FÚNEBRES | 17 de julio del 2020

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SUSANA FORTUNA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20.

Cuanta tristeza nos embarga el alma. Fuiste en tu vida nuestro gran soporte. Te amamos y te vamos a extrañar por siempre. Tus hermanos: Betty, Juan Carlos y Hebe; tus sobrinos que tanto te aman; tus cuñados; tus pequeños sobrinitos y tus sobrinos políticos que nunca te olvidaremos. Te amamos. Descansa en paz. Elevamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SUSANA FORTUNA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/20 y espera la resurrección.

María Imelda Ramos y familia despide con profundo dolor a Susy, entrañable y querida amiga, cuyo recuerdo permanecerá siempre en nuestras vidas. Rogamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SUSANA FORTUNA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/20 y espera la resurrección.

Orlando Rossi, Loly Ramos y sus hijas Analia y Malena Rossi participan con dolor el fallecimiento de Susy, querida amiga que estaba siempre en nuestro recuerdo. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARMELO PAPPALARDO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/20 y espera la resurrección.

Querido Chocho. Gracias por tu apoyo incondicional en cada paso de nuestras vidas. Siempre iluminaste nuestros caminos llenos de alegría, enseñanza y bondades, sin soltarnos jamás tu mano. Te recodaremos y te llevaremos en lo más profundo de nuestros corazones. Tu hija Carmen, tu yerno Luis Taboada, tus nietos Álvaro y Nicolás y tu nieta política Florencia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARMELO PAPPALARDO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/20 y espera la resurrección.

El Ing. Hugo Zavaleta, participa del fallecimiento del padre de sus compañeros del ANSES Juan y Carmen. Ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EMMA ELIZABETH VÁZQUEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/7/20 y espera la resurrección.

El Colegio de Odontólogos de Santiago del Estero, a través de su Honorable Consejo Directivo participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de su matriculada Dra. Ana María Melian, acompañan a su Colega en estos momentos de dolor y elevan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BENITO RAFAEL MORENO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/20 y espera la resurrección.

“Que en paz descanse, que Dios te reciba en sus brazos y brille para ti la luz que no tiene fin”. Siempre te recordaremos con amor, siempre estarás en nuestros recuerdos papá. Tu compañera de vida Elena Acosta; tus hijos Sandra Inés Moreno Canllo, Andrés Rafael Moreno Canllo; tus nietos, hijos políticos y hermanos María Luisa, Petrona, Fany, Lilian, Taiko, Graciela y demás familiares participan de su fallecimiento. Las Termas.

RECORDATORIO

ELSA SONIA GÓMEZ DE FERNÁNDEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/20 y espera la resurrección.

Hoy nos haces falta, nos enseñaste a estar unidos y amarnos sin diferencias. Nunca nos preparamos para tu partida, fuiste el pilar de cada uno de nosotros. Te amamos. Sus hijos Inés y Alfredo Fernández, tus hijas políticas Marilú y Cecilia, tus nietos Silvina, Héctor José, Martín, María Belén, Leandro y Mauricio Fernández, tus bisnietos Martino y Máximo Fernández y demás familiares invitan a permanecer en oración en su memoria al cumplirse nueve días de su partida al encuentro con nuestro Señor Jesús.

RECORDATORIO

JUAN CRISÓSTOMO ARAUJO (q.e.p.d.) Se drumió en el Señor el 17/7/98 y espera la resurrección.

Viejito querido, pasaron 22 años de tu partida al reino de los cielos. Jesús te llevó a su lado para que brillaras junto a Él. Su esposa Inés Araujo, sus hijos y nietos, te recordamos con alegría. Rogamos una oración en tu memoria.

INVITACIÓN A MISA

HÉCTOR MANUEL BRAULIO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/6/20 y espera la resurrección.

Hoy se cumple un mes de tu partida a la casa de nuestro Señor. Te recordamos y extrañamos cada momento de nuestras vidas. Gracias Señor porque tenemos la certeza que está gozando de tu infinito amor. Amén. Tu esposa Graciela Díaz, tus hijos Daniel, Guillermo, Belén, Nancy, Rubén, tu hijo de corazón Gustavo, tus nietos queridos Agustín, Agustina, Aldana, Sofía, Lourdes, Aylén y Maxi te recordarán siempre. Invitamos a participar de la misa que se realizará el día 17 en la iglesia Catedral Basílica a las 19 hs. vía online, por Facebook. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

CAMILO PEREYRA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/7/06 y espera la resurrección.

