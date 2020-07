El Leeds de Bielsa, cerca de obtener el soñado ascenso

14/07/2020 - 21:49 Deportivo

Leeds United, conducido por el rosarino Marcelo Bielsa, terminará la 44ª y antepenúltima fecha de la Championship League como único puntero, luego de que su escolta, West Bromwich Albion, no pasara ayer del empate sin goles como local ante Fulham, cuarto.

Con la igualdad, West Bromwich Albion llegó a los 82 puntos y quedó a dos de Leeds (84), que mañana recibirá en Elland Road y a puertas cerradas a Barnsley, que marcha último en el torneo.

El tercero, Brentford (78), jugará hoy con Preston North End: si no suma las tres unidades, el equipo de Bielsa logrará el ascenso a la Premier League con una victoria el jueves.

Lo mismo si Brentford pierde y Leeds empata: le sacaría siete puntos de ventaja con solamente seis por jugar.

El resultado de ayer, además de permitirle seguir solo en la cima y darle la posibilidad de sacarle cinco puntos a su escolta, despejó un adversario en el camino del equipo de Bielsa, Fulham, cuarto con 77, que ya no puede darle alcance.

Los equipos que terminen en los dos primeros puestos subirán a la Premier League y del tercero al sexto jugarán un cuadrangular del que saldrá el tercer ascenso.

Resumen de la fecha 44: Ayer, West Bromwich Albion 0, Fulham 0; Wigan 8, Hull City 0; Reading 1, Middlesbrough 2; Millwall 1, Blackburn Rovers 0; Luton 1, Queen Park Rangers 1; Cardiff 2, Derby County 1; Sheffield Wednesday 0, Huddersfield Town 0. Hoy, Bristol City vs. Stoke City; Brentford vs. Preston North End; Nottingham Forest vs. Swansea; Birmingham City vs. Charlton. Mañana, Leeds vs. Barnsley.l