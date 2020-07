Entregaron los premios de marcha virtual de los sulkys en Icaño

16/07/2020 - 22:07 Interior

ICAÑO, Avellaneda (C). Por la pandemia no pudo concretarse ninguna actividad con público presente. Es por eso que desde la comuna de Icaño se decidió organizar en forma virtual la marcha de los sulkys para que no se pierda la tradición de este evento que es patrimonio cultural de los santiagueños.

Para incentivar, la comuna dispuso de premios para las fotografías que obtengan más likes y también para quienes resultaron ganadoras a través de un sorteo.

La fotografía con más reacciones fue la de Mateo Rojas del Bº Proviru Norte, y en segundo lugar, Guido Romero del paraje El 20.

En tanto que en el sorteo resultaron ganadores Martina Miranda (paraje Vacasníoj), Alcides Sánchez (paraje La Costa), Liliana Orellana (paraje Vacasníoj), Luciana González y Gustavo López (ambos del paraje La Costa).

La comunidad recibió los saludos del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora: “Quiero enviarles un saludo muy afectuoso en este día tan importante que están cumpliendo un aniversario más, y que aún en los tiempos difíciles lo puedan hacer festejando en sus corazones”.