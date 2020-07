FÚNEBRES | 16 de julio del 2020

16/07/2020 - 00:32 Funebres

FALLECIMIENTOS

16/7/20

- Juana Azucena del Valle Corbalán de Kusmuk (Fernández)

- Emma Elizabeth Vázquez (La Banda)

- Divi Allalla

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA AZUCENA CORBALÁN DE KUSMUK

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 23/6/35-15/7/20 en Buenos Aires.

A los 85 años en serenidad y acompañada por el amor de su esposo Antonio y el cuidado de sus hijas Ana y María. Saludada por el cariño de sus nietos Boris y Simón y sus yernos Nicanor y Javier, Azucena fue bisnieta de Petrona Manzanares y de Anselmo Castillo, primeros pobladores del Pueblo de los Castillo -hoy Fernández-. Madre y esposa abnegada, disfrutó de una voz hermosa que la llevó a formar parte, brevemente, en su juventud, de una orquesta de tango, amó la música y amó su tierra natal. Se ruega una oración en su memoria, acompañando su partida.

RECORDATORIO

GUIDO OSCAR TREJO

(q.e.p.d.) Falleció el 16 /7/19 y espera la resurrección.

Cuando se lo entiende, el sufrimiento adquiere un signo positivo, aún el provocado por la muerte de un hermano. Cuando esto sucedió mi primer respuesta, fue un momento de silencio. Silencio para respetar tu partida. Silencio para no aumentar mi dolor con respuestas tontas o palabras sin sentido. Hasta que un día, gracias a mi fe, me di cuenta que llegará el momento en que nos volvamos a encontrar hermano querido, junto a nuestros amigos, parientes, conocidos y desconocidos y entre todos armaremos una gran mesa de felicidad, en una nueva esquina que Dios nos regalará. No tengo otra forma de recordarte que no sea con alegría. Por eso agredezco a Dios por nuestros padres, que nos regalaron la hermosa posiblilidad de haber sido hermanos en esta vida. Sus hermanos Roberto, Gloria, Rosa y Mirta.

RECORDATORIO

DELICIA MALDONADO DE JUGO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/16 y espera la resurrección.

"Mamá : permanecerás por siempre en nuestros corazones"

Sus hijos Carlos Alfredo Jugo, Héctor Hernán Jugo y Hernán Alfredo Jugo y sus respectivas familias la recuerdan con el amor de siempre y al cumplirse 4 años de su partida ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

MARCELO SALGADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/17 y espera la resurrección.

Marcelo: hoy hace 3 años de tu partida al Reino de Dios. Tu recuerdo sigue vivo cada día en nuestros corazones. Rogamos a Dios Nuestro Señor que descanses en la paz y el amor de Dios, lo que nos hace reconfortar enormemente nuestro dolor por tu partida. Su esposa, hijos, nietos, nietos políticos y bisnieta. Rogamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

GABRIEL EDGARDO MUJICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/18 y espera la resurrección.

A dos años de tu partida hacia el reino del Señor, vives eternamente en nuestros corazones. Con amor te recordamos, tus padres María Ester González, Julio Argentino Mujica, hermanos y sobrinos. Se ruega oraciones en tu querida memoria.

RECORDATORIO

LUIS ALBERTO VELÁZQUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/1/17 y espera la resurrección.

Querido Padre:

Hoy dedico un pensamiento al cielo, a esa vida que ya no está presente, que hace tanta falta, y cuyo recuerdo me acompaña permanentemente.

Papá aunque te has ido y ya no te tenga, sigues aquí en mi corazón por siempre.

En la semana de los festejos centrales de la Virgen del Carmen, de la que fuiste devoto y coincidente con tú cumpleaños, te recuerdo como un hombre solidario, sencillo, de fe y por sobre todo lleno de Amor.

Fuiste un gran sembrador de enseñanza, unión y amor en la familia y en tanta gente que me demuestra su reconocimiento hacia tu persona, por todo lo que hiciste.

Amaste sin medir nada, sin límites, sin calcular ni especular con nada, ese fue tu modo de vida.

