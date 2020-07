Paulo Londra se convirtió en papá: ¡Nació su primera hija!

18/07/2020 - 15:18 Pura Vida

“Gracias a Dios”, escribió Paulo Londra en una historia de Instagram, en la que se lo veía junto a su pareja, Rocío Moreno, y su pequeña beba recién nacida. Y luego compartió otra foto en la que se mostró sonriente, con su hija en brazos, en la que puso la palabra “durmien3″ (sic).

Sí: el trapero cordobés, de 21 años de edad, se convirtió en papá por primera vez. Y sus seguidores lo hicieron tendencia en Twitter rápidamente bajo el hashtag #Paparapper, en alusión a las palabras que el propio cantante había dicho cuando anunció que estaba esperando una niña.

“La vida se trata de aprender y mejorar cada día, y con vos aprendí amar y a volverme una mejor persona, y hoy gracias a Dios voy a aprender a ser papá, y voy a dar todo para ser el mejor papá rapper de history channel. @romoreno1 te amo”, había escrito Paulo en un posteo del 8 de abril, al confirmar que su novia estaba embarazada de una nena.

Paulo y Rocío con su beba recién nacida (Instagram).

Y después compartió un video en el que decía: “Sé que algunos lo saben, pero la mayoría no saben. Y por eso lo quería decir: voy a ser papá y estoy contentazo (sic) por eso. No lo puedo creer, es una bendición que me dio Dios. Y voy a dar todo lo mejor de mi para que mi reina y mi princesa que esta por venir sientan orgullo por este hombrecito que está acá”.

La noticia sobre la inminente llegada de la hija de Londra comenzó a circular en horas de la tarde, cuando en las redes sociales se viralizó una foto en la que se lo veía llegando con Rocío a una clínica de la ciudad de Córdoba. Por lo que trascendió, el nacimiento se dio a través de una cesárea programada y todo salió bien. Pero todavía no se sabe ni el nombre que los flamantes papás eligieron para la criatura ni el peso que tuvo al nacer.

La publicación con la que Paulo anunció que iba a convertirse en padre.







En los últimos días, Rocío se había mostrado muy ansiosa por la llegada de la pequeña. “Contando los días”, había escrito hace apenas dos semanas. Y, en distintas publicaciones, había mostrado la evolución de su panza y cómo iba quedando el cuarto que le estaba preparando a la nueva integrante de la familia, que seguramente en los próximos días ya va a estar en su casa junto a ella y al cantante.

Paulo y Rocío se conocieron en 2015. Por entonces, la carrera de Londra, que hoy es uno de los mayores exponentes del trap a nivel mundial y ha hecho colaboraciones con Ed Sheeran y el DJ Steve Aok, recién estaba comenzando. Así que la relación tuvo muchas idas y vueltas.

La foto de Londra llegando a la clínica que se viralizó en redes.







Sin embargo, a mediados del año pasado, el noviazgo se consolidó y el rapero decidió hacerlo público. “Somos jóvenes, pero estamos tan enamorados”, escribió en sus redes junto a una foto en la que se lo veía comiendo junto a la joven. Y, desde eso momento, tanto él como Rocío no dudaron en compartir con sus seguidores el buen momento sentimental que estaba atravesando, subiendo a sus redes infinidad de fotos y videos juntos.

Así es que, lo más probable, es que en cuanto los médicos le den el alta a la mamá y a la beba, Paulo comparta con sus seguidores más detalles de la llegada de su hija. Porque, como es sabido, al cantante le gusta dar en primera persona todas las noticias que tienen que ver con su vida. Y, sobre todo, las que lo llenan de felicidad, como esta.