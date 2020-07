FÚNEBRES | 18 de julio del 2020

18/07/2020 - 01:19 Funebres

Fallecimientos

- Guillermo Antonio Robles Ávalos (Jujuy)

- Mario Rodriguez (Añatuya)

- Juan Felipe Coronel (Manogasta)

- Vicente de Jesús Ponce (Dpto. Robles)

- Arminda Avelina Goncebat (Dpto. Moreno)

- Miguel Ángel Chávez

- Rita del Valle Salega (Dpto. Silipica)

- Lidia Beatriz Quiña (La Banda)

- Paulo Rodrigo Escobar (Clodomira)

- Celza Mercedes Chávez (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARMELO PAPPALARDO (Chocho)(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/20 y espera la resurrección.

“Querido amigo Chochín, dejaste parte de tu vida cuidando hasta el final a tu papá Chocho”. Yoly Quiroga, Marta Inés, Hernán y Miguelito Cisterna participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan al Altísimo por una pronta resignación. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SUSANA FORTUNA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/20 y espera la resurrección.

Repuestos Arturo Lorente SRL participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hermano Juan Carlos Fortuna y familia. Rogando oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ING. GUILLERMO LUIS SANMARCO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20.

Marta Brevetta de Pereyra, Mario Segundo Pereyra, Camila Pereyra y hermanos de Mario Pereyra Formini (fallec), expresan a su esposa Liliana, a sus hijos Liliana, Guillermo y Elena su más sentido pesar por el fallecimiento del querido Ingeniero Sanmarco. Por ser como fue seguramente ya descansa en los brazos del Señor. Permanente agradecimiento por su nobleza y generosidad.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LIDIA BEATRIZ QUIÑA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/7/2020 y espera la resurrección.

La Señora Presidente Interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, participa el fallecimiento de la madre del Sr. Carlos Pereyra, chofer de Presidencia del Organismo y acompaña en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

LIDIA BEATRIZ QUIÑA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/7/2020 y espera la resurrección.

La Señora Presidente Interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, Equipo de Asesores de Presidencia, Directora de Sumarios ,Directores Generales de los todos los Niveles Educativos, Director General de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, Vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos Niveles, Supervisores y Analistas Técnicos Docentes, Coordinación del Área Legal y personal del Organismo participan el fallecimiento de la madre del Sr. Carlos Pereyra, chofer de Presidencia del Organismo y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUILLERMO ANTONIO ROBLES ÁVALOS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Jujuy el 17/7/20 y espera la resurrección.

Su hermano Arq. Jorge Jesús Robles Ávalos, su esposa Aída Hoff, sus hijas Jimena, Macarena y Candela, su hijo político y nieta participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

Su hermano C.P.N. Edmundo Robles Ávalos, su esposa Cristina González, sus hijos Belén, Santiago, Eva, Florencia y Fernanda, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RODRIGUEZ MARIO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/07/20 y espera la resurrección.

Daniel Santillán, Fernando Soria, Adrian Acuña, Andrés Ibasca y Hernán Lagos participan con dolor el fallecimiento del querido “Inti Hua”, ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Añatuya.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RODRIGUEZ MARIO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/07/20 y espera la resurrección.

El señor intendente municipal de Añatuya, Héctor Ricardo Ibáñez, participa con profundo dolor el fallecimiento de quien se desempeñara como Director de Cultura del gobierno municipal.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RODRIGUEZ MARIO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/07/20 y espera la resurrección.

Personal de la oficina de Prensa, Ceremonial y Protocolo, participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en tan doloroso momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RODRIGUEZ MARIO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/07/20 y espera la resurrección.

Sergio Sayavedra, Natalia Farías, Daniel, Félix y Juan, participan con dolor del fallecimiento del estimado amigo. Acompañan a su familia en tan doloroso momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

RODRIGUEZ MARIO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/07/20 y espera la resurrección.

La Ong Club Damas Leones “Añatuya Tincunacu”, participa con pesar el fallecimiento del Director de Cultura Municipal de la ciudad de Añatuya, y lo despide con mucha gratitud por su permanente colaboración con nuestro Club y las instituciones de nuestro medio. RECORDATORIO

EDUARDO DOMINGO BORRÁS (Gringo) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/19 y espera la resurrección.

