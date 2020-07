“Monstruo” de Aguirre violaba a sus propios hijos, un varón y una niña

16/07/2020 - 23:53 Policiales

La fiscal de la ciudad de Añatuya, General Taboada, Cecilia Rímini, solicitará hoy la clausura y elevación a juicio de un individuo del departamento Aguirre, preso por abusar sexualmente de sus dos hijos: un varón de 12 años y una adolescente de 14.

El gravísimo delito estalló en el año 2018, cuando la ex pareja ingresó a la habitación y encontró al sujeto violando a su propia hija, según lo relató la mujer ante los policías, mientras refrendaba su denuncia.

Urgente, la Fiscalía puso en marcha el andamiaje judicial y socorrió a la menor de 14 años. En escasos siete días, Cámara Gesell mediante, los médicos y psicólogos determinaron que también su hermano sufrió vejaciones. El menor presenta un retraso madurativo.

Una pesadilla

Al sacar en limpio la odisea de los dos hermanitos, Rímini obtuvo certezas sobre la conducta del sujeto, a quien atribuye delitos por doble “abuso sexual con acceso carnal agravado” por su condición de progenitor.

Al declarar, sollozantes, los chicos relataron que al varoncito su padre lo violó entre los 7 y los 12 años. Y a la mujer, entre los 12 y 14 años.

“Empezó a manosearme a los 7 años. Después me abusó en la cama. Al lado dormía mi hermana. Me decía que si contaba me pegaría más”, señaló el niño a los expertos.

Ataques reiterados

Los ataques sexuales fueron reiterados. En la habitación de al lado dormía la madre de los niños, de quien el depravado se encontraba separado.

“Empezó a abusarme a los 12 años. Todos veían tele. Mi papi se metió en mi pieza y me abusó”, relató la menor a las autoridades.

“Después lo hizo metiéndose en la represa donde yo estaba bañándome. Otra vuelta cuando ya tenía 13 años y mi mami se fue de vacaciones a la casa de la abuela”, agregó.

“La última vez lo hizo el 30 de agosto del 2018. Mientras me abusaba entró mi mami a la pieza y él no supo cómo disimularlo”, enfatizó la víctima.

La historia impactó a todos en los tribunales de Añatuya

El crudo relato de la historia en la instrucción provocó conmoción en las partes, aún cuando el pedido de Rímini será en una audiencia online.

Rímini incluirá los informes forenses y exámenes clínicos. Todos son categóricos. Los dos hermanos reflejan claras muestras de vejaciones de antigua data, trascendió.

A las pruebas científicas, la fiscal adosará testimonios de familiares, amigos y vecinos.

Todos coinciden que los hermanitos se mantenían lejos de sus amigos y que de sus miradas tristes y apesadumbradas, fácilmente podía deducirse que experimentaban una realidad tortuosa.

Lo decisivo

Una vez que las partes se explayen en sus fundamentos, la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, dispondría un cuarto intermedio.

Luego, daría luz verde a la solicitud de la Fiscalía y el individuo será enviado a juicio.

El proceso lo recibirá la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) que dispondría el sorteo del tribunal, el cual fijaría la fecha para la instancia final de debate, a puertas cerradas.