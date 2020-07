¿Y si cambio la metáfora?

19/07/2020 - 01:17 Opinión

Por Bernardo Stamateas

Psicólogo y conferencista Especial para EL LIBERAL

¿Sabías que tu vida funciona sobre la base de metáforas? “¿Y qué es una metáfora?”, seguramente preguntarás. Es una imagen que se utiliza para expresar una idea mencionando algo diferente. Te invito a ver algunos ejemplos de metáforas que empleamos con frecuencia para comprender mejor su significado:

“No tires la toalla”, decimos en alusión al boxeo. “Estamos fritos”, o “mi jefe está que hierve”, decimos haciendo mención a la cocina. Hablamos de “una discusión acalorada”, o le decimos a alguien: “¡Qué frío que sos!”, en relación a la temperatura. Y, por último, cuando expresamos: “La situación está que apesta”, estamos refiriéndonos a olores.

A todo y a todos podemos atribuirles una imagen si adoptamos una actitud metafórica. Por ejemplo, si te pidiera que te enfocaras en un área de tu vida que no está funcionando como te gustaría (puede ser la pareja, la familia, la salud o el trabajo), ¿con qué la compararías? Seguramente pensarías en la metáfora que está instalada en tu mente.

Quien expresa: “La vida es un carnaval”, tendrá una actitud de alegría y fiesta en su vida, producto de la idea que tiene. Mucha gente, sin darse cuenta, vive sujeta a metáforas, a imágenes o creencias, que los hace accionar de determinada forma. Esto los frena o los limita a la hora de tener logros porque, aunque no lo sepamos, hay metáforas que poseen significados negativos.

Si alguien se ve a sí mismo como “una vasija”, será una persona capaz de dar y recibir, pero estática. Por lo cual, le costará moverse, producir y avanzar en la vida. Entonces una metáfora tal vez me permite hacer algo (como ser un dador, alguien generoso) pero, al mismo tiempo, me mantiene siempre en el mismo lugar. Esto significa que la misma imagen sirve para ciertas cosas, pero no para otras.

Después de todo lo expuesto, podemos deducir que, cuando vemos que hay un área donde nos sentimos atascados, se debe a que la metáfora, la imagen o la creencia ya no nos resulta útil y es hora de reemplazarla por otra. Si no lo hacemos y permanecemos en la zona de comodidad, nunca disfrutaremos grandes logros.

Otras personas tienen metáforas relacionadas con la guerra, con el conflicto. Por esa razón, sus discusiones suelen acabar mal y muchos no saben o no pueden discutir inteligentemente. En una guerra hay un ganador y un perdedor; pero las discusiones deberían servirnos para nutrirnos del enfoque del otro y crecer.

Para concluir, te pregunto sobre esa área con la que no estás conforme: ¿Y si cambiás la metáfora? Te animo, sobre todo en estos tiempos de crisis que estamos atravesando a nivel mundial, a hacer uso de las mejores imágenes en tu vida y cambiar todo lo que haga falta cuando no veas resultados.

Atrevete a ir más allá de lo que siempre pensaste y creíste. Aceptá que necesitás un cambio en ciertas áreas y sé lo suficientemente valiente de hacer todas las movidas necesarias para convertirte en un ser humano con una fortaleza interior a prueba de cualquier circunstancia. ¡Vale la pena intentarlo!