A catorce años de tu partida, tus hijos Andrés y Estrella, tus nietos Ignacio y Soledad, Luciana y Martín, tu bisnieta Ernestina y demás familiares elevan oraciones en tu memoria y ruegan por tu eterno descanso.

RECORDATORIO

HÉCTOR MANUEL BRAULIO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/6/20 y espera la resurrección.

Manuel, hoy se cumplen un mes de tu viaje, en un vuelo espiritual hacia el Más Allá. Nadie lo puede creer, y menos nosotros, tu familia. Emprendiste tu partida en forma inesperada, dejándonos sorprendidos y dolidos por tu ausencia, pero tenemos la resignación de que estás al lado del Señor. Te extrañamos Manuel, extrañamos tus “enojos”, tu risa, tu alegría de vivir, que supiste transmitir a tus hijos, tu madre, a toda la familia y a los incontables amigos que fuiste cosechando a través de los años. Nos dejas la herencia de tu generosidad y tu solidaridad, que sin que se notara, le dabas una mano a quién lo necesitaba. Mucho transitaste en la vida, con alegrías y dolores, dolores que sabías disimular, para no afligir a los que te queremos. Descansa en paz Manuel, te lo mereces, vos que eras tan católico, y un hombre de bien. Nunca te olvidaremos.

RECORDATORIO

AURELIO MÉNDEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/7/20 y espera la resurrección.

Al cumplirse 9 días de su fallecimiento, su esposa María Cruz, sus hijos Dr. Ramón Méndez, Silvia Méndez, Buby Méndez, sus hijos políticos, nietos, nietos políticos y bisnietos agradecemos a familiares, compañeros de sus hijos y nietos, amigos y vecinos las muestras de cariño recibidas en tan doloroso momento.

Padre amado, hermoso ser, bella persona, gracias por el amor y cada una de las enseñanzas de vida que nos dejaste, te amaremos hasta el infinito y más. Descansa en paz en ese bello lugar que Dios te preparó Más allá del Sol. Tu ausencia duele en el alma. Rogamos una oración en su querida memoria.

VEULLEMENOT, MARÍA NELLY (q.e.p.d) Falleció 16/7/20|. Sus hijos Ana, Lito, Adriana, Alejandra, h. pol Ramón Salazar, Osvaldo Stabio, nietos y bisnetos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Sus primos Perla Eleán de Gattás y familia; Noemí Eleán de Chaud y familia y Edgardo Eleán participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Su primo, Juan Carlos Tauil, su esposa Lilian Franceschini, sus hijos Juan y Belén y su nieta Alfonsina, participan con profundo dolor su fallecimiento, Ruegan oraciones en su memoria.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Su prima Clelia Tauil, sus hijos Luis María y María Virginia Gómez Tauil, Rodrigo García Fattor y su nieto Facundo García Gómez participan con dolor su fallecimiento.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Su prima Mirta Allall de Ledesma, Argentino Ledesma y sus hijos Alejandro, Sandra, Fernando y Gladis participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. "El final del viaje de la vida es el trasbordo para iniciar una etapa más plena y más bella. Sus amigos y vecinos: Norma L. Llarrull de Vittar, Esther N. Llarrull de Allall, Dr. Juan Carlos Llarrull y Amado Llarrull y sus familias participan su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. "Yo quiero llorar con esperanza". Sus amigas Nilda Estela y Siria Mabel Vittar acompañan a su familia en este trance y ruegan por su eterno descanso.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Blanca Nuno de Figueroa, Tomy Figueroa y familia participan el fallecimiento de su primo, acompañan a toda su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Cuky, Chini y Graciela Tauil participan el fallecimiento de su prima Divi y acompañan a la familia en estos dolorosos momentos. Elevan oraciones en su querida memoria.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Sus primas María Teresa Allalla, Marta Ester Córdoba, su primo Dr. Francisco Luis Allalla y su sobrino Dr. Francisco Antonio Allalla participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil y Eugenia MarÍa Chedid despiden a su prima Divi con amor acompañan a toda su familia en este momento .

