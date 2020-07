Quimilí se prepara para poner en práctica el nuevo protocolo de seguridad sanitaria

15/07/2020 - 00:12 Interior

El intendente de Quimilí, Omar Fantoni, mantuvo en las últimas horas una serie de reuniones para coordinar la puesta en práctica del nuevo protocolo de seguridad sanitaria impulsado por el Gobierno de la provincia, especialmente dirigido para controlar el ingreso de personas desde otros puntos del país y que pudieran ser portadores del Covid- 19.

El jefe comunal se reunió durante la tarde y noche del lunes con miembros de su gabinete, autoridades sanitarias, de Gendarmería y de la Policía de la provincia. También asistió a un encuentro en el Teatro Municipal con transportistas locales, quienes manifestaron su compromiso con las medidas de prevención y la necesidad de colaborar para proteger a los vecinos de Quimilí, ciudad donde aun no se han registrado casos positivos.

El jefe comunal indicó: “En esta oportunidad hemos dado a conocer el nuevo protocolo de ingreso a la provincia para los transportistas, porque tenemos muchos camiones que son manejados por choferes de Quimilí y nos preocupa porque muchos de ellos salen de la provincia, tienen contacto con otras personas y luego regresan a nuestra ciudad y comparten espacios con sus familias. A todos les pedimos que extremen las medidas de seguridad para no tener que actuar nosotros por la fuerza, y tener que aislarlos. Les pedimos que tomen conciencia porque son ellos los que pueden traer el virus”.

En este sentido, Fantoni resaltó que “en Quimilí hemos tenido una posición más flexible, porque dejamos a los camioneros que llegan de otros lugares estacionen en lugares habilitados, también creamos una playa a muy bajo costo para que tengan un lugar dónde estacionar, con vigilancia permanente, para que puedan descansar tranquilos”.

“Este servicio agregó- no es solamente para el camionero local, sino también para el que proviene de otros lugares, para que cumplan el protocolo. No se va a permitir que los camioneros estacionen en la ruta. Solamente en los lugares habilitados para evitar que tengan contacto con la gente local y los expongan a un contagio”.

También se dirigió a los comerciantes que están sobre la ruta. “Extremen las medidas sanitarias principalmente el uso de barbijo, el distanciamiento social de dos metros y que obliguen a quienes ingresen a sus comercios a que cumplan estas medidas, porque es la única manera que nos podemos proteger del contagio”, dijo.

Preocupa cierto relajamiento de la gente

El intendente de Quimili, Omar Fantoni, se mostró preocupado por cierto relajamiento que se puede percibir en la comunidad quimilense. “La gente no se está cuidando como corresponde y debe saber que si tenemos un caso positivo en la ciudad las consecuencias son terribles para todos, porque vamos a tener que volver a la fase uno. Nadie podrá salir de sus casas, con la imposibilidad de trabajar para muchas personas. Debemos ser conscientes de las consecuencias”, advirtió.

“Sería una pena, insistió, Fantoni, que después de más de cien días que nos venimos cuidando, que por una persona que tome esto como una broma, corramos el riesgo de contagio y las consecuencias para la población. Tenemos 38 lugares por donde se puede ingresar caminando a la ciudad. No estamos exentos de que nos llegue el virus. En algún momento puede tocarnos, por eso le pido a la gente que tomemos conciencia y que lamentablemente todavía no podemos hacer una vida normal, que debemos cuidarnos entre todos para no perder las ventajas de la fase en la que estamos y no debamos retroceder a una cuarentena más estricta”.l