Nunca supe cuánto dolería perderte (hasta hoy). Duele mucho, duele, pero estoy tan lleno de vos, tan lleno de tu risa y de tu afecto incondicional. Me cuidaste siempre, te alegrabas con mis logros, y sufrías mis caídas, pero siempre me abrazaste. Siempre estuviste ahí, para mí y para todos.

La vi y la veo a mi madre firme con su amor indestructible, tomados de la mano y acompañándote como una guerrera. Los vi juntos, siempre juntos.

Dice que solo se muere cuando se olvida y yo… No te olvido. Cada día yo sé que tengo un héroe invencible y lo llamo PAPÁ.

Tu hijo Luis Alberto y familia.

RECORDATORIO

MIGUEL ÁNGEL ARIAS

(q.e.p.d.) SE durumió en el Señor el 16/5/20 y espera la resurrección

Miguel Ángel… Ya hace dos meses de tu repentina partida, gracias por brillar tan fuerte cada día, pues esa es nuestra luz para despertar y seguir día a día esperando el ansiado momento de encontrarnos nuevamente. Te amaremos hasta la eternidad, como así lo prometimos, estar fuertes y unidos, porque la familia es donde la vida comienza y el amor nunca termina. ¡Por siempre Miguel! Su esposa Ada, sus hijos Sandra, Miguel, Lorena, sus nietos Edith, Alejandro, Luz, Mía, su nieto político Gabriel, su hija política Vanesa. Ruegan una oración en tu memoria al cumplirse dos meses de su fallecimiento.

RECORDAOTIO

MIGUEL ÁNGEL ARIAS

(q.e.p.d.) SE durmió en el Señor el 16/5/20 y espera la resurrección

Tatita, aunque pase el tiempo jamás olvidaré tus cejitas despeinadas, tus “jojo” en cada foto, el brillo de tus ojos con los que me miraron por última vez, aquí sigo, esperándote en cada sueño, te amo hasta la eternidad, pues esa fue nuestra última promesa… ¡Tu nieta Bicho! Tu nieto político Gabriel. Ruegan una oración en tu memoria al cumplirse dos meses de tu fallecimiento.

RECORDATORIO

EMMA MERCEDES GOROSITO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/19 y espera la resurrección.

Madre, todos los días es como el primer día que te fuiste, dolor de no tenerte y resignación al saber que estás en la casa de Dios junto a Él. Hoy madre cumples un año de tu partida, sé que algún día nos volveremos a encontrar. Pido oración por tu memoria a familiares y amigos.

JULIO CÉSAR SANTILLÁN (Maza)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/11/19 y espera la resurrección.

Aunque ya no estés aquí, hoy es y será tu día. Feliz Cumpleaños Papá!!!. Todos los días te recordamos con las anécdotas y cariño que dejaste en nosotros. Te extrañamos mucho Maza eso no se puede ocultar jamás. Tus hijos Tamara, Moira, Gala, Ivo, Thiago, Zamira, Lara, tu Sra. Liliana.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Sus hermanos Marina,Teresa, Norma, Benjamín, hnos pol. Rosario, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cement. La Piedad a las 10 hs. casa duelo P.L. Gallo 330 .sv. Sericio Caruso Cia de Seguros SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA SRL

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Tia querida, tu ternura y amor siempre estarán presente en nosotros. Sus sobrinos Pelusa, Luis, Luis Miguel, Francisco y Leandro, descansa en paz.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Tía querida, tu amor y tu generosidad quedaran grabadas para siempre en nuestros corazones. Que descanses en paz y que Dios te reciba en su morada eterna. Sus sobrinos Luchy, Tere, Ale y Luisi.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Su hermano Benjamón Allall, su hermana política Sarina Stancampiano de Allall, sus sobrinas Milagro, Luciana, Silvina y sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio La Piedad.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Marta González y su hijo Julio, acompañan en este momento de dolor a toda su familia. hermanas, hermano y demás familiares.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Su hermana Norma de Olmos y sobrinos Gachy, Claudio, Pelu, Luchy y Héctor participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Divi, quien brindó su amor y calidez, durante toda su vida, tanto a la familia como aquellos que la conocieron. Que descanses en paz.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Carmen Angélica Lami dozo acompaña a Norma, Teresa, Benjamín Allal y familia en este momento de despedida de la querida tía Divi.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Marita Pilán y Raúl Pellegrini; Chunchy Pilán y Luis Billaud acompañan con todo el corazón a las queridas Norma y Teresa Allal, , a Luis, Pelusa, Graciela y Claudio Olmos en este difícil momento. Siempre recordaremos a la querida Tía Divi.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Camila y Raúl Pellegrini y Julieta Billaud acompañan a la Abuela Norma y Tía Tere, a su querido Tío Luis , Tía Kaki, Tía Pelusa y Tío Claudio en este difícil momento.