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Luis Alberto Panario, Geraldine Tauil de Panario y sus hijos Franco, Lorenzo y Juan Ignacion despiden con amor y acompañan a toda su familia en este dificil momento.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. "Que brille para ti la luz infinita de Cristo". Amiga querida: siempre recordaremos con gran amor tus visitas, tus entregas, tus chistes, tus hermosos momentos compartidos con "los Ávila" como vos decías. Que el Señor te integre a su séquito de ángeles y logres la paz eterna. Abrazamos fuerte a la familia de Tere, Norma y Benja, elevamos oraciones por la pronta resignación. Nuestras condolencias. Anchi, Poro, Pelado Ávila y familias.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Rosa Alicia Ruiz de Allalla y familia participa su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Pedro Paz y familia participa su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Lucho Galván y Marta Cinquegrani participan el fallecimiento de la apreciada vecina Divi y acompañan en estos momentos a su hna. Tere rogando a dios fortaleza y resignacion. sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Los hijos de su prima Norma Tauil : Dito, Silvia, Richard y Carlos Ibañez Tauil despiden a su tia Divi.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Carlos Corlli sus hijos Carlos Alberto Corlli y Beatriz Lobo participan su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. Acompaña a la familia en su dolor.

ARIAS, JUAN SECUNDINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Su esposa Bety, sus hijos Juan, Lucio, Luciano, hijo pol. Roxana, sus nietos Rauli, Mia y demás familiares participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados en e cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ARIAS, JUAN SECUNDINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Sus hermanas Delicia y Delia Arias, su hno. pol. Nicolás Bustos, sus sobrinas Marcia y Gabriela Bustos y sus sobrinos nietos de Córdoba participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma.

ARIAS, JUAN SECUNDINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Su prima Nélida Ávila y sus sobrinos Ramón, Enzo y Martín Ávila, Mercedes Navarrete y Juan Orozco Navarrete participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma.

ARIAS, JUAN SECUNDINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. El directorio de Hamburgo Compañía de Seguros S.A, participa con profundo dolor del fallecimiento del papá de Juan José Arias empleado de la Cía. y elevan oraciones en su memoria.

ARIAS, JUAN SECUNDINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. El personal de Hamburgo Compañía de Seguros S.A. casa central y sucursales, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Juan José Arias empleado de la Cía. y elevan oraciones en su memoria.

ARIAS, JUAN SECUNDINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. La Honorable Comisión Directiva, Socios y personal del Colegio de Psicólogos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre político de su Presidenta, Licenciada Roxana Del Castillo.

ARIAS, JUAN SECUNDINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Teresa del Carmen Perez, sus hijos : Miguel Angel, Natalia, Luciana y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

ARIAS, JUAN SECUNDINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Juancito: amigo del alma, descansa en paz. Choli junto a sus hermanos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia elevando oraciones en su memoria.

ARIAS, JUAN SECUNDINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Herculano Melo, Ramona Capchey, Nieves Teresita Maldonado y José Luis Quiroga participan con dolor su partida y abrazan con cariño a su esposa, hijos hermanos y toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

ARIAS, JUAN SECUNDINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Rubén Armando Pérez, Ana Maria Lo Pinto de Pérez y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

ARIAS, JUAN SECUNDINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". María Cristina Ibáñez de Garay, sus hijos María Marcela y Raúl Alejandro y familia acompañan en este momento de dolor a su esposa Betty, hijos, hermanas y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, IVÁN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Sus padres Juana Elvira Taboada y Roberto Juárez, su esposa Silvia Figueroa, su hijo Agustín, hnos. Cesar, Andrés, Francisco y Lucía, tíos, sobrinos, primos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Marcos. EMPRESA SANTIAGO.

MIRKIN, VIRGINIA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. Sus pacientes Alejandra Lucatelli, Sara Salvatierra y Liliana Ledesma lamentan profundamente su fallecimiento y despiden con profundo dolor a una excelente profesional médica. Ruegan oraciones en su memoria.

MIRKIN, VIRGINIA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. ¡Cuanto dolor por tu viaje inesperado querida amiga Virgi! Con gran pesar y lágrimas, desde Frías deseamos descanses en paz. Estrás siempre en nuestros corazones y ruegan oraciones en su memoria, Maria Elena Rojas y María Cecilia Suárez.

MIRKIN, VIRGINIA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega. Ruegan una oración en su memoria.

