20/07/2020 - 00:42 Economía

El presidente de la Coordinadora de Empresas Alimenticias (Copal), Daniel Funes de Rioja, dijo que la Argentina deberá potenciar su perfil exportador para salir de la crisis generada por la pandemia de coronavirus y aseguró que “el aparato productivo está vivo aunque está muy comprometido”

“Tenemos que ser ofensivos desde la perspectiva de nuestro potencial, no sólo el sector primario sino la industria de alimentos, energético, minería; no vamos a vivir sólo del mercado interno sino de una capacidad exportadora, porque si no no generamos los dólares necesarios no sólo para pagar lo que debemos sino para crecer”, dijo Funes de Rioja en diálogo con Radio 10.

El empresario señaló que “tenemos una crisis, pero gran parte del aparato productivo está vivo aunque está muy comprometido; estamos en una situación compleja pero no quiere decir que no tengamos recursos para salir”.

Agregó que “la Argentina tiene un potencial y capacidad de llegar a mercados fenomenal, sobretodo en la industria alimenticia, necesitamos tener un sistema tributario amigable, sistemas que no desalienten, crédito para capital de trabajo. En 2011, exportamos U$S 30 mil millones en alimentos procesados y ahora estamos exportando 25 mil millones, estamos yendo para atrás y no por la pandemia, sino porque venimos declinando, hay que revertir ese proceso, están las fábricas, están las tecnologías y está la gente, hay que hacer un proceso eficiente”, afirmó.l