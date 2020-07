Exarquero de Mitre: “Eso de héroe se lo dejo para la gente”

16/07/2020 - 01:44 Deportivo

En toda historia hay un protagonista que se pone la capa de héroe. Y en aquel ascenso de Mitre a la B Nacional sin dudas ese personaje fue Alejandro Medina. En los penales tuvo su consagración. Atajó el tercero de la serie, justo cuando su compañero Piris había fallado, para sostener la paridad. Y fue a patear el quinto y lo metió, para luego ver cómo Corvalán la tiraba por arriba del travesaño para ascender.

¿Qué recuerdos atesoras de aquel ascenso con Mitre?

El haber cumplido con los sueños de mucha gente, con un sueño propio de llevar a un club a otra categoría, de casi no dormir esa noche, de poder cumplir con objetivos personales y grupales que nos habíamos propuesto. Son tantas cosas que no te las podría responder así de simple. Del partido, pensamos que en el primer tiempo se iba todo por la borda de tanto que habíamos luchado, pero obviamente quedaban 45 minutos más y había que seguir luchando. Cada golpe nos preparó para ese momento y pudimos llevar el partido a los penales y lograr ese tan anisado ascenso.

¿Cuándo te diste cuenta que formas parte de la historia del club?

Sabíamos que Mitre no había conseguido un logro tan grande como jugar en la segunda categoría del fútbol argentino. Suena demagogo, pero día a día la gente me hace recordar que uno está metido en esa historia y a uno lo llena de orgullo. Haber culminado con ese logro fue un broche de oro para nosotros.

En las redes sociales o personalmente, sigues teniendo contacto con hinchas de Mitre?

Sí, hablo con gente en las redes sociales. Siempre que me piden un saludo, un video o algo estoy predispuesto. La gente de Mitre es muy linda y es difícil poder olvidar lo conseguido, mi paso por el club, el momento vivido con mi familia. Así lo siento y van a formar una gran parte de mi corazón.

¿Te sientes el héroe de aquel ascenso?

Son circunstancias en la cuál uno se prepara para ser protagonista de la buena manera, uno siempre quiere hacer las cosas bien y no cometer errores porque es un puesto muy ingrato. La gente te trata de héroe, pero esas cosas pasan pura y exclusivamente por la gente y por como quiera llamarte. Yo sé que sin mis compañeros, sin el cuerpo técnico, sin los dirigentes y sin todos los que empujaron, no podíamos haber logrado nada de lo que se logró. Ni yo me siento más ni menos. Me siento ese jugador que fue partícipe de ese momento y estuve en ese lugar. Se consiguió el ascenso y es de todos, es de mucha gente que quizás hoy no sale en una foto o no le toca ser tan protagonista como un jugador. Eso de héroe se lo dejo para la gente que siempre me trata con mucho cariño y eso se agradece siempre.

¿Qué recuerdas de los festejos en Mendoza y en Santiago?

Me acuerdo al terminar el partido el abrazo con mis compañeros, el llanto, el desahogo, fueron momentos de liberar tensión. Fueron momentos de locura y disfrutar lo que se había conseguido. Camino a Santiago me acuerdo de toda esa gente que fue para allá y nos paró en medio de la ruta, nos hicieron bajar del micro y se pusieron a saltar y cantar. Y al llegar a Santiago fue una locura porque un trayecto que habitualmente tardas 10 o 15 minutos nos llevó 3 horas llegar al club.

¿Qué significado tiene aquel ascenso en tu carrera?

Cuando nos fuimos de Buenos Aires con mi familia, lo hicimos para estar mejor, para crecer, para unirnos. Y fue muy importante, de lo mejor que me pasó en el fútbol. El ver una imagen en una camiseta del abrazo con mis compañeros, que mi familia acá en Buenos Aires llore y te llame por teléfono, fue increíble. Es una de las cosas más importantes que he conseguido en mi carrera. Tener un presidente que en las horas previas llore y te lo pida por su madre que había fallecido hace poco, demuestra no solamente fue algo significativo para mí sino para mucha gente. l

Medina no sabía que tenía que patear el quinto penal, pero ni siquiera el encargado

Medina se enteró que debía patear el quinto penal en ese momento, pero ni siquiera era el encargado. El relato en primera persona de una anécdota imperdible: “Me saqué los guantes, se los di a la ‘Araña’ Trejo y le digo teneme que me estoy haciendo pis, me voy al baño. Un rato antes él me había dicho ‘Ale, si hay que patear un penal, pateás?’. Le dije que sí, que tengo problema, pero preferiría concentrarme en atajar alguno. Cuando vuelvo del baño ya habían hecho la arenga. Me calzo los guantes y me voy al arco. Después del cuarto penal de ellos, que me lo grita en la cara, yo agarro la pelota medio con bronca y la dejo ahí. El árbitro me dice ‘te toca a vos’ yo lo miro como diciendo ¿cómo que me toca a mí?. Y cuando miro para la mitad de la cancha mis compañeros me hacían señas de que tenía que patear yo. Agarré ese fierro caliente y traté de hacerme cargo de la situación sin tener la posibilidad de procesar de que yo debía ser el quinto pateador. Traté de convencerme que la pelota tenía que terminar dentro del arco, que se jugaban muchísimas cosas, que había una historia detrás de esta final y de que podía ser parte de ella. Por suerte salió bien. Encima después me entero que yo no era el encargado, tengo el nombre pero me lo guardo para mí”.

Romero: “Lo voy a llevar siempre en mis recuerdos”

David Romero fue parte importante del ascenso de Mitre. La “Bestia”, actual jugador de Güemes, fue uno de los goleadores del equipo de “Cacho” Sialle. Y aunque tuvo la mala suerte de lesionarse apenas arrancó el partido en Mendoza, no podía estar ausente en esta evocación. “Tengo los mejores recuerdos de ese ascenso, más allá que me jugó en contra la lesión tempranera. Haber conseguido el ascenso ese día fue algo muy lindo, con muchas sensaciones lindas”, manifestó el atacante friense, autor del gol del triunfo de Mitre en la final de ida, 1 a 0 en Santiago.

Romero contó que todavía tiene “contacto con gente de Mitre, siempre me recuerdan esta fecha y me desean lo mejor. Es más, cuando supieron que iba a jugar en Güemes me tiraron buena onda y me desearon lo mejor”.

Hace tres años, Romero no tomaba dimensión de lo conseguido: “Por ahí uno en ese momento no tomaba conciencia de lo que habíamos logrado. Con el correr del tiempo vamos a disfrutarlo más. Fui en busca del objetivo y se cumplió, eso me deja tranquilo y contento”.

Sobre los recuerdos que tiene, contó: “mucha emoción porque fue una final muy tensa. Abrazos con compañeros, con todos los que estuvimos ahí. Después en el hotel con hinchas, dirigentes y amigos. Y la llegada a Santiago no me la olvido más, el recibimiento fue algo hermoso”.

“Ese ascenso significa mucho para mí, fue haber cumplido un sueño, lo voy a llevar para siempre en mis recuerdos y esperemos no sea el único. Ahora hay que ver que pasará con el Federal A que estábamos peleando arriba con Güemes. Ojalá se nos de y vuelva a cumplir otro sueño”, concluyó.l