Dante Spinetta, con nuevo disco desde un bar japonés

17/07/2020 - 20:17 Pura Vida

En plena cuarentena, el cantante y compositor Dante Spinetta lanzó su nuevo disco, “Niguiri Sessions”, formato audiovisual de un concierto íntimo que realizó en febrero, en Naré, un bar tradicional japonés del barrio porteño de Belgrano, al que el músico suele ir a comer con sus amigos.

“Primero se me había ocurrido hacerlo en una tintorería, iba a sonar bien por toda la ropa colgada, pero un día, comiendo con mis amigos en Naré, me dijeron ‘¿porqué no lo hacés acá?’ Entonces fueron mis ingenieros y el sonidista al lugar para ver si entrábamos.. Y sí, entrábamos todos apretaditos. No es un lugar común, tiene una energía increíble y Fede (artesano del sushi) le pone un arte hermoso”, contó Dante Spinetta a Télam.

El video los muestra tocando juntos, en un espacio tan chico que cobra otro sentido, en tiempos de aislamiento. Al respecto, el hijo del Flaco Spinetta remarcó: “Fue muy loco porque tomó otro valor esto y está teniendo una repercusión gigante, porque eso de estar pegaditos, capaz era algo inconsciente. Pero creo que cuando pase todo esto tenemos que volver a estar juntos. Es parte de la evolución de nuestros anticuerpos, estar juntos es la manera de inmunizarse muchas veces”.

Sobre el proceso de grabación, contó: “Con la banda veníamos aceitados, lo que ayudó a que no hubiera necesidad de regrabar nada, y nos pone muy orgullosos, porque se ve y se escucha lo que pasó. Armamos la banda el 10 de febrero y nos metimos a grabar esa tarde. El 9 habíamos tocado, estábamos ensayaditos. Lo que hicimos fue grabar hasta que nos gustara. Hicimos tres tomas de cada tema, en general usamos la tercera, excepto en “Funk Warrior” que lo grabamos una vez”.

Y anticipó lo que el público encontrará en este nuevo trabajo. “Son las versiones que estamos tocando en vivo, inclusive funk es una zapada que puede durar dos minutos como 15, eso en vivo lo extendemos y se suben músicos invitados y pasan más cosas”.

Cuando se le sugirió que pareciera que el disco se publicó en el momento indicado, Spinetta reflexionó: “Es un buen momento en el sentido de que cuando uno sale de una banda grande como Illya Kuryaki and the Valderramas, que hasta principios del 2018 estuvimos juntos, volver a instaurar el concepto de solista es difícil, es todo un ejercicio de ganarse el lugar de nuevo. Con Emma (Horvilleur) vamos a hacer un documental, pero no es que la banda va a volver al estudio”.