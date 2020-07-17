CARTELERA TV / 18 de julio de 2020

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CANAL 7
10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)
12.00 CINE. CIUDADES DE PAPEL
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.30 FINDE EN NICK
15.30 CLUB 57
16.15 CINE. HOMBRES DE HONOR
18.00 ELIF
19.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
19.45 ELIF (CONTINÚA)
20.15 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.15 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL (CONTINÚA)
23.30 PH. PODEMOS HABLAR
00.45 GRAN BARTENDER EN CASA
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.00 FANATICAS
14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA
14.30 RECORDANDO
15.30 TICKET AL SHOW
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FUTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 DE A DOS
21.00 JUNTOS POR LA INCLUSION
21.30 RECORDANDO ®
22.30 TICKET AL SHOW