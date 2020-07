Impulsan trabajo preventivo para evitar reuniones masivas para el Día del Amigo

14/07/2020 - 22:54 Santiago

A menos de una semana de la celebración del Día del Amigo, la Asociación Civil Proyecto Padres comenzó a trabajar en la diagramación de un operativo preventivo para evitar las reuniones masivas, sobre todo de adolescentes. Su titular, Marcelo Arambuena adelantó que el trabajo será coordinado en principio con la Dirección de Calidad de Vida, y se busca además contar con el apoyo de la Policía de la Provincia, tal como ocurre en cada operativo de esta magnitud.

“Sabemos que no se pueden hacer reuniones con más de 10 personas pero lamentablemente muchos no lo cumplirán. Es lo que ya viene ocurriendo. Por eso vamos a coordinar operativos para que lleguemos a todos lados. Hoy en día, ya no solo nos preocupa el consumo desmedido de bebidas alcohólicas en menores de edad, sino que se suma otro drama, que es el coronavirus. Por suerte en Santiago la situación está controlada, pero no podemos permitir que los jóvenes se arriesguen a un contagio, por incumplir el decreto”, sostuvo Arambuena, en diálogo con EL LIBERAL.

La idea que surge desde Proyecto Padres es realizar los recorridos tradicionales y además solicitar a los ciudadanos el aporte de datos, en caso de saber que alguna fiesta se está gestando en inmediaciones de sus hogares. El apoyo de la sociedad será fundamental para evitar las fiestas clandestinas, precisó Marcelo Arambuena.

“Necesitamos del compromiso de todos. Por eso ya comenzamos el diálogo con Calidad de Vida para coordinar una actividad conjuntamente para evitar reuniones y aglomeraciones que más allá del consumo de menores, tiene que ver con la prevención del virus”, expresó.

Y agregó: “Ahora, con un poco de liberación, la gente se abusa, no respeta el distanciamiento ni todas las otras medidas. Esperemos no tener que lamentar ningún caso, pero para eso debemos comprometernos todos”.

Sectores alejados

Finalmente adelantó que fundamentalmente recorrerán las zonas de fincas privadas, que suelen ser los lugares más concurrentes en tiempo de festejos, y sobre todo cuando se trata de organizaciones clandestinas.

“Se sabe que siempre los lugares más escondidos, son los más elegidos para las reuniones clandestinas. En el caso de ser encuentros de menores de edad, está en los adultos la responsabilidad. Le pedimos a los padres que nos ayuden, que no permitan que sus hijos se expongan a situaciones de las que después nos podemos arrepentir”, sentenció. l