MIRKIN, VIRGINIA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculada. Ruegan una oración en su memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Sus hijos María del Valle, Juana del Carmen, José Francisco Martín, h. pol nietos, bisnietos y demás fliares participan su fallecimientosus restos fuerono inhumados en cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PAPPALARDO, CARMELO (CHOCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Su hija Mary, su yerno Pitty, sus nietos Natalia, Andrea y Leo, con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Con profundo dolor despedimos al querido tío Chocho. Gran persona. Gran padre y tremendo abuelo. Rogamos por tu eterno descanso y por la resignación de su familia. Su sobrino Ángel Storniolo y familia.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Graciela Pappalardo y Carlos Garcia, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria. Vivirás por siempre en nuestros corazones.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Los compañeros del área integral de Anses-UDAI Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Carmen y José. Elevan oraciones por su descanso eterno.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Antonella Pappalardo y Leandro Pappalardo y su mamá Viviana Chamut participan con dolor el fallecimiento de su querido Tata Chocho y ruegan oraciones por la paz de su alma.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Anses área Gestión UDAI Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento del padre de Carmen y José. Eleva oraciones en su queida memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Argelia de Chamut, sus hijas Adriana, Viviana y Silvia, sus nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Tu sobrino Pepe Storniolo y Muñeca Marquez, sus hijos Pablo, Mariana y Guido y nietos, acompañan en el sentimiento a sus queridos primos Mary, Carmen y Chochin y ruegan una oración en su memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Las amigas de su hija Mari Promoción 74 del Colegio de Belén, participan su fallecimiento, acompañan a la familia en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Silvia Soria, Rudy Cancinos y sus hijos Nerina y Federico participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus amigos Carmen y José. Rogando por su descanso eterno.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. La comisión directiva de la Biblioteca Popular José Marmol participa con profundo dolor el fallecimiento de su vecino Carmelo Pappalardo. Eleva oraciones en su memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Sus amigos Chicho Curi, su esposa Ani, sus hijos Sebastian, Gabriela y Lucrecia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Chocho. Elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Te vas Chocho querido con tu tango preferido " Quejas de bandoneón ". Esta toda la barra llorando tu partida. Lo más grande que tuvimos. Fuiste y seras el hombre que nadie pudo superar. Te despide tu amigo predilecto el Dr. Federico Yocca.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Su vecina Sra. Ramona Galván de Carabajal e hijos Lia, Ana Maria, Inés Valeria y Julio José acompañan a Mary, Carmen y Chochin y respectivas flias. en este difícil momento. Se elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Que la Virgen lo reciba en su regazo y brille para el la luz no tiene fin. Tury Storniolo, su esposa Zulema, sus hijos Alejandro y Gabriela y sus nietos Valentina, Emma y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del amigo José y acompañamos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, GERARDO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/20|. Sus vecinos de siempre Beatriz O. de Coigdearripe, sus hijas María Pía, María Sol y sus nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

BARRAZA, CLARA VIRGEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/16|. Viejita querida, hace cuatro años que nos dejaste pero ni siquiera un día dejamos de recordarte. Somos la familia que creaste gracias a tu fidelidad, tu honestidad y dedicación. Dominga de Maya, Alberti y Karina, Morita, tu Grillo y Silvina y quien te hacía reír Mateo y tu hijo Oscar Barraza. Pedimos una oración en tu memoria.

ACUÑA, BENITA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/20|. A un mes de tu partida, pedimos a Dios que nos de la fortaleza de seguir con tus recuerdos. Su hijo Francisco, su hija política y nietos lo recuerdan con mucho amor y cariño. Ruegan una oración en su memoria.

FRÍAS DE GÓMEZ, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/18|. "Madre querida, ya pasaron dos años de tu partida, solo nos queda los bonitos recuerdos de tu ejemplos de mujer luchadora. Gracias por todo madre, siempre estarás en nuestros corazones". Sus hijos que nunca te olvidarán.

GALLARDO, CLARA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Querida Amiga: y así nomás te fuiste, sin avisar, preparaste las valijas para irte de viaje, algún día nos volveremos a ver. Amiga querida te extraño, que difícil es la vida, cuantas pruebas de amor. Señor, cómo seguir, la tristeza me invade. Me quedan los hermosos y malos momentos que compartimos. Nuestro amor y respeto, así fue nuestra amistad. Te recordaré siempre brillando, con tu elegancia, tu andar suave, tu sonrisa, tu mirada. Siempre dando un consejo, cuánto para recordar y contar. Amiga querida, vuela alto, descansa en paz. Siempre en mi corazón. Te extraño. Tu querida amiga Silvia Inés Cornet y flia.

MÉNDEZ, AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/20|. Tu partida dejó un dolor muy grande en nuestros corazones, solo nos queda recordar todas las hermosas enseñanzas, anécdotas y momentos compartidos. Te amamos por siempre papito. Descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin. Su hija, nieta y ahijada María Graciela, su esposo Carlos y su hija Macarena. Rogamos una oración en su querida memoria, al cumplirse 9 días de su partida al reino de los cielos.