Papá y abuelo maravilloso! Es increíble como pasó el tiempo, un año extrañándote a toda hora y días. Cada vez duele más a pesar de que sentimos tu presencia, nos falta poder abrazarte y besarte. Sabemos que siempre nos estás bendiciendo desde el lugar más hermoso en el que estás con tu amor; los dos son nuestros ángeles más bellos. Necesitamos tus consejos, charlas y enseñanzas en cada situación que nos toca vivir. Siempre estabas ahí con tus palabras cariñosas y certeras. Te amamos y te amaremos con ese amor que nos enseñaste: “a dar y recibir, sin hacer diferencias” “Siempre amar y ayudar” “Amarnos en las buenas y en las malas pero siempre unidos”, - nos decías. Sus hijos Analía y Viviana Borrás, Omar Juárez y Ramiro Hoyos; sus nietos Giselle y Lucas Juárez Borrás; Matías y Martín Hoyos. Ruegan oraciones en su querida memoria pidiendo por su eterno descanso al cumplirse un año de su partida al Reino de los Cielos.

RECORDATORIO

HÉCTOR MANUEL BRAULIO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/6/20 y espera la resurrección.

Hace un mes que te fuiste de nuestro lado pero nunca te iras de nuestros corazones. Es imposible no estar triste por lo inesperado de tu partida, tu ausencia nos duele, pero al recordarte con tus canciones, tus bailes, los videos que nos hacías mientras cocinábamos, y te retábamos, todo nos hará sonreír, porque aunque físicamente no estés presente, tu alma seguirá acompañándonos. Nunca te olvidaremos, tu mama Lola, hnos. Graciela, Juan, Tere. Sobrinos y sobrinos nietos.

A un mes de tu dolorosa e inesperada partida; recordarte es fácil por tus sonrisas, alegrías (tristezas también). Nunca olvidaremos tantos bellos momentos compartidos. No tenemos ninguna duda de que estas con Dios, porque fuiste una bella persona y sobre todo tan noble y desinteresado corazón. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Que Dios te tenga en sus brazos y goces del descanso eterno. Nunca te olvidaremos. Tu hermana Graciela, tu cuñado Ramón, tus sobrinos Verónica, Fabiana, María Fernanda y tus sobrinos nietos Julieta, Juan Ignacio, Sofía, Claudio y Marcelo.

Manu, mi amigo de risas y disparates, mi cómplice de vida, te fuiste de este mundo mucho antes de lo previsto. Mi existencia cambio el día que te conocí y tampoco será la misma ahora que ya no estas entre nosotros. Te extraño con todo mi corazón. Si Dios quiso llevarte antes de lo esperado es porque tu misión acabo en este mundo. Partiste de forma tan repentina que no me diste tiempo a decirte adiós. Ruego a Dios que te tenga en su gloria, mientras yo te llevo en el corazón. Tu amigo Claudio Leopardi.

RECORDATORIO

RAMONA OLGA SEDRÓN – ABEL DANTE SAN MIGUEL (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 22/8/19 y el 18/7/18 y esperan la resurrección.

“A pasado un año más de sus partidas, podrá pasar todo el tiempo del mundo, pero aquí jamás los vamos a olvidar. Han dejado un gran vacío en la casa desde que emprendieron su viaje hacia el Señor. El dolor de perderlos ha sido lo más duro que nos ha tocado vivir, pero sabemos que son la estrella más grande en el cielo, que brilla allá en lo alto. Agradecemos al Señor por recibirlos y vivir en su paz eterna”. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos los recuerdan con todo el amor y cariño de siempre al cumplirse dos años un año de sus respectivos fallecimientos. Ruegan una oración en sus memorias.

RECORDATORIO

DORA AMANDA ZAMORA (Negui),(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/13 y espera la resurrección.

Abuela hoy se cumple siete años de tu irremediable partida. Fuiste la mejor abuela que tuve en mi vida y a la vez una genia. Su nieto Ricardo y su hija Silvia la recuerdan con todo el amor y cariño de siempre. Ruegan al Altísimo la tenga a su lado y haga brillar para ella la luz eterna.

VEULLEMENOT, MARÍA NELLY (q.e.p.d) Falleció 16/7/20|. "Dios de Misericordia y Amor, ponemos en tus manos amorosas a nuestra Madre, Dale el descanso eterno". Su hijo Julio Joaquin Guidet, sus nietos Franco y Lucas Guidet, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VEULLEMENOT, MARÍA NELLY (q.e.p.d) Falleció 16/7/20|. Aida Angélica Lastra, Blanca y Daniel Villavicencio, participan con profundo dolor su fallecimiento, pidiendo a Dios por su eterno descanso." Que brille para Ella la luz que no tiene fin". Elevan oraciones en su memoria.