BIMA, DANTE JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/20|. La honorable comision directiva del Sindicato de Vendedores de Diario y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participa el fallecimiento del amigo y compañero, acompañan en este doloroso momento a su familia, rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

CRUZ, ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/20|. Dra. Ana Alzogaray, su esposo Chicho Santillan, sus hijos Javier, Cecilia y Alicia, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento.

CRUZ, ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/20|. Dr. Roberto Costilla y su Sra. Nélida Meritano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Mónica Cristina Martínez y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus hijos José y Mini y acompaña a la familia en tan doloroso momento.

DÍAZ DE D'AMICO, JOSEFA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/20|. Maria Rosa Pernigotti, Miguel Angel Pernigotti y su esposa Susana Abate, Alejandro Pernigotti y su esposa, acompañan en su dolor a Jorge, Malena y su flia. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE D'AMICO, JOSEFA FILOMENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/20|. Delia Torresi Massuh, Silvia Margari y Yolanda Nasser comparten el dolor de la pérdida de Josefa Filomena y abrazan con cariño a Jorge, Malena y toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

GARCÍA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Su amiga Teresa Chedid participa su fallecimiento, sus restos serán cremados en El Polear. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA SRL

MIRKIN, VIRGINIA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. Dr. Raúl Osvaldo Oliva, participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruega una oración en su querida memoria. Que en paz descanses.

MIRKIN, VIRGINIA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. El personal de Clínica Arcadia administrativos, enfermería, mucamas, cocineras, serenos y equipo terapeútico participa el fallecimiento de la Dra. Virginia con profundo pesar y tristeza.

MIRKIN, VIRGINIA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. La Sra. María Cantero de Sánchez y sus hijos Cecilia e Ing. Manuel Sánchez Cantero participan el fallecimiento de la querida Dra. Virginia con tristeza y dolor ante irreparable pérdida.

MIRKIN, VIRGINIA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. José Elías y familia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la querida familia en estos momentos de dolor.

MIRKIN, VIRGINIA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. Familia Pérez Navarrete participa con dolor la pérdida de la Dra. Virginia, la recordaremos con mucho amor.

MIRKIN, VIRGINIA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. El Dr. Roberto Costilla, su esposa Nélida Meritano y sus hijos Paula, Diego y Natalia con sus respectivas familias, despiden a su querida amiga Virgi con profundo dolor. Siempre estarás en nuestros corazones.

MIRKIN, VIRGINIA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. Sandra García, su hijo Juan Cruz González, despiden con dolor a nuestra querida amiga Virgi, tan presente en nustras vidas. Descansa en paz.

MIRKIN, VIRGINIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. ¡¡Qué inesperada tu partida!!. Te destacaste por tu amor, bondad , generosidad y ética para con el prójimo. Así como por tu vocación de servicio en el arte de curar. Hasta siempre Virginia querida, de todo corazón, tu amiga. Dora Caro Toloza.

MIRKIN, VIRGINIA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/10|. Lelia Haydée Ferreyra participa con profundo dolor el fallecimiento de su Dra. Virginia Graciela Mirkin, agradeciendo su acompañamiento y dedicación.

MIRKIN, VIRGINIA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/10|. Mario Raúl Ibarra, María Cristina Nazar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MIRKIN, VIRGINIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. Dra. Anita Lavaisse de Felker (a), Martha García de Lavaisse y familia participan su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, GERARDO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/20|. Sus compañeras y compañeros del Coro del C.E.A de la Municipalidad de la ciudad Capital participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y acompañan a sus familiares en estos momentos de gran dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, GERARDO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/20|. Los amigos de su hija Analía: Marcela Ledesma, Diego Mazola, Ximena Herrera, Luis Sánchez, Beatriz Esper, Germán Roldán, Verónica Suárez y María Pía Coigdarripe participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, GERARDO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/20|. La Asociación Civil Coral Plenitud, su profesor Juan Cano e integrantes lamentan profundamente la pérdida de su querido compañero Gerardo y acompañan a su familia en tan doloroso trance y elevan oraciones en su memoria. y ruegan al Señor lo acoja en su seno.

