El Ministerio de Salud pide reportar el ingreso de quienes llegan a Santiago

14/07/2020 - 22:57 Santiago

El Ministerio de Salud de la provincia recuerda que se encuentra vigente el Protocolo de Aislamiento Preventivo para Viajeros, establecido a partir del decreto de necesidad y urgencia nacional 260/2020.

Esta decisión busca minimizar la posibilidad de ingreso y la propagación del virus en esta provincia.

Por ello, aquellos santiagueños que regresan desde el exterior o de cualquier otra cuidad o localidad fuera del territorio provincial, deben cumplir con las pautas de aislamiento preventivo durante 14 días, a partir de la fecha del ingreso.

Consecuencias

Quienes no cumplan con el aislamiento serán denunciados penalmente para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

“Las personas que regresen a la provincia, no deben salir por ningún motivo de sus hogares, no deben concurrir a lugares públicos, trabajos, etc., aún cuando no presenten síntomas”, explicaron.

Asimismo informaron que deben reportar su llegada comunicándose al 107 Sease, al 3854213006 (fijo), ó 3855237077 (móvil) del Ministerio de Salud. l

Denuncia

Y para denunciar el incumplimiento de la cuarentena, los ciudadanos deben dirigirse al 3855072539 ó 3855072540 (WhatsApp). l