ALLALLA, DIVI (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Sus sobrinos Rosy, Mirta y Nito Villa; Marcelo, Pedro y Chiqui y demás familiares, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/20|. Su esposa Julia Carrizo sus hijos Oscar, Alejandro, Ricardo, Carlos, Roberto h. politicos nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CHÁVEZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/20|. Directivos y personal de la empresa EDESE S.A participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de los empleados Vicente Alejandro Chávez y Oscar Miguel Chávez. Ruegan oraciones en su memoria.

CORTÉS, RAMONA ESTELBINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/20|. Sus hijos Maria Jose, Maria, Eugenia, Juan, Liliana, Jesus, Sebastian, Gustavo, hijos politicos, nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Sofía Migueles y sus hijas María Lorena, María Josefina, María Cecilia David acompañan con cariño a su hijo Alejandro y Elena. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, ORLANDO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/20|. Sus amigos Saúl, Silvia y Dante Ibarra participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIRKIN, VIRGINIA GRACIELA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/20|. Nos llena de angustia y tristeza la lamentable pérdida de una gran persona y profesional. La recordaremos siempre. Familia Bumaguin Reinoso participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Su sobrino Bruno Migliorini, su esposa Claudia Cavallotti e hijos Gisella y Bruno Ignacio, participan con profundo dolor y amor su fallecimiento. Acompañan a sus queridos primos y respectivas familias. Elevan oraciones por su descanso.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Señor recíbelo en tus brazos. Sus sobrinos Ana María, Juan José, Graciela Pappalardo y sus respectivas familias despiden con muchísimo dolor la partida del querido tío Chocho y acompañan a su familia en tan triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Sus sobrinos Luis y Ricardo Tarchini y familia participan su fallecimiento.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Flia Angriman, participa con tristeza, el fallecimiento del papá de Carmen y acompañan a la flia en ese penoso momento.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Oliva Pécora de Collado y sus hijas Enriqueta O. Collado, Mariana Collado y sus respectivas familias, participan con pofundo dolor su fallecimiento.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Con profundo dolor participan su fallecimiento. Dominga Banegas de Maya, sus hijos Manuel y Karina; Norita, Carlos y Silvina, su nieto Mateo y abrazan con afecto a su hija Carmencita y ruegan una oración en su memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Maria Claudia Azar, Marta Eugenia Azar y José Martín Cesca, participan su fallecimiento y acompañan a sus queridos amigos Carmencita, José y Lucho por tan dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Acompañan a Mary Pappalardo, Pity Moisés, por la pérdida de su padre Cacho. Sus consuegros Marta Maldonado, Armando Battán, sus hijos Manuel, Marta, Elsa, María Romina y Lourdes y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Tus sobrinas María Rita Ciucci, Stella Maris Ciucci y sus respectivas familias, te despiden con profundo dolor, querido Tío Chocho. Extrañaremos tu humor, tu risa transparente y tu pasión por el tango. Tu presencia quedará eternamente ligada a nuestra infancia! Acompañamos con afecto a Mary, Carmen y Chochín y sus familias. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio de La Piedad.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Ing. José Félix Alfano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil trance. Ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Su amigo Renato Ciocci y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Chocho. Elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (Chocho) (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Nos conocimos en la adolescencia, por la afición al ciclismo; muchos años más tarde, al crearse Asato y su audición radial "Sábado de tangos" difundimos la música de Buenos Aires. Con admirable constancia y regularidad, por largos años, difundiste el tango, deleitando a los oyentes con tus acertadas selecciones. Conmovido y consternado, por tu fallecimiento, elevo mis oraciones rogando por el eterno descanso de su alma. ¡Hasta siempre... Carmelo "Chocho"! Pedro Segundo Rojas Cuozzo.