SANMARCO, GUILLERMO LUIS (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. La comunidad educativa del Instituto San José nivel Superior, acompaña con sus oraciones a la querida Profesora Dra. Liliana Bellés y a sus hijos y ruegan que el Señor les de fortaleza para afrontar este momento de dolor.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ARANDA DE OVEJERO, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos". Su esposo Rubén, tus hijos Diego y Exequiel, tus hijas políticas Marcela y Vero, tus nietos Mateo, Marcos, Joel y Martina y demás familiares te recuerdan al cumplir 3 años de tu fallecimiento y elevan oraciones en tu memoria.

LISSI, CARLOS ROBERTO (ROBERT) (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/20|. Se cumplen 3 meses de tu partida al reino de los cielos y Dios te tiene a su lado como nosotros en el corazón. Tu esposa, tus hijos amados, nietos y demás familiares nos unimos en oración en tu querida memoria.

RODRÍGUEZ DE LEDESMA, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|. Hoy es un año más que te has ido al Cielo a gozar de la vida Celestial con tu hijo Héctor, hoy es el dia más triste de mi vida, te extrañamos mucho pero estás en toda la casa y el juramento que hicimos a Dios que solo la muerte nos iba a separr. Tu esposo Leonardo, tus hijos Carlos y Ramona, tus nietas y bisnieta Carmela y Alma. Se ruega una oración en su memoria.

WONNENBERG DE VILLARROEL, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Que Dios en su infinita misericordia le de la paz y el descanso eterno. Sus hermanos Carlos y familia, Norma y familia, Chichí y familia y Negrita y familia, con motivo de cumplirse el primer anivesario de su fallecimiento.

WONNENBERG DE VILLARROEL, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Al cumplirse un año de su fallecimiento, queremos recordarla y rogar que su alma descanse en paz. Su hermano Juan Carlos, su esposa Aurora, sus hijos Carli y Jorge, su nuera Ely y su nieto Matias y Nori Medina.





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CANTOS, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/20|. Su tío Antonio Cantos, Susana Aguilar (a), Maria Julia Cantos y Federico Diaz, Mariano Cantos y Mariel Parra, Maria Marta Cantos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CANTOS, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/20|. "Recíbelo Señor en tu casa, porque Él te honró en la tierra". Amigas de su hermano Álvaro dan su sentido pésame. Reyna Moyano y Chochy Palavecino con sus respectivas familias.

CANTOS, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/20|. Miguel Ángel Fernández (Chicho) y María Luisa Llalj participan el fallecimiento de su amigo con profundo dolor y acompañan a su familia.

CANTOS, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/20|. Luis Parra, Ana María Agüero de Parra, sus hijos Fernanda y Fabián Díaz, Anita y Roberto Merino, Martín y Fernanda Cantos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus suegros Eduardo y Petty Cantos rogando oraciones en su memoria.

CANTOS, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/20|. Directivos y personal de Senna Automotores SA., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CANTOS, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/20|. Oscar Eduardo Gerardi, Julia Carol de Gerardi e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CANTOS, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/20|. Mariano Cantos, Mariel Parra y sus hijos Rocio, Joaquin y Guadalupe, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CANTOS, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/20|. Juan Luis Vital, Silvia Camus de Vital , hijos Silvia , Gabriela , Alejandra , Juan Luis y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de sus amigos Maruja y Carlos y elevan oraciones en su memoria.

