FÚNEBRES | 20 de julio del 2020

20/07/2020 - 01:38 Funebres

FALLECIMIENTOS

20/7/20

- María Lucrecia del Valle Gómez Molina

- Maria Imelda Montes

- Juan Carlos Figueroa

- Carlos Oscar Díaz

- Fidelia Ernestina Jugo

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Arq. JUAN CARLOS FIGUEROA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/7/20 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia Dr. Gerardo Zamora, participa el fallecimiento de quien fuera director de Arquitectura de la Provincia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Arq. JUAN CARLOS FIGUEROA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/7/20 y espera la resurrección.

Tus compadres José Santamaría Martínez y Niní de Santamaría, sus hijos José Luis Santamaría y familia, Silvia Santamaría y su hija Delfina Guglielmone Santamaría, participan con profundísimo dolor la partida del querido "Cachito", abrazan con amor desde Salta y acompañan a su esposa Elvira de Figueroa a sus hijos Juan Pablo y José Carlos Figueroa, a su nieto Juan Cruz Figueroa Zanotti y demás familiares en tan dolorosos momentos. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Arq. JUAN CARLOS FIGUEROA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/7/20 y espera la resurrección.

Tus ahijados José Luis Santamaría y Silvia Santamaría, despiden con profunda tristeza al querido tío Cacho, honrando tu memoria por haber sido el mejor de los padrinos que pudieron elegirnos. Cada Navidad, cada Pascua, te recordaremos con el mismo amor que nos diste. Vuela alto tío y descansa en paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. GUILLERMO ANTONIO ROBLES ÁVALOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Jujuy el 17/7/20 y espera la resurrección.

MarÍa Claudia Alegre Paz y familia, Guilli, amigo querido, nos enteramos con mucho dolor de tu partida y a la vez con mucho orgullo de saber que un médico santiagueño murió en el campo de batalla contra el coronavirus en la localidad de Perico, San Salvador de Jujuy.

Siempre te recordaremos como aquella persona con valores y principios y con su gran vocación a la medicina, resignación para toda tu familia y para nosotros. Tus amigos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CECILIA CAMPINI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/20 y espera la resurreccción.

Sus compañeros del Dpto. de Economía del colegio secundario “Ing. Jorge Newbery”: Fernando Andreoli, Lucrecia Campos, Lucrecia Cura, Raquel Díaz, Clara Gómez, Jorge Gorostiaga, María Isabel Trejo, Patricia Ruiz, Zulma Saldaño, Juan José Gómez y Marthavelina Taboada participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria y acompañan a la familia en este momento de pesar. “Que brille para ella la luz que no tiene fin”.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO.

MARÍA LUCRECIA DEL VALLE GÓMEZ MOLINA

q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/7/20 y espera la resurreccción.

Ángel Salvatore Ananía y Silvia Castro de Ananía participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

RAMÓN HORACIO CONCHA (Tití)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/7/17 y espera la resurrección|.

"Yo no estaré lejos porque la vida continúa. Y si me necesitan llámenme y yo vendré. Aunque no me podrán ver ni tocar, yo estaré cerca. Y si oyen con su corazón escucharán a su alrededor muy suave y claramente mi amor". "Nunca te olvidaremos Tití". Su hermano Oscar Concha y flia. Rogamos una oración en su memoria, al cumplirse 3 años de su fallecimiento.

RECORDATORIO

MIGUEL ÁNGEL LERMA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/7/08 y espera la resurrección.

Tu eres la historia más bonita que el destino escribió en mi vida a 12 años de tu partida todavía te espero, mi corazón está lleno de tristeza y soledad. Sé que desde el cielo guías mis pasos porque sos un hermoso ángel en el Reino Celestial. Te recuerdo con mucho amor. Descansa en paz mi amado compañero. Te amo y te extraño. Tu esposa Maria Luisa.

RECORDATORIO

AMALIA INÉS MONTANARO DE ZAMORA

(q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|.

