“Y cuando te vea por ahí, te voy a pasar por encima con el camión”, amenazó de muerte a su amante

17/07/2020

Un hombre habría atacado a su amante y la amenazó de muerte. La joven radicó la denuncia y después de que se constataron las lesiones, el fiscal de turno solicitó una orden de detención en contra del agresor, medida que fue librada por la jueza de Género. Hasta anoche el acusado era intensamente buscado.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes policiales y judiciales, el grave caso se registró en la ciudad de Tintina, departamento Moreno.

Una mujer de 31 años se presentó ante la Policía ayer cerca del mediodía, para relatar un hecho de violencia que la tuvo como víctima el último lunes.

Según precisó la denunciante, mantuvo una relación sentimental con el acusado durante un año aproximadamente, pero después de que ésta finalizó, continuaron frecuentándose y ambos habrían tenido nuevas parejas, pero mantenían un vínculo clandestino.

Siempre de acuerdo con la denuncia, habrían acordado reunirse el lunes por la noche. Una amiga la llevó en moto y la esperó a unos metros.

El acusado llegó en su camión y descendió para comenzar a hablar. Sin embargo, la situación se tornó violenta y el denunciado comenzó a recriminarle que los problemas que él tenía con su pareja eran por culpa de ella.

La joven no le contestaba y el sujeto la habría empujado contra el camión. Ante ello, la damnificada decidió retirarse y se dirigió a donde la esperaba su amiga.

El acusado fue por detrás de ella y antes de que pudiera subir a la moto, la empujó nuevamente y derribó al suelo.

En ese momento, la amiga le habría dicho que la dejara porque llamaría a la Policía y el acusado se retiró vociferando amenazas.

“Te voy a hacer c.... cuando te vea nuevamente, si tu marido no te hace nada, yo sí te voy a hacer c....”, la habría amenazado y no conforme con ello, remató: “Y cuando te vea por ahí, te voy a pasar por encima con el camión”.

La damnificada sostuvo que en un primer momento por temor no quiso radicar la denuncia, pero luego recapacitó y decidió acudir a la Policía.

La amiga también prestó declaración testimonial que coincidió con su denuncia.

Al ser examinada por el médico, se constató lesiones curables en 5 días.

El fiscal de turno, Dr. Diego Cortés, interiorizado de los pormenores, solicitó una orden de detención en su contra, medida que fue librada por la jueza de Género, Dra. Norma Morán.

Hasta anoche el acusado no había podido ser ubicado por los uniformados, pero continuaba siendo intensamente buscado.