CANTOS, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/20|. La comision de la Union Regional del Maestro y sus tres Niveles Educativos, Jardin Rayito de Sol y Colegio San Gabriel (Primario y Secundario) participan con profundo dolor el fallecimiento del tío de los profesores Maria Virginia y Pablo Agustin Cantos y Agustín Diaz Cantos. Acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Elevando oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Jorge Luis, Ana María, Ricardo René Melián, sus hijos políticos Marta Barragán y Hugo Alderete, sus nietos Ana Lucía, María Emilia y Sergio Alderete, Maximiliano y Belán Melián y su querida nietita Luisina Melián, sus resots serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 15,30 hs.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Hoy nos dejas para siempre, siempre estarás entre nosotros, fuiste una hermana ejemplar, comprensiva, bondadosa y presente. Sus hermanas Coni, Pocha y Chichi Vazquez, hermanos pol. Liliana Ceballos y Norberto Certo. Sus sobrinos Daniela, Lorena y José Certo, Oscar, Emanuel, Rodrigo y Cristina Vázquez, Tamara y Franco Salomón participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Su hermana Chichi y sus sobrinos Franco y Tamara Salomón, participan con profundo dolor su fallecimiento. ¡Chau, hermana querida! Descansa en paz.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Abuelita te fuiste al cielito y mientras estuviste a mi lado en estos cuatro años me diste mucho amor y compartimos miles de ocurrencia juntas. Te amo abuelita "Viejita querida", descansa en paz. Su nieta Luisina Melián.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Beby partiste a encontrarte con todos los que te precedieron dejaste estelas inborrables en esta vida, fuiste una mujer solidaria para con tus semejantes sobre todo con tu familia, no te olvidaremos jamás, Señor llévala a la gloria para que su alma descanse en paz. Sus sobrinos políticos Pichy, Pelu, Jorge y Mary, Fredy y Elsa Santillan participan el fallecimiento de la querida tía Beby ,sus restos fueron sepultados ayer.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. "Que Dios en su infinita misericordia le dé paz y el descanso eterno". Sus primos hermanos Graciela, Marta y Rody González y flia. participan con proufndo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Amigas y compañeras de la Promoción 1962 de la Escuela Normal Dr. J. B. Gorostiaga (La Banda): Bamby, Nori, Gringa, Loreley, Tere, Pelusa, Bety, Olga, Estela, Gladis y Lili; participan con mucho dolor la partida de Bebi al reino del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Lucho Zanello, su esposa Mony Salomón, sus hijos Sandro y Oscar con sus respectivas familias lamentamos profundamente la desaparición física de Beby, pilar de la familia Vázquez, que bregó siempre por el bienestar de sus hijos, nietos, hermanos y sobrinos que lloran su partida de este mundo terrenal. Acompañamos con nuestras oraciones rogando por su descanso eterno.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Te fuiste de este mundo, pero te seguiré recordando como una buena compañera y amiga. Compartimos años de trabajo en la Escuela Nº 716 donde dejaste tu buen recuerdo como maestra solidaria en la población. Como amiga nos reunías siempre en el Día del Maestro a los colegas del grupo del Dpto. Figueroa. Beby, siempre estarás en mi corazón. Descansa en paz. Tu amiga Lola.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. César V. Rodríguez Cancinos y familia participa con pesar su fallecimiento y acompaña a sus hijos, hermanos y demás familiares con profundo afecto.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Su concuñado Alberto Aliende junto a sus hijas Silvia, Marcela y Gabriela con sus respectivas familias lamentan su partida y acompañan a sus primos Ricardo, Anita y Jorgito y toda su familia en este momento de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Tu cuñada Chela de Encalada y sus hijos Magui, Marcelo,Sandra, Patri y Gustavo con sus respectivas familias, participan con profundo dolor y acompañan en este difícil momento de su partida al reino celestial, a mis queridos sobrinos Ricardo,Anita y Jorge y demás familiares. Rogamos una oración en su memoria.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. "Que descanse en paz una gran mujer luchadora y solidaria en esta vida". Sus consuegros Carlos Alberto Barragán y Marta Martínez. Carlos Barragán Martínez y Marcela Nuñez.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Bebi: por todas tus virtudes, nuestro Dios te reservó un lugar donde brilla la luz eterna. Tu recuerdo permanecerá vivo en mi corazon. Rosa Dominguez de Marcos participa con gran pesar su fallecimiento, pidiendo a Dios cristiana resignación para sus hijos.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Pedro Rojas y Mónica participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro trance. Rogando oraciones en su querida memoria.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Tus amigas de toda la vida Berta, Mónica, Mirta, China, Rosa, Elena, Sandra, Yoryi, Tina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familares en tan difícil momento. Elevando oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Su amiga Elena Jozami, lamenta enormemente no haberte podido acompañar en estos últimos momentos, pero me consuela saber que ya estás descansando en los brazos del Señor. Nunca te olvidaré, por tu manera de ser tan generosa con los demás. Pido una oración en su memoria.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Amadeo Raúl Melián, sus hijas: Liz y flia, Leticia y flia acompañan en este momento de dolor y tristeza a sus hijos Ricardo, Anita y Jorge y demás familiares. Ruegan oración en su memoria.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Tus compañeras y amigas de los fines de semana, lamentamos tu pérdida irremplazable. Rosita,Coni, Berta, Mony, China y Elena. Pedimos por tu descanso eterno y resignación a toda tu familia.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