PAPPALARDO, CARMELO (Chocho) (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Blanca J. de Abdala, sus hijos Silvia y Ricardo lamentan con profundo dolor el fallecimiento del querido y gran amigo Chocho. Acompañan a sus hijos en tan difícil momento. Que descanse en paz.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Querido "Chocho" tu partida deja un vacío en la cultura santiagueña del tango. Fuiste un gran difusor, un gran anfitrión con tus invitados. Un gran hombre que dejó el respeto, solidaridad y la sencillez como legado. Daniel Velez, Gabriela Ugozzoli, Nilda Velez y familias, acompañan en este duro momento a sus hijos Carmen y José. Ruegan una oración en su memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. "Hoy y siempre que los recuerdos de su amor les traigan paz, consuelo y fuerza para transitar el dolor de su partida". Mario Luis Seiler, su esposa Claudia Marcela Jerez y sus hijos Maximiliano y Stefano participamos con profundo dolor su fallecimiento, acompañamos a toda su familia y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Su amigo de toda la vida Mario J. Fioramonti, su esposa Julia E.T de Fioramonti y toda su familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. La Federación Santiagueña de Jubilados y Pensionados lamentan profundamente el fallecimiento de Don Chocho, padre de nuestro referente del Anses José Pappalardo y su hija Carmencita. Acompañamos a la familia, rogamos por su eterno descanso y elevamos oraciones por su alma.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Chirino Sambataro, su esposa, hijos y sus respectivas familias participan con hondo pesar el fallecimiento de su estimado y siempre recordado amigo de la infancia y compañero de la antigua barra de la Paraná y Andes. Que Dios le de su descanso eterno y a sus familiares cristiana resignación.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Las compañeras de Anses de sus hijos Chochín y Carmencita. Liliana Azar y Graciela Azar participan con dolor el fallecimiento de su padre y elevan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Martha Bolañez de Herrera Arias, sus hijos José Maria, Ramiro y familia, acompañan a Carmen, José y Mary ante dolorosa pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Julio César Rodriguez y familia, participan el fallecimiento del apreciado amigo Chacho. Acompañan espiritualmente a sus hijos en este momento de dolor por tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. La empresa Wagner, sus socios y empleados participan su fallecimiento.

ROBLES AVALOS, GUILLERMO ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Jujuy el 17/7/20|. Armando Meossi y familia, al querido amigo Guilli, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

ROBLES AVALOS, GUILLERMO ANTONIO DR. (q.e.p.d.) Falleció en Jujuy el 17/7/20|. Juan D. Pinto Bruchmann, María Inés Sánchez Abal y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y de manera muy especial a sus hermanos Jhony y Dady. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, GERARDO JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/20|. Gabriela Ugozzoli, Daniel Velez y familia acompañan a su amiga Analia y a toda la familia en tan doloroso momento. Ruegan su descanso eterno y consuelo a sus familiares.

COSTAS, MARIO CRISÓSTOMO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/15|. Al cumplirse cinco años de tu fallecimiento te recordamos con el afecto de siempre. Su esposa Clara, hijos Lorena y Mario, su nieto David invitamos a unirse a la misa que se emitirá hoy a las 18 vía online por facebook, parroquia San José, Bº Belgrano.

ACUÑA, SUSANA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció 18/6/20|. Hoy se cumple un mes de tu partida, el vacío de tu presencia se siente y nos duele. Quien más que vos sos nuestro ejemplo de mujer libre y luchadora. Su hija Verónica, nietos: Geraldine, Nicolás, Constanza y tu yerno Bochi te recuerdan con mucho amor y cariño. Elevan oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE FERREIRO, RAQUEL MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Ing. Silvina Gómez, Arq. Gustavo Cibanik, Ing. Richard Mansilla e Ing. Hugo Caballero la recuerdan al noveno día de su fallecimiento, acompañamos a su hijo Carlos y demás familiares. Rogamos una oración en su memoria.

HAZAM, JORGE NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/14|. Nadie sabe porqué, pero un día en la vida, todos tienen que partir, aunque nadie sabe hacia donde, aunque nadie quiera dejarte ir. Ya pasaron seis años de tu partida al reino de los cielos, dejando una huella imposible de borrar, pensando en vos, siempre extrañándote…! Su esposa Rina, sus hijos Verónica, Claudia, Jorgito y Martín Hazam, y sus nietos lo recuerdan con todo el amor y cariño. Elevan oraciones en su querida memoria.

LUNA, RAMONA ZENOBIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. Su esposo Alberto E. Peralta, su hija política Verónica Infante, sus nietas Luisana y Delfina Peralta, sus hermanas Elida, Susana y Marta Luna y demás familiares. la recordamos con motivo de cumplirse 2 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NIETO MARADONA, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d) Falleció el 01/12/18|. Mi ángel hoy estarías cumpliendo ocho hermosos años, Dios te tenga en la gloria siempre estarás entre nosotros con el mejor de los recuerdos, con tu alegria, te recordare por siempre. Su abuelo Gustavo, su abuela Claudia, su mamá Yani, su bisabuela Toti, su tio Matias, su prima Valentina, su tía Mercedes.

