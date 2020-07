Fuerte respuesta de la comunidad Vasca a Alberto Fernández por la mención que hizo durante el anuncio de la cuarentena

18/07/2020 - 10:31 País

El Presidente Alberto Fernández fue cuestionado por la comunidad vasca en Argentina, luego de que hiciera referencia a ellos durante el anuncio de la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

“Todo el esfuerzo que hemos hecho, no ha sido inútil. Por mucho que nos duela la sensación de encierro y los problemas que genera, el aislamiento es lo que nos permite no caer en la crisis que cayó el País Vasco. No caer en el riesgo de elegir quién vive y quién muere”, expresó Fernández durante su mensaje grabado en la residencia oficial de Olivos.

Tras el mensaje, la Federación de Entidades Vasco Argentinas calificó como "desafortunados" los dichos del presidente y aseguró que "el sistema de salud" en las ciudades que integran este territorio autónomo "no colapsó" y que manejaron la pandemia de forma responsable y efectiva.

“No fue la situación del País Vasco ni cercanamente similar a la de otras comunidades. Por el contrario, los recursos se administraron de mejor modo y con menor sufrimiento del que se pretendía ejemplificar en ese discurso”, indica el documento que le enviaron al presidente.

En el mismo texto, señalaron que para argumentar esto se ajuntaron una serie de documentos aportados por el gobierno de Euskadi (como se lo conoce en su idioma local), donde, según datos oficiales, al 17 de julio se habían registrado 1.563 muertos por coronavirus y más de 14.117 casos positivos.

“Es por ello que nos cuesta entender por qué se ha hecho esa mención que injusta, dolorosa y desafortunadamente daña a nuestra segunda patria. Quedamos a su disposición para cualquier ampliación que estime necesaria y entre tanto, dejamos aquí aclarada la verdadera situación y actuación del País Vasco”, finalizó el documento.