MEDINA, SEBASTIÁN ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|. Hijo querido de mi vida, hoy hace cuatro años que, te fuiste al Reino de los Cielos, pero tu alma sigue y seguirá acompañándonos por siempre mi amor. Nunca olvidaremos este dolor de tu partida. Nos hace falta y te extrañamos mucho y por eso te recordamos y te recordaremos con el mismo amor y cariño de siempre. Aunque físicamente no estés con nosotros, tu recuerdo siempre alimentará nuestros espíritus. Rogamos por el eterno descanso de tu alma y que brille para ti la luz que no tiene fin. Elevamos oraciones en su querida memoria. Sus padres Rosa y Alfonso, su querida hermana Noelia y su amado ahijado Lorenzo. Invitan a la misa en su memoria, que se oficiará hoy 16/07 a las 11 hs en la Capilla Nuestra Sra. de Lourdes. Bº Lourdes (La Banda).





----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

FORMENTO DE EBERLÉ, CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el dia 22/05/13|. Querida Madre: Al cumplirse un nuevo aniversario de tu natalicio y onomástico, tu hijo Brachi y familia te recordamos con el intenso amor de siempre. Descansa en paz. Se ruega una oración en su memoria.

PÉREZ, NORMA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Negrita, gran amiga de tantos años, al cumplirse 9 (nueve) días de tu partida al Reino de los Cielos, te recordamos con inmenso amor y rogamos a Dios y la Virgen Santísima te reciban con los brazos abiertos y de ten el descanso eterno: tus amigas de toda la vida Norma de Daud, Olga Montenegro de González y Luz Pesci de Torressi.





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. Su esposo Antonio Kusmuk, sus hijas Marcela y María Angélica, hijos políticos y nietos participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno.

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. Juan Carlos Tauil, su esposa Lilian Franceschini, sus hijos Juan y Belén y su nieta Alfonsina, participan con profundo dolor su fallecimiento, Ruegan oraciones en su memoria.

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. Juan Gutiérrez y familia despiden con dolor la partida de Azucena y piden resignación para su amigo Antonio, sus hijas y familias. Ruegan oraciones en du memoria.

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. Su amigo de toda la vida y compañero de siempre Luis Alberto Fernández, esposa, hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. José Ramón (Titi) Rodríguez, esposa Deli e hijos Ramón, Gustavo, Guillermo, Héctor y Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. Grego López y Chicha, sus hijos: Gugu, Pinino, Dani y Javier y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento de la esposa de su amigo Antonio. Ruegan una oración en su memoria.

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. Carlos E. Martínez y familia, participan su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. Pedro Sepeluk y familia acompaña a su hermano Antonio e hijas y familia en este doloroso momento pidiéndole a Dios por el eterno descanso de su alma, los abrazamos en la distancia y pedimos oraciones en su querida memoria.

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. Tía querida, que brille para ti la luz que no tiene fin. Estarás siempre en nuestros recuerdos. Tus sobrinos Walter Gómez, Raque Sepeluk y sus hijos Emiliano y Pablo.

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. Ya esta ante tu morada Señor, cobíjala con tu manto de luz y dale el descanso eterno, con amor tu prima Dora, participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. Mabel Pereyra, Florencia Sepeluk y Carolina Frizzo participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. Atilio Águila y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. CPN. Juan D. B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.