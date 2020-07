De Vido apoyó el reclamo de Hebe de Bonafini al Presidente y Juan Grabois lo cruzó

14/07/2020 - 21:03 País

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le reprochó este martes al presidente Alberto Fernández haber convocado para el acto del 9 de Julio por el Día de la Independencia a los empresarios que conducen el Grupo de los 6. “Sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras, y a los que saquearon el país”, le dijo a través de un carta.

Al reclamo se sumó esta tarde el ex ministro de Planificación Julio De Vido. “Saludo y coincido absolutamente con la nota de las Madres de Plaza de Mayo. No se puede tapar lo evidente en nombre de la relación de fuerzas”, indicó el ex funcionario kirchnerista junto a la carta firmada por Bonafini.

Pocos minutos después de su publicación en Twitter, el titular de la CTEP, Juan Grabois, salió al cruce con dureza y apuntó contra De Vido. “No sé cómo te da la cara. Con varios de esa foto te juntabas a hacer negocios. Por tipos como vos, Macri llegó a Presidente”, le respondió.

Una hora antes había hecho alusión a las críticas a Alberto Fernández aunque no había puntualizado en la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. “Hay que invertir la lógica del oportunismo político: cuando las cosas van bien, somos amigos del campeón y la crítica escandaliza; cuando van mal, el amigo se convierte en avestruz y hace leña del árbol caído. Ante a la ofensiva gorila, todo el apoyo a Alberto Fernández y Cristina Kirchner”, señaló.

No es la primera vez que el líder social apunta contra el ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Un año atrás había cargado contra él al decir: “De Vido fue lo peor que le pasó a la Argentina. Es un tipo al que quiero lejos”. En ese momento el peronismo estaba en pleno proceso de organización para afrontar las elecciones presidenciales.