GIMÉNEZ, OMAR OVIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Hermanito: Hace un año nos dejaste sumido en el dolor que no se va, una herida que no cierra, pero que importa nuestra pena si ya no sufres porque estas con Dios. Quisieramos retroceder en el tiempo para entender lo que pasó y no soltarte jamás, pero el Señor te puso alas y ahora sos nuestro ángel de la eternidad. Gracias por todo lo que nos diste, fuiste un excelente padre, un hijo y hno. ejemplar. Una maravillosa persona, honesto y trabajador y así te recordamos siempre. Descanso tranquilo hno., no te decimos adios sino hasta pronto!. Te amamos Omar. Tu madre Lola, tus hijos: Fernanda, Florencia, Nazareno y Samuel; tus hnos: Teresa, Tito, Néstor y Nilda, tus sobrinos tu ahijada Yanina Navarro y Luciano. Hoy al recordarse un año de su fallecimiento, se hará un responso en su casa materno de Aristóbulo del Valle Nº1087 a las 18:30 hs.

CANTOS, FRANCISCO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/20|. Su hermano Eduardo y Pety Cantos, sus hijos Diego, Mariana y Fernanda, sus hijos políticos Sandra y Martín, y sus nietos Samuel, Mateo y Malena, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, JOSÉ FÉLIX (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Sus familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

GERES, FERNANDO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Su padre Alberto Elías Geres, sus hermanos Silvina, Maira, Ricardo, Joaquín, tios primos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GERES, FERNANDO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. El personal directivo, docente, administrativo, de maestranza, alumnos de la escuela Tecnica nº 2 "Ing. Sgo Barabino" participna con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestro compañero y amigo Alberto Elias Gerez, rogamos una oracion en su querida memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio de la Misericordia.

GERES, FERNANDO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. El personal directivo, docente, administrativo, de maestranza, alumnos de la escuela Tecnica nº 2 "Ing. Sgo Barabino" participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestro compañero y amigo Alberto Elias Gerez, rogamos una oracion en su querida memoria. Sus restos seran inhumados en el cementerio de la Misericordia.

LEDESMA, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Sus hijos Monica y Graciela, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Beby querida rogamos por tu eterno descanso. Antonio López y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Beby querida rogamos por tu eterno descanso. Pili y Olga López y sus hijos Antonio Alejandro y Analía López participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. CPN Pedro Raúl Martínez participa con profundo pesar su fallecimiento. Ruega por una cristiana resignación de sus hijos y nietos.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Participamos con profundo dolor la desaparición física y acompañamos con oraciones. Dr. Francisco Lescano Núñez profesora Noemí Farías. Mara Lescano y flia. Lara Lescano y flia. Marisel Lescano y flia.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin! Acompañamos con profundo dolor a su flia. CPN Susana Farías de Daneri. Érika Lezcano y flia. Tania Lezcano y flia. Franco y flia. y Romina Daneri.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Sus amigos de siempre Joji Canllo, Julián Canllo, esposa Celina, hijos Julián (h), Ernesto y Miguel Canllo, participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a sus hijos, hermanas y familiares.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Archi Nasif y Silvia Rut Botvinik participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Beiby y acompañan a su hijo Ricardo Rene y demas familiares en este momento tan dificil. Que la luz divina brille siemprepara ella.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Sus amigos Etel, Gustavo Rojas, Yoyi y Cristina Santillán, pidiendo resignación a los familiares y descansa en paz amiga.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Ramón Rojas y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro trance. Rogamos oraciones en su querida memoria.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Héctor Sayago y familia, acompañan en el dolor a sus familiares y pidiendo oraciones por el descanso eterno de Beby.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Héctor Baron Diaz Zanoni y sus hijos Hector Rodrigo, Alba Paola y Marta Romina, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra gran amiga y acompañan a sus seres queridos. Elevan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Mauricio Rodolfo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga y acompañan a sus seres querido. Elevan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Blanca y Rosa Jorge y flia. lamentan la partida inesperada de su gran amiga y compañera Beby. Acompañan a sus hnos en este difícil momento.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Rosa de Zeballos, sus hijos y sus respectivas familias, participan con profundo tristeza su fallecimiento. Acompañan a su querida familia en el dolor y la oración.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Su cuñada Lilian Zaballos, sus sobrinos Oscar, Emanuel, Rodrigo y Cristián Vazquez, despedimos con profundo dolor a nuestra querida tía Bebi. Agradeciendole su permanente acompañamiento y amor. Siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Amigos, hijos de su compadre Francisco Canllo: Silvia y Manuel López; Mary y Ricardo Jozami; Francisco Canllo y Dina Juan y sus respectivas flias. abrazan en este momento de dolor a sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Maestro Santillán y familia se aunan con fuerte dolor tu desaparción. Asimismo destierran dudas que estarás en el Reino de Dios. Tu amigo colega contemporaneo.

