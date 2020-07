VIDEO: temor en el Reino Unido por enjambres de hormigas voladoras

14/07/2020 - 20:45 Mundo Web

Los enjambres de hormigas voladoras que este fin de semana 'bombardearon' el Reino Unido eran tan enormes que fueron detectados por los radares del servicio meteorológico nacional.

El portal Liverpool Echo informó que una mujer que vive en la localidad de Ellesmere Port, en el oeste del país, dijo que sus hijos "comenzaron a gritar" cuando vieron a las hormigas voladoras "aparecer de repente".

Otra vecina de la misma zona también dijo que su familia tuvo que "correr y ponerse a cubierto", mientras que un tercer testimonio agregó que los insectos habían "invadido su jardín".

Swarms of #flyingants in S+E Eng yesterday even appeared on the rainfall radar



The blue specs on the radar showed up some of the swarms through the afternoon @bbcbreakfast pic.twitter.com/YSs8Gc54v9