El Club Ciclista Olímpico organizará el primer encuentro virtual del vóley

18/07/2020 - 00:17 Deportivo

El vóley del Club Ciclista Olímpico La Banda organiza encuentros vía Zoom con importantes referentes del deporte a nivel nacional. Si bien las charlas tendrán un enfoque para entrenadores y jugadores de ambos sexos, la invitación es abierta al público en general para darles la posibilidad de compartir la enriquecedora experiencia a otros actores de la disciplina en la provincia.

El miércoles 22 de julio estarán conectados Marcelo Magliarella (ex PF. del Club Boca Juniors en la Liga Nacional de Básquet, ex PF del Club Ciudad de Bolívar, y ex PF del Club PGE-SKRA de Polonia, además de diferentes procesos en la Selección Nacional).

También comprometieron su presencia Tatiana Rizzo (integrante de Las Panteras, con participación en los Juegos Olímpicos de Río y actual jugadora de Boca Juniors, hizo sus inferiores en Banco Nación. Además registra pasos por el elenco de Río do Soul de Brasil) y Emilce “Mimi” Sosa, ex capitana y valor fundamental de Las Panteras, también integró el plantel que disputó el Juego Olímpico de Río de Janeiro 2016 por primera vez en la historia. Fue campeona de Liga Argentina con Boca Juniors y se proyectó al exterior jugando en Rumania y Brasil. Fuera del deporte se centró en su proyecto de escritora y asesora de educación financiera para deportistas.

De esta manera, la entidad de La Banda, uno de los pioneros en la disciplina, quiere poner en práctica estas charlas en estos tiempos de pandemia para que los fanáticos pueda seguirla desde casa.