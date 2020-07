José Basualdo, ganador de los 100 mil pesos: “Había cerrado mi negocio y el premio me da tranquilidad”

18/07/2020 - 00:50 Santiago

Desde diciembre que el negocio de fotocopias y librería que tiene José Basualdo, en el barrio Belgrano, venía con baja actividad, pero con la llegada de la pandemia y la cuarentena, lo tuvo que cerrar, razón por la cual confiesa emocionado que los $100 mil que ganó con el sorteo mensual de tarjeta Sol y el BSE “me da más seguridad para llegar a fin de año”.

Jubilado, con 78 años, José fue uno de los 3 ganadores del sorteo por el cual Tarjeta Sol y el BSE repartieron $300.000 en premios. Los otros dos ganadores fueron Emilce Sosa de Icaño y José Antonio Rojas de Frías. Cada uno ganó $100.000.

“A mí la pandemia me ha cortado todo el trabajo, pero ya desde diciembre que venía mal, pero desde marzo ya sin clases ni alumnos, sin concurrencia de gente a las oficinas del Ministerio de Salud ni de Desarrollo Social, ni de las empresas que hay en esta zona por la cuarentena, se me ha cortado toda la gente que me daba trabajos para fotocopiar”, señaló José quien forzosamente tuvo que cerrar por estas circunstancias su local comercial.

Confesó con tristeza que “esta etapa ha sido muy dura, el negocio lo tenía frente a la Escuela de Comercio y vivía de los alumnos de la escuela, de la universidad, tengo 3 fotocopiadoras grandes que ahora están paradas porque he tenido que cerrar el negocio”.

Basualdo, indicó que ahora con el premio de $100.000 que se ganó, “me va a dar más seguridad para transitar lo que queda del año porque esta situación no sabemos cuándo va a pasar”. El jubilado se mostró feliz de haber ganado el premio, que lo compartirá también con su esposa y uno de sus nietos que vive junto a ellos.

Confiesa que “no quiero pensar mucho porque no sé qué es lo que viene para adelante ni cómo vamos a salir de esta situación de la cuarentena, ni cuándo va a terminar, pero ahora este premio sí me da más tranqulidad y lo vamos a dejar en el banco, va a ser para que nos de más seguridad económica por lo que pueda venir”.