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Victor Araujo participa con profundo dolor su fallecimiento.

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. Juan José Rodríguez (Negro) y demás familiares participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración n su memoria

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. Juan Prados Rodríguez, esposa Victoria Estela, hijos, Fernando, Luis, Marisol, Eduardo y Ricardo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de toda su familia.

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. Que Dios en su infinita misericordia le de la paz y el descanso eterno. Antonio Eduardo Elean y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. Victoria Spampinato Vda. de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. Nicolás Alegre, Olga Gallegos y sus hijos Nicolás Alberto (a), Natalia Evangelina (a) y Juan Ignacio Alegre, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su gran amigo Antonio.

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. Hugo Santillán y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y por su eterno descanso.

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. Ingeniero Mauricio J. Ewens, su esposa Carmen Quiroga y sus hijos Mauricio, Javier y Alan participan con dolor el fallecimiento de la esposa de su amigo Antonio y ruegan oraciones en su memoria.

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. Con tristeza y dolor despedimos a la estimada amiga Azucena. Desde la distancia nuestro afecto y acompañamiento de siempre a la flia. Kusmuk, en especial a Antonio amigo de toda la vida, Mary y Marcela. Ernesto Della Rosa, esposa Goga, hijas Noelia y Andrea con sus respectivas flias. Elevamos oraciones a Dios por la merecida paz del alma de Azucena y por la cristiana resignación de su flia.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Luis Franzini y Rossana Milán participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a don Juan Fortuna y familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Querida hermana fuiste mi gran consejera y apoyo a lo largo de nuestras vidas, gracias por todo y descansa en paz. Su hermano Juan Carlos, su cuñada Cristina Basilio y sus sobrinos Ana Inés, Juan Jose y Maria Cristina y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Que gran tristeza sentimos, fue tan rápida tu partida. Nos has dejado solos, no te imaginas el inmenso dolor que sentimos, te amamos. Su hermana Betty, tu hermano Juanito y tu hermana Hebe Fortuna. Descansa en paz.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Querida Susy: siempre recordaremos tu dulzura y cariño. Hasta siempre amiga. Acú Ramos de Nazar y sus hijos participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Hermana, como nos duele tu partida, eras y seguirás siendo nuestra guía y consejera. La segunda mamá para Álvaro, Cecilia y Rody Uriarte Fortuna, tus amados Benjamín y Felipe. Descansa en paz. Elevamos oraciones en tu memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Tía mamá, ¡Cuánto te amaba! ¡Que inmenso dolor que sentimos! Te vamos a extrañar tanto. Tus sobrinos Álvaro, Florencia y Benjamín. Descansa en paz. Elevamos oraciones en tu memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Cuñada querida, cuanta tristeza nos causa tu partida, más que cuñada, fuiste una hermana para nosotros. Nos dejas un dolor inmenso, te vamos a extrañar. Tus cuñados Agustina Prados, Cristina Basilio y Cholo Woitquivich. Descansa en paz. Elevamos oraciones en tu memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Tía, sos y seguirás siendo nuestra segunda Mamá ¡Cuánto te vamos a extrañar! ¡Qué gran dolor nos dejas! Danos fortaleza para seguir. Tus sobrinos hijos Álvaro, Cecilia y Rody Uriarte Fortuna. Descansa en paz. Elevamos oraciones en tu memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Cuñada querida, cuanta tristeza nos causa tu partida, más que cuñada, fuiste una hermana para nosotros. Nos dejas un dolor inmenso, te vamos a extrañar. Tus cuñados Agustina Prados, Cristina Basilio y Cholo Woitquivich. Descansa en paz. Elevamos oraciones en tu memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Susy querida... no te imaginas el inmenso dolor que nos causa tu inesperada partida. ¡¡¡No tengo más que palabras de agradecimiento hacia vos... gracias por estar siempre en todo y para todos!!! Sé que ahora vas a estar en un hermoso lugar junto a nuestros seres queridos. Te pido que nos ayudes, que seas el Ángel de tus amados sobrinos... Tus hijos y de todos nosotros. Vuela alto... muy alto. Te amamos. Tu prima hermana Patricia Buena y Carli Barea participan con profundo dolor tu fallecimiento.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. La Comisión Directiva de C.P.C.E.S.E , acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la Cra. Susana Fortuna y ruegan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Sus primas Pili, Estela; Mimí y Olga con sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso en la gloria del Señor.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Su sobrina Ana Inés Fortuna, su sobrino político Luis y sobrinos nietos Nicolas y Luisina participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios le dé el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Su sobrino Juan José Fortuna, su sobrina política Marcia y sobrinos nietos Juan Ignacio, Lisandro y Lara participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Sus primos Rolando Smith, Marta Lascano, sus hijos Maria Marta, Erika, Maria Eugenia y Eugenio, sus hijos politicos y nietos participan con dolor el fallecimiento de su querida prima.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. José Huarita y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a toda su familia en tan duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. José Elías y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. El intendente de Fernández Dr. Víctor Araujo participa con profundo dolor su fallecimiento.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Anhaí Lucena y familia despide a la querida Contadora Susana y acompaña a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Querida amiga, siempre estarás en nuestros corazones: Olga Cisneros y Marilé Casado con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. José Huarita y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a toda su familia en tan duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia; pero sí prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Nancy Blanco despide con profunda pena a Susy y acompaña a la familia en tan tristes momentos.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Mario Yocca, María Elsa Lascano, sus hijos Valentina, Luisina, Milagros y Santiago y Elsa Tauil de Lascano, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan pronta resignación a su familia y acompañan en este difícil momento a sus amigos Hebe, Ceci y Rodi.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Sus hnos Mari, Juan, Betti, sobrinos Cecilia, Francisco, Rodolfo, Alvaro y demás familiares, sus restos fueron cremados COB HAMBURGO SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Fuiste la fuerte, fuiste el sostén. Nos cobijaste en tu casa forjando lazos más de hermanos que de primos entre tus sobrinos que vivimos con vos. Gracias tía, nos quedó muchos planes por compartir. Tu sobrina Maria Cristina Fortuna y tu sobrino nieto Gustavo, participan con profundo dolor tu fallecimiento. descansa en paz tía querida.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Alfredo Blanco y familia participan con profundo dolor su pérdida y ruegan oraciones en su nombre.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Sus compañeros de trabajo de la Empresa Cabla Instalaciones: Rodrigo, Mariana, Chueco, Pancho, Claudio, Juan, Beto, Luis, Ariel, Oscar, Cirilo, Federico, Claudio, Tony, Hugo Reinaldo, Melitón, Santiago, Luis, Chuco, Gaby participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Susi querida, no encuentro consuelo con tu partida, no solo perdí a mi compañera de trabajo sino a mi amiga, consejera. Fuiste una mujer extraordinaria, ejemplo de vida y lucha, me enseñaste tantas cosas! Mariana Blanco, Alejandro Faisal, Lorenzo y Salvador participan con inmenso dolor su partida y ruegan consuelo para su familia.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Pedro Pío Lofiego, su esposa: Silvia Graciela del Valle Verdugo, sus hijos: Daniela Estefanía, Juan José y Marco Fabrizio, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración a su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Marta Echaul, su hija Sara Pelegri y el personal de Transporte Santa Marta del Norte participan su fallecimiento. Acompañan al Sr. Juan Fortuna y familia en este difícil momento