La muerte llevó tu cuerpo pero vives en nuestros recuerdos y tu presencia habita en lo profundo de mi corazón... Amiga... Hermana... se te extraña con tu cálida y delicada sonrisa... Sara Fiad de Herrera e hijos.

RECORDATORIO

FARIDE MARÍA VILLARREAL JOZAMI

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 20/1/20 y espera la resurrección.

Mi ángel, hace 7 meses ya sin tu presencia física, que abriste tus alas y te fuiste a descansar en los brazos de Jesús y de Madre María y de los demás ángeles celestiales. Hoy sos un ángel de amor, orgullo y bondad, tus recuerdos sigue vivo cada día de nuestra vida…Tu mamá Sandra, tu papá Ricardo, tu hermano Abraham y mamá Ramona (abuela).

RECORDATORIO

LIDIA PROTACIA GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/4/20 y espera la resurrección.

Mamita linda, fuerte serena solo te faltaban 2 meses y días para que cumplas tus 102 años de tu nacimiento y te fuiste al encuentro de tu Dios Padre. Fuiste bendecida porque de tu vientre Dios sacó un hijo sacerdote. Te extrañamos mucho mamá y estamos orgullosos de ser tus hijos. Lidia, Mirta, Javier, nietos, bisnietos y tataranietos ruegan una oración en su querida memoria.

AGRADECIMIENTO

Ing. GUILLERMO LUIS SANMARCO

(q.e.p.d.) SE durmió en el Señor el 11/7/20 y espera la resurrección.

Su esposa Liliana y sus hijos Liliana, Elena y Guillermo agradecen profundamente a todos aquelllos amigos y personas que, en nombre propio o en nombre de la institución que representan, los acompañaron en este doloroso momento.

RECORDATORIO Y AGRADECIMIENTO

Ing. GUILLERMO LUIS SANMARCO

(q.e.p.d.) SE durmió en el Señor el 11/7/20 y espera la resurrección.

Su hermano Juan, su hermana pol. Gloria, sus sobrinos Edu, Nico y Pancho con sus respectivas familias lo recuerdan con profundo cariño, amor y lo tendrán por siempre en sus corazones. Agradecen a todos aquellos amigos que en estos dolorosos días han recordado a Guillermo y nos han estado acompañando. Al cumplirse 9 días de su partida, ruegan oraciones por su descanso eterno.

AGRADECIMIENTO

Ing. GUILLERMO LUIS SANMARCO

(q.e.p.d.) SE durmió en el Señor el 11/7/20 y espera la resurrección.

Qué decir, qué hacer, cómo expresar este dolor que me carcome el alma.

Sos un ser de luz. Excelente, que siempre hace un culto de la amistad, de la honradez, de la sonrisa amable, de la dedicación y del trabajo, como dice la canción has cumplido con “Honrar la Vida”.

Tenías y tenés un montón de ganas, alegría de vivir y proyectos para realizar, acá o allí seguro seguirás con ellos.

Que decir para mí, hermano querido, amigo, cariñoso, protector, mi pilar y mi soporte a lo largo de toda la vida y ya no te tendré más físicamente a mi lado y me destruye, pero seguro me acompañarás.

El respeto, consideración, cariño y amistad que has sembrado y formado, será un legado que conforma una cosecha que permanecerá para siempre.

Quiero agradecer aquí a todos, todos, los que de una forma u otra te han recordado y nos han acompañado en estos días, no puedo mencionar porque son muchísimos y también agradezco a aquellos que además en su interior han pensado en vos, recordándote con afecto.

Te quiero, nos vemos, Pepi.

CAMPINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/720|. El Sr. rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el honorable consejo superior, decanos, vicedecanos, secretarios del rectorado, consejeros directivos, docentes, nodocentes y los integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la alumna de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, de la carrera de la Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo, Cecilia Campini. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CAMPINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/720|. El decano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud Lic. Hugo Marcelino Ledesma y la vicedecana Dra. Josefina Fantoni, los consejeros directivos, los secretarios del Decanato, personal docente, nodocente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la alumna de la Carrera de Licenciatura en Cooperativismo y Mutualismo, de la Facultad arriba mencionada, Cecilia Campini. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, CARLOS OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Carla y Rita, su hijo pol.: Antonio y sus nietos: Santiago, Nicolás y Francisco, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V.) HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FIGUEROA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Su esposa Chavez Elvira, sus hijos José Carlos, Juan Pablo, sus nietos Juan Cruz, Romina, Alejandro, cuñada Marta, sobrina Verónica y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio PARQUE DE LA PAZ. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la plata 162. TEL. 4219787.

FIGUEROA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Su hermana política Marta Chávez de Barreira, su sobrina Verónica Barreira y Julito Nassif, sobrinas nietas Amira y Julieta, te vamos a extrañar muchísimo tío cachito de mi corazón. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

FIGUEROA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Arq. María Isabel Castro y Arq. María Rosa Secco participan con dolor su fallecimiento.

FIGUEROA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Acompañamos a nuestra amiga Pirucha en la pérdida de su esposo, nuestro querido amigo y compañero Cacho y rogamos una oración en su memoria. Sus amigos de siempre Amalia, Clara, Piky, Minina, Pichi, Nony, Juan y Mady.

FIGUEROA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Sus amigos Alberto Gastón Castro, Mirta Vizgarra, sus hijos Mariano, Santiago, Mercedes y familias despiden con cariño a Cacho y acompañan en el dolor a toda su familia.

FIGUEROA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Clara Isabel Ruiz, sus nietos Augusto Sterling y Sofía Yoles participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Cacho y piden a Dios resignación y fortaleza para su familia.

FIGUEROA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Héctor A. Chedid y familia participa con dolor el fallecimiento de su amigo Cacho y acompaña a su familia en este difícil momento.

FIGUEROA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Fernanda Chedid y familia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda su familia en este triste momento.

FIGUEROA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Ramiro Chedid participa su fallecimiento y acompaña a toda su familia en este doloroso momento.

FIGUEROA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Arqui, extrañaremos su presencia en nuestras reuniones, pero su espíritu estará siempre con nosotros. Sus excompañeras y amigas de la Corporación del Río Dulce: Piqui Rodríguez Ribera, Mady Paz, Clarita Ruiz, Minina Giménez, Amalia Burgos, Negrita Abregú, Mirta Vizgarra, Chinina Ibañez, Gizela Macarol y Nony Campos participan con profundo pesar su deceso. Se ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Su hermano Sergio Ventura, su esposa Liliana, sus sobrinos Constanza e Ignacio Guzmán, Sergio, Maria del Huerto, Lucas y Nicolás, su sobrina nieta Delfina, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Sus hermanos: Ing. Sergio Gómez Molina y Liliana Domínguez de Molina, sus sobrinos: Constanza e Ignacio Guzmán, Sergio, Huerto, Lucas y Nicolás, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e Hijos: María Eugenia Gubaira, María José y Jorge Llaya y Mariano Gubaira, y nietos part. el fallec. de la hermana de sus amigos Sergio y Liliana y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. Rogamos Oraciones por su memoria.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Ricardo Basbús participa su fallecimiento. Oraciones en su memoria.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (LUCKY) (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Sus amigos Silvia Reynoso de Ábalos, Ricardo Ábalos y familia, participan con dolor su fallecimiento y abrazan con cariño a sus hermanos Sergio, Liliana y familia. Se ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (LUCKY) (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Atilio, Richard's, Shalo, Violeta, Sarita y Silvia Chara lamentan profundamente el fallecimiento de Lucky y acompañan con un inmenso cariño a toda su familia en este momento tan triste. ¡Que Lucky descanse en la gloria de Dios!