UÑATES, ASCENCIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/19|. Mi Viejito querido, hoy hace 9 meses que no está a nuestro lado, 9 meses que no recibo tus besos y abrazos, no sabes como te extraño PAPI. Su amada esposa que siempre siempre piensa en vos Cashy Barraza, su hija Mariela, sus nietos Milagros y Javier, siempre en nuestros corazones. Te amamos. Besos al Cielo.

VÉLIZ, LILIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. Madre querida al cumplirse nueve días de tu partida hacia el Reino del Señor, ofreceremos un responso en el panteón del Cementerio La Piedad mañana domingo a las 10 horas. Asimismo agradecemos a los Dres. López y Moreno, enfermeras de Terapia Intensiva del Sanatorio Libertad, por las atenciones recibidas.

CHÁVEZ, CELZA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Sus hijos María, Mercedes, Roxana y Luis, nietos Fernando, Gustavo, Florencia y Micaela, H. pol. Viti Pereyra, Hnos. Alberto, Nigelia, Blanca, Carmen participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GERES, FERNANDO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Prof. Pedro Villalva y flia participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su amigo Alberto Gerez y flia. Que dios lo tenga en la gloria.

QUIÑA, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/07/20|. Sus hijos: Dr. José Camilo Pereyra, Carlos Pereyra, sus hijas politicas, sus nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio La Misericordia.

QUIÑA, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/07/20|. Su hijo Carlos Ernesto Pereyra y su hija política Marta Krupka, sus restos fueron sepultados en el dia ayer. Elevan una oración en su querida memoria.

QUIÑA, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/20|. Su hijo Carlos Ernesto Pereyra, nietas Alicia y Rita, bisnietas y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio Unión Ferroviaria - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

QUIÑA, LIDIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/20|. Sus vecinas Kuky Santillán y sus hijas Silvia,Susana y Viviana participan con dolor en éstos momentos y acompañan a la familia.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Miguel Brunet, Rosita Barraza, hijas y sus respectivas familias, lamentan la partida de la querida Beby. Que el Señor la tenga en su gloria y descanse en paz.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Tus amigas que siempre te recordarán: Petty Buttazzoni y Elena B. Lemos. Ruegan una oración en su memoria.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Hijos de Pedro Sayago, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan cristiana resignación a la familia. Vazquez Melian.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. "Que Jesús y la Virgen la acompañen en su viaje final ". Emma Olivera de Daud y flia. lamentan su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma.

VÁZQUEZ, EMMA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/20|. Teresita Gerez Zanoni de Muratore juntos a sus hijos Ángel Ernesto Muratore, Claudia Muratore y sus respectivas familias participa con dolor el fallecimiento de la querida Beby y acompaña con cariño a sus hijos. Elevan oraciones en su memoria.

CORBALÁN DE KUSMUK, JUANA AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 15/7/20|. Su amigo Arquitecto Ricardo Araujo, sus hijos Tomas, Francesco y Nicole (a) Araujo, hijas políticas y nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, JUAN FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/20|. Sus hermanos, sobrinos Abigail, Nidia, Gianela y Pamaris, Juan, Silvia y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Manogasta. Caruso S.A. EMPRESA SANTIAGO.

ESCOBAR, PAULO RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/20|. Su madre Alejandra, hno. Erika, Franco, Carla, Ramón, Nicolás, su padrasto Manuel Miranda, sus restos serán inhumados el día de hoy en el cementerio de Clodomira. Casa de duelo A. Herrera 485 (S.V) SERV. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Te recordaremos siempre brillando, con tu elegancia, tu andar suave, tu sonrisa y tu mirada resplandeciente. Roger Eduardo Diaz y flia, Fabian Eduardo Diaz y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. La amistad creada en momentos dificiles no se pierden nunca. Con dolor participan su fallecimiento. Dominga Banegas de Maya, sus hijos Manuel y Karina; Norita, Carlos y Silvina, su nieto Mateo. Ruegan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus primos Hugo y Chinala Fuentes participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Mariela Uñates, su esposo Daniel Tevez, sus hijos Milagros y Javier Tevez, su madre Cashy Barraza, participamos con mucha tristeza el fallecimiento de la querida Cdra. Susana y acompañamos a toda la familia Fortuna en este triste momento. Ya descansas en paz Susy. Besos al Cielo.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. María Josefina Cosci, participa con dolor el fallecimiento de Susana Fortuna y acompaña a su querido amigo Rodo en este triste momento.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Tus amigos de Natación: Marta y Vasco Leturia y Silvia Jaime participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Te recordaremos siempre con cariñó tus primos hermanos Noemí, Esther, Mary, Mario, Rubén y Cristina González, participan con gran dolor su fallecimiento y oramos para que, Dios misericordioso le dé el descanso eterno.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Lolo Suarez, María Cristina Ibarra y familia participan el fallecimiento de Susi y acompañan el dolor de su querida familia y vecinos de toda la vida "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Oscar Zanni, Noemi Gallo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la tia de Francisco Fortuna. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Hernán Zanni y Maria José Appa participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento..

