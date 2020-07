Santiago Alvarado no pudo silenciarse más

19/07/2020 - 20:58 Pura Vida

La música no es un espacio nuevo para el artista santiagueño Santiago Alvarado. Se podría decir que conoce cada uno de sus secretos porque ha crecido en él aprendiendo desde los 8 años a tocar todo tipo de instrumentos. Y hoy, con casi 33, se está permitiendo no solo mostrar su talento para la ejecución de guitarra, piano, charango y violín, sino también para ponerle su voz a temas que ha venido componiendo durante largo tiempo, pero nunca se animó a debutar como solista.

Fue músico sesionista de Axel, y ahora acompaña a Diego Torres y a la banda “Destino San Javier”. Precisamente esos compromisos, con numerosos shows, le impedían darle forma a su carrera como solista. El tiempo llegó con la pandemia de coronavirus, y la suspensión de los espectáculos en vivo. Fue así como Santiago no pudo seguir esquivándole a la pregunta sobre lo que realmente quería hacer en materia artística.

“Esta canción ‘Te cuido de cerca’ le da inicio a mi carrera como cantautor y como solista. Es muy importante para mí, porque surgió en este último tiempo, en esta cuarentena. Ha sido consecuencia de este parate. Venía con mucho trabajo con ‘Destino...’ y con Diego, y esta cuarentena ha hecho que me quede en mi casa y preguntarme qué es lo que realmente quiero hacer. Inevitablemente surgió eso que venía postergando. Me pregunté si me quería lavar las manos ante eso, aislarme, o no, y no, no quería”, contó Santiago a EL LIBERAL a través de un mensaje de whatsapp.

Y siguió: “Entonces, un día lo llamé a Paolo (Ragone), porque se me ocurrió hacer algo con él y mientras charlábamos le propuse hacer una canción, pero no un cover, sino una canción mía. Le dije que quería que la cantemos juntos y que de esa manera me iba a dar una mano. Y me dijo que me agradecía que haya confiado en él. Así que elegí la canción que la tenía hace tiempo, que hice con Juanjo Novaira, la terminé de armar y Paolo la grabó desde su casa. Cuándo vimos cómo iba quedando nos pareció tan linda que cada uno desde su casa fue haciendo el video. Y entonces, decidimos publicarla”.

A Santiago se lo nota entusiasmado con estos nuevos pasos que está dando en el camino de la música. “Por fin se dio que inicié mi carrera como cantautor. Publiqué un adelanto y la gente tuvo una recepción increíble”, contó. Hoy será el lanzamiento oficial en las plataformas musicales de su dueto con Ragone, al que le seguirán otros que ya grabó con Jorge Rojas, Los Auténticos Decadentes y Leo Dan.

Salir de la zona de confort

Aunque ha tocado con renombradas figuras, la etapa que inicia hoy es completamente distinta. Ya no estará detrás del cantante, sino que será él quien se dé a conocer con sus letras y su voz.

Según adelantó, ya tiene vistas varios otras temas que irá grabando y compartiendo en el formato #desdecasa hasta que se levante la cuarentena y el mundo recupere cierta normalidad. Incluso tiene armado ya, en su cabeza, y en sus partituras un disco futuro.

A lo largo de su trayectoria, Alvarado ha tenido la oportunidad de tocar, entre otros, con Leo Dan, Gianfranco Pagliaro, Los 4 de Córdoba, Carlos y Roberto Carbajal, Osvaldo Laport, Carlos Torres Vila, Vanesa Martin y Ramón Navarro. También trabajó como pianista junto al Paz Martínez.l