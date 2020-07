Juan Cano ya corre 100 kilómetros semanales

15/07/2020 - 01:10 Deportivo

El marchista santiagueño Juan Manuel Cano dejó los dolores musculares al cumplirse un mes de su retorno a las prácticas para pasar ahora a correr más de cien kilometros semanales, con la intención de alcanzar la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

El destacado atleta de Las Termas le confirmó a EL LIBERAL en exclusiva que recién ahora comenzó a sentirse mejor.

“Justamente he cumplido un mes de trabajo oficial, y ya casi estoy acomodado, no en los niveles de potencias antes de la cuarentana pero gracias a Dios me siento mucho mejor y tranquilo. Estoy metiéndole pata ahora un poco más ordenado, ya casi sin dolores, salvo cuando acelero un poco a veces”, dijo.

Cano agrego: “En lo personal estoy contento con este mes de trabajo, sintiendo que ya podemos arrancar a cargar el entrenamieto de unos 100 kilometros semanales que de a poco empecé. Creo que ya estoy listo. La verdad que en los primeros días me costó bastante, pero ahora ya estoy bien para inciar un trabajo más serio, más estricto de pasadas, series, y respetándolo más con el apoyo de mi entrenador desde Mar de Plata, quien es el que guia”, aseguró.

Carreras

Sobre la vuelta de las competencias, Juan Manuel estimó que será para fin de año. “En realidad está pensado el nacional para diciembre como prioridad, para donde estoy apuntando a llegar de la mejor forma. Pienso que en enero y febrero pueden tomar mayor ritmo las carreras. Pasa que por el momento y por cómo está Buenos Aires el nivel de contagio de coronavirus el tema se puso difícil. Hasta en el fútbol no se puede terminar de acomodar la vuelta”, indicó.

También Cano advirtió que la fecha nacional podría llegar a Mar de Plata, Chaco o Entre Rios. “Lo que sí yo estoy enfocado en ello y también en mi clasificación para Tokio 2021 para la cual trabajo”, dijo. l