina es un país que en los últimos cien años tiene una visión negativa del empresariado, por un tema de ideología. Pero es el empresario honesto el que crea nuevas empresas y fuentes de trabajo y tiene que ser incentivado”.

Agregó que “a los empresarios deshonestos que se enriquecen rápidamente son los que la Justicia los tiene que investigar y juzgar”.

Respecto del escenario futuro, dijo que “hay empresarios y algunos comercios que quizá quiebren en un tiempo como consecuencia del arrastre de deudas de este momento por eso hemos pedido al Congreso que instrumente alguna legislación que proteja de los embargos, de la catarata de juicios que se van a hacer, de las ejecuciones porque esto va a suceder”.

“ Aquel comerciante –indicó- que se endeudo porque el gobierno le dijo que no puede abrir su negocio y ahora no puede pagar sus cuentas, seguramente va a tener un montón de juicios que no lo van a poder afrontar. Nosotros prevemos un escenario muy sombrió para el futuro”.

Definiciones clave

v “El Gobierno en términos políticos reaccionó rápido con las ayudas, el problema fue que no se instrumentó rápidamente”

v “La demanda de ayuda económica es muy grande y no alcanza, porque no hubo otras ayudas: Los impuestos hay que seguir pagándolos”.

v “Esto es mucho peor que lo del 2001”.

v “La Argentina tiene una visión negativa del empresariado, por un tema de ideología”.

v “El empresario honesto que crea empresas y empleos tiene que ser incentivado”

v “A los empresarios deshonestos que se enriquecen rápido son los que la Justicia los tiene que investigar y juzgar”.

v “Vamos a tener a más de 50% de la población en la pobreza y la única manera de salir es con crecimiento económico y eso lo genera el sector privado”

v “El Estado no genera riqueza, es incapaz de hacerlo”.

v “Hay que dejar de lado la ideología, en este país hay demasiada ideología y pocas ideas. l