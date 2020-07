El joven desaparecido de Bs. As., Facundo Astudillo Castro fue buscado en Santiago

16/07/2020 - 02:20 Santiago

Facundo Astudillo Castro tiene 22 años y su residencia en la localidad bonaerense de Pedro Luro. El 30 de abril salió de su casa diciendo que iba a ver a su novia. Nunca regresó. La familia sospecha que la Policía de Buenos Aires está detrás de su desaparición. En las últimas 48 horas, más de 200 efectivos de las fuerzas de seguridad federales encabezaron rastrillajes. Sin embargo, ayer también su madre, Cristina Castro, reconoció que en este tiempo lo buscaron en Santiago del Estero.

El abogado de la familia, Luciano Peretto, explicó en declaraciones a un canal de noticias, que habían recibido informaciones de que lo habían visto en la “cosecha de papa”, pero todas esas versiones habrían sido descartadas con el correr de las semanas.

“A mi hijo ya lo hemos buscado en Santiago del Estero, en Plottier, en Misiones, La Adela y Río Colorado, pero él sigue sin aparecer”, repasó la madre del joven, mientras cuestionaba el testimonio “reservado” de una mujer, que dijo haber levantado el 30 de abril a una persona en la ruta 3.

“Dice que lo levanta en un lugar que está a 60 kilómetros de donde los testigos lo ven a mi hijo subir a un patrullero. No puede haber estado ahí a la misma hora”, resaltó Castro, quien no se mostró sorprendida. “Esto de que cuando damos un paso para adelante, surja un testigo no es nuevo, ya me viene pasando”, agregó.

En tanto, ayer, por segundo día consecutivo y de sol a sol, más de 200 agentes federales buscaron rastros de Facundo Astudillo Castro (22) en Villarino. Los rastrillajes, sin resultados hasta ahora, se concentraron entre Teniente Origone y Mayor Buratovich, la ciudad de la que el joven se comunicó por última vez el 30 de abril.

Los integrantes de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria continuaron barriendo el área determinada por el fiscal Santiago Ulpiano Martínez. La mayoría lo hizo a pie y en línea sobre las extensiones de campo y caminos vecinales. Otros grupos con móviles, drones y un helicóptero, se ocuparon del sector de monte y el más cercano a la costa.

La Federal aportó los perros de su grupo K9 y aún no se incorporó al operativo Marcos Herrero con sus canes entrenados para la búsqueda, el mismo que participó de causas en Santiago del Estero como “Marito Salto” o “Estela López”. La fiscalía accedió el pedido de la mamá de Facundo, pero resta una autorización para que el adiestrador, que es policía en Río Negro, se sume al operativo.

La mujer dijo tener “confianza plena” en la Justicia federal, aunque cuestionó al fiscal Martínez por no recibirla el martes cuando viajó a Bahía Blanca. Castro se mostró “plenamente convencida” de que a su hijo le pasó algo en Mayor Buratovich. Una de las dos pericias a su teléfono ubica a las 13.33 del 30 de abril su última llamada. “No te imaginás el lugar donde estoy” y “no me vas a volver a ver”, son las frases que aún resuenan en la cabeza de la madre.l