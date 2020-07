Karina rechazó trabajos por su peso

18/07/2020 - 21:25 Pura Vida

La fuerte confesión de Oriana Sabatini sobre los trastornos de alimentación contra los que lucha desde hace una década, alentaron a otras mujeres a compartir también sus duras experiencias por responder a los cánones de belleza que impone la sociedad. En ese contexto, la cantante Karina “La Princesita” Tejeda, quien debutará pronto como jurado del “Cantando 2020”, habiendo pasado antes por la pista del Bailando como participante, reveló que a ella también le afectaba la mirada del afuera por el sobrepeso de su figura. “La primera propuesta del Bailando la tuve en 2008 y una de las razones más grandes por la que no la acepté fue esa. Por eso el año pasado, cuando acepté el Bailando, fue romper con los miedos que yo tengo por las cosa que se dicen. A mí es a una de las que más le dicen gorda, y un montón de cosas. Eso en un momento me disgusto mucho, y me afectaron un montón. Pero ahora que tengo una hija adolescente, no me importa demasiado lo que me digan”, se sinceró con el periodista Ángel De Brito.

Y agregó: “Estas cosas, que generan mucha inseguridad, hacen que no te aceptes y eso te lleva a rechazar propuestas laborales, a pensar más la hora de vestirte. Es un tema delicado”.

La hija de Karina, y el cantante El Polaco, también había hablado el año pasado sobre el bullying del que era víctima, y cómo logró sobreponerse a ello para poder mostrar sus talentos.

Oriana aseguró en el video que posteó en Instagram, mostrándose al natural, haciendo foco en todas esas “imperfecciones” que le muestra el espejo, que si bien no pretende convertirse en un modelo a seguir, sabía que su sincericidio podría ayudar a otras mujeres, y a ella misma para aceptarse y quererse así como es.

El video logró millones de reproducciones y miles de comentarios positivos, aunque también hubo algunos que la criticaron. l