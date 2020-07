Leandro Vella: “Me siento feliz por haber vuelto”

16/07/2020 - 23:24 Deportivo

Ayer se confirmó uno de los adelantos de EL LIBERAL: el regreso de Leandro Vella a Central Córdoba. El extremo derecho cordobés, que ya tuvo un paso por la institución del barrio Oeste en el Torneo Federal A 2017/18 (fue campeón y ascendió a la B Nacional), fue confirmado como el quinto refuerzo para el conjunto que dirigirá Alfredo Berti en la Liga Profesional.

El “Tano”, de último paso por Godoy Cruz de Mendoza, se suma al arquero Alejandro Sánchez, el defensor Franco Sbuttoni, el volante José Luis Fernández y el delantero Pablo Palacios Alvarenga como caras nuevas para el Ferroviario.

Vella, nacido hace 23 años en Córdoba, inició su carrera en Instituto. Luego llegó a Central Córdoba para el Federal A 2017/18, en el que jugó 27 partidos y convirtió 8 goles, siendo un jugador clave en el equipo del “Sapito” Coleoni que logró el ascenso a la B Nacional de manera arrasadora.

Luego Vella regresó a Instituto, donde jugó en la BN, para luego debutar en la máxima categoría con los colores de Godoy Cruz de Mendoza.

Ni bien se confirmó su regreso a Central Córdoba, Leandro Vella dialogó con EL LIBERAL y no ocultó su satisfacción por volver a ponerse la camiseta negra y blanca. “La verdad que es algo muy lindo volver a un club donde ya he estado, me pone muy feliz porque es un lugar donde me siento cómodo. Me siento feliz de haber vuelto al club”, expresó.

El “Tano” no solamente tiene la chance de volver a Central, sino que logró mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino. “Obviamente el desafío me gustó porque es muy lindo tener la posibilidad de jugar la Liga Profesional con Central Córdoba. Por eso apenas surgió la chance le dije a mi representante que le meta para adelante nomás. Por suerte se dio todo bien”, explicó.

El hincha de Central Córdoba siente un gran afecto por el cordobés y ese fue otro motivo que inclinó la balanza para su vuelta.

“La gente siempre me brindó su cariño y quedó una relación de afecto, eso también influyó para que me dieran ganas de volver. Son cosas muy lindas y por eso estoy feliz de volver a un club donde pude hacer las cosas bien para afrontar este desafío tan importante como jugar la Liga Profesional”, comentó.

Vella contó que ayer habló con Alfredo Berti, el entrenador de Central Córdoba: “Hablamos sobre todo de fútbol. Me preguntó si estaba entrenando y cosas así, hablamos también sobre el puesto que él me podría utilizar. Tuvimos una linda charla de fútbol”.

También habló con sus ex y ahora nuevos compañeros: “Estuve hablando con los chicos y también están contentos de que voy a volver. Se que han quedado varios de los chicos que fueron mis compañeros y eso me pone también muy contento”.

Por último, se entusiasmó con el equipo que está armando Central Córdoba. “He alcanzado a ver que han traído algunos refuerzos. Creo que el equipo se está armando muy bien, la dirigencia se está moviendo muy bien y los jugadores que han traído van a darle jerarquía al equipo. Creo que se va a armar un muy lindo plantel”, concluyó.