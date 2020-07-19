CARTELERA TV / 20 de julio de 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO
11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)
12.00 AVENIDA BRASIL
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 ¿ Y TÚ QUIÉN ERES?
18.00 ALAS ROTAS
19.00 ELIF
19.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
19.45 ELIF (CONTINÚA)
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
22.00 JESÚS
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
22.45 JESÚS (CONTINÚA)
23.30 30 AÑOS JUNTOS
00.15 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FANATICAS
14.30 NOTICIERO 7 (1ª Edición)
15.30 PEDALIER
16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA vs. OLÍMPICO 4
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: DEFENSORES DEL SUD vs. HUAICO HONDO
20.00 VHS
21.00 ARABESC
21.30 MÁS FÚTBOL
22.30 NOTICIERO 7 (2º Edición)