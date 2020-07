Desde hoy habrá un férreo control para evitar las fiestas clandestinas por el “Día del Amigo”

16/07/2020 - 22:21 Santiago

El próximo lunes se celebra en todo el mundo el Día del Amigo, y este año no se podrán realizar festejos masivos en ámbitos públicos ni privados, debido al distanciamiento social fijado con motivo de la pandemia de coronavirus.

Con este motivo, y ante la presunción de que puede haber gente que viole esta restricción, organismos públicos y privados realizarán desde hoy y hasta el lunes fuertes controles para evitar las fiestas clandestinas, y toda aquella reunión que no sed encuadre dentro de las normas fijadas por las autoridades.

El trabajo será conjunto entre inspectores de la Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital, la División contra el Alcoholismo de la Policía de la Provincia, y representantes de la entidad civil Proyecto Padres.

“El propósito es cuidar la salud de la población, de acuerdo con las disposiciones emanadas de las autoridades provinciales y municipales, en el marco de esta pandemia”, indicó el titular de Calidad de Vida, Rubén Verón, quien lamentó que en esta oportunidad “la gente no pueda celebrar como está acostumbrada a hacerlo”.

Al mismo tiempo, recomendó a los bares, restaurantes y confiterías, “no publicar ningún tipo de promoción especial”, ya que no está permitida la reunión de más de cuatro personas por mesa, guardando el distanciamiento obligatorio.

“Vamos a ser inflexibles y no se va a tolerar ninguna violación a lo establecido en el decreto provincial en esta nueva fase de la cuarentena”, insistió el funcionario municipal.

Operativos

Verón anticipó que se sumarán inspectores entre hoy y el lunes, y que los operativos se cumplirán con el apoyo de personal policial.

“Les pedimos a los vecinos que eviten los problemas con la Justicia y que cumplan con la disposición de que las reuniones privadas autorizadas son de no más de diez familiares, caso contrario son consideradas clandestinas, y en los bares de no más de cuatro personas por mesa, las que deben estar debidamente distanciadas”, alertó.

También pidió, “por su propia seguridad”, que se denuncie la realización de reuniones que superen esta cantidad y en la que, además, se difunda música a elevado volumen, “como ha estado ocurriendo los últimos días”.

Desde la División contra el Alcoholismo de la Policía de la Provincia, anticiparon que se cuenta con la decisión de la Justicia de intervenir para evitar todo tipo de reunión clandestina, y que “además de demorar a los propietarios de la vivienda y a los participantes, se secuestrarán los vehículos, equipos de música si los hubiere, y se decomisará la bebida alcohólica”.

Sanciones

Recordaron, también, que “los infractores se exponen a una causa judicial y a una fuerte multa”, que también se extiende al momento de retirar los vehículos secuestrados.

Las autoridades especificaron que se prestará especial atención a la zona de fincas y casas de fin de semana, los barrios periféricos y los bares y confiterías.

“Hasta el momento, los empresarios del sector gastronómico han venido cumpliendo con las disposiciones, así que esperamos que en esta oportunidad no haya ninguna violación”, consideró finalmente el titular de la Dirección de Calidad de Vida.

Preocupa el consumo de alcohol de los menores

Proyecto Padres pondrá especial atención en el desarrollo de fiestas a las que puedan concurrir menores de edad, con el fin de consumir bebidas alcohólicas.

“Sabemos que no se pueden hacer reuniones con más de 10 personas, pero lamentablemente muchos no lo cumplirán. Es lo que ya viene ocurriendo. Por eso vamos a coordinar operativos para que lleguemos a todos lados. Hoy en día, ya no solo nos preocupa el consumo desmedido de bebidas alcohólicas en menores de edad, sino que se suma otro drama, que es el coronavirus”, consideró el titular de la entidad, el licenciado Marcelo Arambuena.

“Ahora, con un poco de liberación, la gente se abusa, no respeta el distanciamiento ni todas las otras medidas. Esperemos no tener que lamentar ningún caso”, dijo.