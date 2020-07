El campeón Real Madrid visita al Leganés, que pelea por mantener la categoría

19/07/2020 - 02:14 Deportivo

Real Madrid, flamante campeón de la Liga de España, visitará hoy al Leganés en el partido saliente que propone la 38ª y última fecha, en la que se definirá el descenso que falta y dos puestos para la Liga de Europa de la próxima temporada.

El Madrid se presentará en el estadio Municipal Butarque a partir de las 16 (hora de la Argentina), a puertas cerradas para el público a raíz de la pandemia de coronavirus y con televisación de DirecTV.

El campeón, que conquistó su título número 34 de Liga y es el más ganador de España, se presentará con todas sus figuras, con excepción del lateral brasileño Marcelo quien se encuentra lesionado.

En el Leganés estará el argentino Jonathan Silva (ex Estudiantes de La Plata y Boca) y no jugará su compatriota Guido Carrillo (ex Estudiantes de La Plata) por una lesión. El modesto equipo madrileño necesita los puntos para evitar el descenso y su puja es con el Celta de Vigo, que será visitante del ya descendido Espanyol.

El Atlético de Madrid, conducido por el argentino Diego Simeone y con su compatriota Ángel Correa como habitual titular, quiere asegurarse el tercer puesto y recibirá en el Wanda Metropolitano a la Real Sociedad, que quiere lograr un lugar en la próxima edición de la Liga de Europa.l