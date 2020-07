El presidente de Mitre recordó “el logro más importante del club”

16/07/2020 - 01:47 Deportivo

Guillermo Raed, presidente de Mitre en el ascenso y que continúa al frente del club, no podía estar ausente en esta fecha tan especial. “Es una gran emoción, el logro más importante en la vida del club durante mi presidencia. Como decía en aquel momento, era un tema que venía buscando que se dé desde el año 86, cuando habíamos perdido la posibilidad de ir al primer torneo nacional”, comenzó diciendo. Y redobló la apuesta: “Esperamos en el futuro plantear nuevos desafío y alcanzarlos. Así como un día me he fijado esa revancha de llevarlo a Mitre a la B Nacional, ahora quiero llevarlo a Mitre a la Primera”.

Raed destacó el temple de aquel equipo y la mano del entrenador Arnaldo Sialle. “Yo le tenía mucha confianza a ese equipo porque tenía mucho carácter y durante todo el torneo mostró personalidad. Y se vio la mano y la forma en que motivaba a los jugadores y les quitaba presión, del cuerpo técnico, principalmente del hacedor de todo este proyecto en la parte técnica y futbolística que ha sido ‘Cacho’ Sialle”, manifestó.

Raed aún lamenta que la policía de Mendoza los haya sacado de la cancha 20 minutos antes del final del partido, por un tema de seguridad. “Me queda la frustración de no haberlo podido disfrutar a eso dentro de la cancha. Entre la radio y el internet del hotel donde estaba concentrado el equipo, al que volvimos porque no podíamos estar en otro lugar, he podido disfrutar de esa gran alegría”, señaló.

Alejandro Medina, el arquero del equipo, recordó la charla previa en la que el presidente les pidió el ascenso en memoria a su madre, recientemente fallecida. “En la concentración, en Mendoza, he tenido una charla en donde los jugadores han visto que yo había acompañado todos los partidos salvo ese cuando falleció mi madre. Y les pedí, en honor a mi vieja, si me podían regalar el ascenso. Veo que por lo menos en Alejandro queda ese recuerdo porque han sido unas palabras muy emotivas”, destacó.

“Estaba con mi hijo Matías. La noche anterior habíamos llegado a Mendoza con Edy Silva, Marcelo Murad y el gran doctor Guillermo Murad que me acompañó en todos los viajes. Y estaba también mi hermano Pachi, a pesar de ser fanático de Central Córdoba, me acompañó en esa alegría porque sabía de mis largas frustraciones”, cerró.

Para Sialle tuvo un valor sentimental importante

Arnaldo Sialle consiguió muchos ascensos en su carrera, pero este con Mitre tuvo un valor sentimental importante. “El ascenso con Mitre fue especial porque tengo mucha familia en Santiago, mi padre era santiagueño y había una responsabilidad extra de dejar bien sentado el apellido de mi padre. Tuvo un valor sentimental muy importante para mí”, resaltó “Cacho” al recordar aquel 16 de julio de 2017 con EL LIBERAL.

“Los recuerdos que tengo son extraordinarios porque sabíamos lo difícil que iba a ser y lo que fue el partido, tan vibrante, con definición por penales. Tengo los mejores recuerdos. Los festejos en Mendoza fueron íntimos, en el hotel con los allegados, con gente que había viajado, con el presidente Guillermo. Esa cena la disfrutamos muchísimo. Al llegar a Santiago me sorprendió la cantidad de gente que había y el entusiasmo que se generó”, agregó.

Ese recibimiento le hizo tomar dimensión del logro conseguido, algo que nunca antes Mitre había alcanzado: “En el momento, la verdad que yo no lo había pensado. El tema de que Mitre nunca había ascendido no lo tenía en la cabeza ni antes ni después del partido. Pero sí cuando llegamos a Santiago y vi la cantidad de gente que nos recibió, que fue a la cancha y que nos acompañó desde la entrada a la ciudad hasta el estadio, ahí me di cuenta de que habíamos conseguido algo importante para el club”.

Sialle nunca tuvo cábalas porque “no le doy importancia a eso”. Pero siempre “rezo antes de los partidos para que todo salga bien y los jugadores terminen sin ningún problema, pero no es por cábala sino por convicción”.

Por último, “Cacho” contó que sigue en contacto con hinchas de Mitre y con varios de ellos ya tiene una amistad.

“Contacto con hinchas tengo permanentemente y muchos de ellos son amigos. Tenemos una relación muy fluida”, cerró. l