Prorrogan la prisión preventiva a un friense acusado de violar a su hijastra entre los 5 y 11 años

La jueza de Control y Garantías de la ciudad de Frías, Gabriela Núñez de Cheble, prorrogó la prisión preventiva vigente para un friense, sindicado de ultrajar sexualmente a su hijastra entre los 5 y 11 años, la que recién pudo romper el silencio al cumplir los 13.

‘Abuso sexual gravemente ultrajante, calificada por la situación de convivencia’, son los cargos enrostrados por la fiscal, Analía Nóblega Rayó.

Según la investigación, en el 2019 la adolescente participó de una clase de educación sexual en su colegio, ocasión en que estalló en llanto y confió a sus profesores que su padrastro la abusa desde que tuvo los 5 y hasta los 11 años.

Alertada su madre por las docentes, sobrevino la denuncia policial que rápido llegó a la Fiscalía. Al declarar ante los psicólogos, la estudiante habría revelado que nunca quiso arruinarle la felicidad, o convivencia y prefirió callarse.

Sin embargo, ante los expertos habría señalado que en ausencia de su madre, el padrastro acostumbraba manosearla. ‘Me abusó muchas veces, invadió mi privacidad en mi pieza y hasta se metía en la pileta cuando me veía en bikini’, habría subrayado.

‘A los seis años me obligó a que le practique sexo oral y más grande me ordenó que no me acercara a mis amigos’, ahondó.

Cuando su madre se separó, la menor se sintió liberada, hasta que no pudo más y confesó el tormento que significó la convivencia entre los 5 y 11 años.

El padrastro fue apresado y la Justicia le dictó la prisión preventiva que le fue extendida en la víspera, con lo cual esperará detenido el juicio oral.

Al fundamentar el porqué de la medida, la fiscal explicó que cuenta con la denuncia del colegio, informe médico que confirma los abusos, Cámara Gesell y un psicológico del imputado extraído de otro legajo, ya que se negó a una pericia en un test gráfico.

Del documento se desprende que el imputado presenta ‘fallos en el control de sus impulsos, necesidad de gratificación, falta de tolerancia y ausencia de autocrítica, pero comprende la criminalidad de sus actos’.

Una probable pena máxima de 20 años de cárcel

La imputación prevé una pena oscilante entre 8 y 20 años de cárcel. Desde ese escenario, la fiscal indicó ayer que subyacen evidentes ‘peligros de fuga y entorpecimiento en la causa’.

Además, el imputado no posee un trabajo estable que garantice arraigo y Nóblega Rayó juzgó que de ser liberado, bajo cualquier circunstancia, es probable que vaya a profugarse.

Meses atrás, la Justicia rechazó ya un pedido de excarcelación extraordinaria, basada por la defensa en problemas de salud que los forenses descartaron.

Después de merituarlo todo, la magistrada extendió la preventiva del individuo e instó al ministerio fiscal a clausurar el proceso y enviarlo a juicio.l