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Teresa Gallo, Ignacio y Gabriela Cruz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Silvia, Noemí, Teresa, Sandra y Gustavo Gallo, acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Las amigas de su sobrina Susy Woitquivich, Lucina Sterling, Valeria López y Valeria Celario, participan con hondo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de sus seres queridos.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Rivero Mariana, su esposo Javier López y sus hijos: Nicolás Maximiliano y en especial Florencia y Julieta acompañan a su seño. Eve y familia en este tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Arquitecto Ricardo Araujo, sus hijos Tomas, Francesco y Nicole (a) Araujo, hijas políticas y nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Jesús Ahuat de Baleija, sus hijos José, Rolando, Cecilia y Marinéala y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

FORTUNA, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Inesperada partida Susi. Se lo que fuiste para tus seres queridos, para tus amigos íntimos, para tus compañeros de trabajo. Tus aristas destacables, tu contracción al trabajo, tu amistad verdadera, tu honestidad, te fuiste en todos lados por la puerta grande. Descansa en paz Susi. Acompaño a tu familia en este difícil momento. Juan Alberto Roldán.

GONCEBAT, ARMINDA AVELINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/20|. Sus hijos Victor, Eduardo,Marcela Ocaranza h.politicos nietos y bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Estayler las tinajas dto Moreno SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MORENO, RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Tu memoria será eterna, que brille para el querido Rafa la luz que no tiene fin. Su hermano político y tío de Sandra y Andrés Moreno Canllo, Miguel Jorge Antonio Canllo y esposa Sra. María Inés Fiad e hijos Valentina Canllo Fiad y Juan Francisco Canllo Fiad participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Vivirás por siempre en el recuerdo de todos los que te quisimos. Tus sobrinos del corazón: Dr. Maximiliano Sebastián Valdez Fiad y Jimena María Valdez Fiad participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Sandra y Andrés. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, RAFAEL BENITO (q.e.p.d) Falleció el 16/7/20|. Amalia, Eduardo, Fanny y Ramona Sayago Moya, participan con gran dolor el fallecimiento de Rafa. Ruegan cristiana resignacion a la flia. Moreno Canllo.

PONCE, VICENTE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Sus hijos Reina, Raul, Blanca, Hugo, Nestor h. politico Domingo, Roberto, Alberto, Mari,Rosa, Marcelo,nietos y demas familiar sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vilmer dto Robles SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SALEGA, RITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/20|. Sus padres Rita Cáceres y Francisco Salega, sus hnos Goana, Yesica, Franco, hnos politicos Daniel, Alejandro, Rita sobrinos Daliana, Nipol, Brisa, Jairo, Esteban tios su abuela Evarista y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Manogasta dto Silipica. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

BARRERA, AIDEE ISABEL (Chabela) (q.e.p.d.) Falleció el 10/07/20|. Eduardo "Lalo" Charubi y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su invariable amiga y secretaria en al Administración del Hospital Zonal y eleva oraciones al Altísimo rogando por el descanso eterno de su alma y una pronta y cristiana resignación para sus familiares. Chabela: en tu trabajo eras bondad, respeto y responsabilidad permanente y siempre te brindaste con enorme voluntad. A veces, en este mundo es más triste vivir olvidado que mil veces morir y ser recordado. Siempre recordaré tu generosidad y humildad estimada amiga y que brille para ti la luz que no tiene fin.

LLUGDAR, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su hijo Bahía,sus hermanos Pucho, Luis, Emilio, Pedro, Carlos, Eduardo, María Arsenia y demás familiares, ruegan el eterno descanso de su alma y elevan oraciones en su memoria,al cumplirse tres años de su fallecimiento. Laprida. Choya.