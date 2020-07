Al rescate de “Don Krüger”, el manicero que recorrió las calles de La Banda durante 56 años

18/07/2020 - 00:57 La Banda

Fue vendedor ambulante 56 años, y recorrió cada rincón de la ciudad ofreciendo sus tradicionales productos. Hoy, con sus 81 años recuerda todo lo bueno que le dejó este oficio, que le permitió ser el sostén de su familia.

Sentado en la vereda de su casa, don Rodolfo Krüger disfruta hoy del descanso, al cual muchas veces tuvo que resignar, porque la prioridad en su vida siempre fue conseguir el sustento para la familia. Con sus 81 años, el manicero más antiguo de La Banda recuerda su agitada vida, arriba de su bicicleta, su fiel compañera, y la que lo transportó de lunes a lunes, durante 56 años, por todas las calles de la ciudad.

En su mente están grabados recuerdos imborrables gestados en la vereda de la Escuela Normal, del cine o de la estación del Ferrocarril.

“La Escuela Normal era mi sitio preferido. Seis años trabajé en el quiosco de la institución y tengo los mejores recuerdos. Pero también visitaba la escuela del barrio San Martín y el Colegio Santiago Apóstol”, expresa.

En un primer momento, ejerció de Policía, pero una complicación con los sueldos lo hicieron buscar nuevos horizontes. También vendió el diario EL LIBERAL en Forres durante 3 años.

“Yo era Policía, y un hubo un tiempo en el que 4 meses se atrasaron con el pago del sueldo y yo tenía una familia para alimentar. Así que busqué un triciclo para vender helados y me di cuenta de que ganaba mucho más. Entonces, en invierno para no dejar la venta, decidí vender maníes. Y así empecé”, cuenta Rodolfo, que para dimensionar lo positivo de su cambio de profesión, agrega que con su nuevo trabajo pudo “comprar una casa, mantener a su familia e incluso darme el gusto de salir de vacaciones”.

Su esposa, su compañera de vida, se acopló en un momento al negocio, y ella deleitaba a los clientes con los tradicionales turrones duros, pastelitos dulces y los pralinés.

“Era una gran mujer”, dice y suspira, emocionado hasta las lágrimas.

Ella murió hace nueve años, y ya nada fue igual. Al tiempo él decidió dejar de vender maní. Además de que consideraba que el esfuerzo ya no valía la pena. Sus piernas comenzaban a abandonarlo, pasándole factura quizás, del esfuerzo que durante 56 años realizaron.

“Decidí dejar de vender porque con mi jubilación nos alcanzaba para vivir, a mi hija y a mí. Y ahora todos me preguntan de los maní. Se ve que me recuerdan”, dice entre risas.

Y cierra: “Lo bueno es que hoy me siento en mi vereda y todos me saludan. Todos se acuerdan de mí y eso me hace bien. Igualmente hay gente que se va retirando de la vida de uno y eso me angustia un poco”.

Pero “Don Krüger” se queda con lo bueno. Pasan ex alumnos de las escuelas en donde tenía su parada y lo saludan; de pronto cruza algún remisero que lo reconoce de sus recorridos y le hace un guiño; y los nietos de los que en su momento fueron niños clientes le pegan un silbido cuando lo ven sentado en su casa.

“Don Krüger” deleitó a varias generaciones y hoy, desde la vereda de su casa, pide que lo recuerden siempre.

“Yo siempre digo que no soy santiagueño; soy bandeño”

“Don Krüger”, como lo conocen todos, nació en Buenos Aires, pero aún siendo un adolescente llegó a Santiago del Estero, en 1956, luego de cumplir una aventura con su familia: tardaron en llegar casi 5 meses, porque vinieron en bicicleta.

“Hacíamos 10 kilómetros y descansábamos. Hacíamos fuego, tomábamos mate y seguíamos. Un día pedaleamos 90 kilómetros seguidos, y paramos en Ceres, en la casa de un tío. Ahí estuvimos bastante tiempo, hasta que mi papá decidió seguir el viaje”, recuerda y detalla: “Salimos en mayo y llegamos en octubre a Santiago”.

Un día, Forres los acogió. Allí vivió su adolescencia hasta que se enamoró y se trasladó a La Banda: “Yo siempre digo que no soy santiagueño; soy bandeño”.l