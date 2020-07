Leeds, campeón y ¿con Bielsa para la Premier?

19/07/2020 - 02:09 Deportivo

Leeds United, dirigido por el argentino Marcelo Bielsa, se consagró ayer campeón de la Championship inglesa de fútbol (segunda división) al perder el Brentford, el único equipo que podía alcanzarlo, en su visita a Stoke City por 1 a 0, por la 45ª fecha.

A una jornada para el final y luego de que el viernes Leeds se asegurara el ascenso a la Premier League con la derrota del West Bromwich Albion ante Huddersfield (2-1), el equipo dirigido por Bielsa suma 87 unidades, el WBA 82 y Brentford 81.

El cotejo se jugó en el Bet365 Stadium, en Staffordshire, y el gol del triunfo del Stoke City lo convirtió Lee Gregory a los 38 minutos de la primera etapa, consignó SoccerWay.

Leeds jugará hoy, a las 10 de Argentina (televisado por ESPN) su partido por la 45ª fecha visitando al Derby County, justamente el equipo que le quitó la posibilidad de pugnar por el ascenso la temporada pasada.

Marcelo Bielsa es el héroe de Leeds United. Su nombre y apellido se cantan al ritmo del hit Seven Nation Army de The White Stripes, los hinchas le dedicaron una calle, los jugadores lo adoran... y los dirigentes también. Sin embargo, el futuro del director técnico al frente del equipo inglés todavía no está sellado. El campeón no quiere perderlo.

Luego de una larga noche de festejos post ascenso del Leeds -“Hay varios con dolor de cabeza: uno de ellos soy yo. Anoche nos divertimos mucho”, dijo Angus Kinnear, chief executive del club- el objetivo de la dirigencia inglesa es retener a Bielsa para que se quede a dirigir la temporada 2020/21.

Existe, por supuesto, optimismo en que el rosarino continúe al frente del equipo para disputar la Premier League. Luego de dos años de lucha, el ascenso con bonus track de título asoma como un incentivo interesante para que el “Loco” acepte seguir. Sin embargo, recién la semana próxima comenzarán las charlas formales para delinear el futuro.

Víctor Orta -director deportivo del campeón de la Football League Championship- y Bielsa se reunirán una vez que se dé por finalizada la temporada.l