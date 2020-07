Quedó preso acusado de violar a una joven con retraso madurativo

17/07/2020 - 23:17 Policiales

Un quiosquero fue apresado ayer en Lavalle, límite con Catamarca, acusado de abusar sexualmente de una joven de 20 años que padece retraso madurativo.

El acusado tiene 53 años y fue denunciado el 8 de julio en la subcomisaría de Lavalle por la hermana de la víctima, quien le habría confiado que un vecino de la cuadra la abusaba.

Allí se sustenta la columna vertebral de un proceso a cargo de la fiscal, Analía Nóblega Rayó, quien imputó al individuo por “abuso sexual con acceso carnal”, a quien la policía apresó ayer, con orden de allanamiento refrendado por la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami.

Antes, la fiscal y los expertos escucharon a la víctima en Cámara Gesell. Habría relatado que en varias oportunidades, el quiosquero la llevaba a la fuerza a su casa y habituaba manosearla sobre un freezer.

Con un retraso madurativo entre moderado a severo, la víctima habría añadido que durante muchos meses el imputado la amenazaba.

Es más, acotó que después de saciar sus bajos instintos el sujeto le ofrecía dinero para callarla. Víctima y victimario son vecinos, separados apenas por tres viviendas.

“Cuando iba a comprar cosas me decía que se quería casar conmigo. Después me bajaba el pantalón y todo y me hacía cosas”, habría añadido.

Al ser asistida por un médico, el profesional habría confirmado abusos reiterados, ocasión en que la jovencita mencionó el nombre del responsable.