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Sus ex compañeros y amigos Nicolás Ledesma y Luis Caro con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Su ex compañero y amigo Miguel Formini participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este difícil momento.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Raúl Miranda y familia participa con dolor su fallecimiento, acompaña a la familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Sus ex compañeros de El Liberal de la sección Diseño y Armado: Carlos Maldonado, Roger Díaz, Carlos Reynaga, Arq. Daniel Montes, Gustavo Gallo y Fernando Cáceres participan con profundo dolor el fallecimiento de Susana. Ruegan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Juan Prados Rodríguez, esposa Victoria Estela, hijos, Fernando, Luis, Marisol, Eduardo y Ricardo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de toda su familia.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Alicia Matesa y sus hijos Daiana y Fabricio participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Eve y ruegan oraciones en su memoria y para que brille para ella la Luz que no tiene fin.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Olga Gallegos, Nicolás Alegre y sus hijos Nicolás Alberto (a), Natalia Evangelina (a) y Juan Ignacio Alegre participan el fallecimiento de la hermana de su amiga Hebe Fortuna y hacen extensiva a todos los demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. María Elsa Hermida, sus hijos Cecilia, Fernanda, Víctor, y Pancho Araujo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. José Pereyra, su esposa Reyna Azucena e hijos participan con profundo su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Querida Susi, cuanto te vamos a extrañar, nos dejas un vacío inmenso, descansa en paz. Tu cuñada Agustina Prados, tus sobrinos Julio, Guillermo y Francisco Fortuna, rogamos oraciones en su querida memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Tía querida, te fuiste demasiado pronto y nos dejas un profundo dolor en el corazón Julio, Guillermo, Francisco y sus respetivas familias ruegan oraciones en su memoria y por su descanso en paz.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. María Inés Woitquivich, sus hijos Marisa y Santiago y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Isabel Prados, sus hijos; Mary, Marta y Juan con sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. El Club Sportivo Fernández participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento de dolor al actual Presidente Álvaro Uriarte y su hermano Juan Fortuna y demás familiares. Se ruega una oración en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Miguel Aciar, su esposa Elisa García y sus hijos Cecilia e Ignacio Aciar participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. En este adiós que duele al corazón ponemos nuestra esperanza en Dios. El en su suprema sabiduría reconforta los espíritus y les da vida eterna. Vuela alto querida Susana Victoria Spampinato de Llugdar, sus hijos Sara, María Luisa. Reyna Victoria, Miguel Amado. Mirta Graciela, José Ricardo y Olga Llugdar y sus respectivas familias acompañan en este duro trance a toda la familia Fortuna y elevan una oración en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Silenciosa como fu tu andar en la vida terrenal partiste al Reino de Dios y dejas en mi corazón una profunda tristeza, Que el Señor te reciba en sus brazos querida Susy, tu recuerdo perdurara por siempre. CPN Sara Llugdar de Azar acompaña a la familia Fortuna en este duro trance y pide al Señor pronta resignación.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Sus vecinos familia Cheein de Libertad y Pasaje Muñiz participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de hondo pesar. Elevan oraciones por su descanso en el Señor.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. José Luis Castiglione, Ignacio Castiglione, Ana María Castiglione, Maria Inés Castiglione de Toia y sus respectivas familias lamentan el fallecimiento de Susana con quien compartieron muchos momentos en El Liberal.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Hoy te has convertido en un ángel que cuidará a sus seres queridos. Te fuiste, sin embargo tu recuerdo siempre quedará entre nosotros. Que el Señor te reciba en sus brazos. Sus amigos y amigos de la familia Daniel Torrens, Alina Darchuk y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana Nuno y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. "Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Olga Montenegro, Luz Pesci de Torresi, sus sobrinas Claudia y Mariela Mazzuco Fortuna, sus sobrinos nietas Lihuén, Guadalupe y Rafael Danielo, participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Tere Unzaga acompaña a toda su familia en tan triste y doloroso momento, por la pérdida de Susy. Que en paz descanse.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Elsa Benavente de Giménez Patiño, sus hijos: Rubén, Ricardo y Patricia Omill, participan con dolor su fallecimiento.

