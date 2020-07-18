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CARTELERA TV / 19 de julio de 2020

- 21:21 Cartelera

CANAL 7

09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.30 CLUB 57

18.30 ELIF

20.30 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

22.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.30 POR EL MUNDO EN CASA

00.15 JESÚS. EL ADELANTO

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14 DE TIC

13.30 PEDALIER

14.00 CUATRO DESTINOS

14.30 RECORDANDO

15.30 RUIDO DE MOTORES

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 PARA TODA MUJER

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VHS

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD vs. HUAICO HONDO

22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

23.00 VIVIR SANTIAGO


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