GOITEA, MARÍA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Su esposo Oscar, sus hijos Andrea, José, Isabel, Ramón sus restos fueron inhumados en el cementerio de Laprida Dto Choya SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEDESMA, ROLANDO ENERIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Su esposa: Marta Aprieta, sus hijos: Graciela y Nicolás, su nieta: Lionela, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. de San Benito, Dpto. Capital. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MORENO, RAFAEL BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Salvador Cuba; su esposa Emilse Jorge con mucha pena despiden al amigo y compañero Rafael, y acompañan a la querida Elenita, con mucha afecto, en este difícil momento que le toca transitar. Piden oraciones en su memoria.

MORENO, RAFAEL BENITO (q.e.p.d) Falleció el 16/7/20|. Nuestro querido Rafael, Dios te llamó a su lado. "Newcon Sgo. querido" acompaña en este difícil momento a nuestra compañera y amiga Elenita por el fallecimiento de su esposo. Se ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, RAFAEL BENITO (q.e.p.d) Falleció el 16/7/20|. Sus amigos Dorita y Héctor Manzur participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querido amigo "Rafita" y acompañan a su esposa Elenita en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

MORENO, RAFAEL BENITO (q.e.p.d) Falleció el 16/7/20|. El personal directivo, docente y de maestranza del Jardín Nº 210 "San Cayetano", participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestra compañera Sandra Inés Canllo. Elevan oraciones en su querida memoria.

MORENO, RAFAEL BENITO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Joji Canllo, Julián Canllo, esposa Celina, hijos Julián (h), Ernesto y Miguel Canllo participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus sobrinos y primos Sandra Inés Moreno Canllo y Andrés Moreno Canllo, hacen llegar sus condolencias a sus hermanos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Silvia Canllo y Manuel López; Mary Canllo y Ricardo Jozami; Francisco Canllo y Dina Juan y sus respectivas flias. abrazan en este momento de dolor a sus sobrinos Sandra y Andrés Moreno Canllo. Elevan oraciones en su memoria.