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. El Rotary Club Francisco de Aguirre y La Rueda de la Amistad participan con pena el fallecimiento de la hermana de sus amigos Sergio y Liliana Gomez Molina.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. José Luis Castiglione, Ana Lia Rezola y familia participan el fallecimiento de Luky y acompañan con mucho cariño a sus hermanos Sergio y Liliana.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Silvia Llavar, Inés Castiglione y Anita Castiglione participan con dolor su fallecimiemto y acompañan con cariño a su hermano Sergio y familia.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Sus amigas y compañeras de la promoción 75 del Colegio Belén participan apenadas su fallecimiento y acompañan con cariño a su hermano Sergio y familia.

JUGO, FIDELIA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Su esposo Jiménez Humberto, sus hijos Maria, Horacio, Tita, Nestor, Nora, Sergio, Silvia, hijos politicos, nietos, bisnietos, hermanos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Pampa Muyoj. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la plata 162. TEL. 4219787.

MONTES, MARÍA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Su sobrina Evangelina, sus hermanos Juan Carlos, Luis Alberto, sobrinos nietos, amigos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. TEL. 4219787.

PAPPALARDO, CARMELO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Sus sobrinos Bianca y Eduardo junto a la familia Romina- Maria Florencia y Francisco, Agustina, Bernardita, Felicitas, Constantino y Florentina, despiden con inmenso cariño a su Tio Chocho querido y a sus primos y flia. en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria..

SÁNCHEZ, ALBA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/20|. Su hermana Emma Sanchez e hijos Mónica, Alex, Fernando y Daniel, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ARIAS, JUAN SECUNDINO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/20|. Amigo, hermano, maestro, tú me guiaste en mi adolescencia a dar los primeros pasos en la vida y me enseñanaste a valorar la amistad. Gracias por los momentos compartidos en la maravillosa juventud. Te llevaré siempre en mi corazón. Hoy el dia del Amigo, te digo. Descansa en paz hermano del Alma. Cachin Vega.

MARTÍN, NILDA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/20|. Hoy a un mes de tu partida hacia el Reino del Señor, te recordamos con mucho cariño y tristeza. Rogamos a Dios por tu eterno descanso en paz con mucho afecto, te recordaremos por siempre. Sus sobrinos y familia de Buenos Aires.

MARTÍN, NILDA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/20|. Ruegan por su eterno descanso. Miguel Angel Bica y familia.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

SUÁREZ DE DÍAZ, NELLY ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/95|. Mami: hoy se cumplen 25 años de tu partida, dedicamos un pensamiento al cielo, aunque ya no te tengamos, sigues aquí en nuestros corazones por siempre. Fuiste una gran sembradora de enseñanza, lucha, valentía, amor y vida. Amaste sin medir nada, sin límites. Dicen que solo se muere cuando se olvida y nosotros no te olvidamos, te amamos.Tus hijos nos reuniremos hoy a las 9.00 hs en el cem. Parque de la paz para elevar una oración en tu querida memoria.





----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAMPINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/20|. José Pereyra, su esposa Reyna e hijos acompañan en este momento de dolor a su madre Elena y demás familiares. Rogando oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

CAMPINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/20|. Victoria Spampinato Vda de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Eleán y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CAMPINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/20|. La comunidad educativa del I.F.D. Nº 3 de Fernández, participa el fallecimiento de su querida exegresada y docente y, acompaña en este momento tan difícil, a su familia en el dolor y la resignación. Se ruega oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

CAMPINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/20|. Juan José Rodríguez (Negro) y demás familiares participan con dolor su fallecimiento; acompañamos a la querida Sra. Elena Gómez rogando que Dios la acompañe ante tan irreparable pérdida. Rogamos una oración en su memoria.

CAMPINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/20|. La comunidad educativa del I.F.D. Nº 3 de Fernández, participa el fallecimiento de su querida ex egresada y docente y, acompaña en este momento tan difícil, a su familia en el dolor y la resignación. Se ruega oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

CAMPINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/20|. Juan José Rodríguez (Negro) y demás familiares participan con dolor su fallecimiento; acompañamos a la querida Sra. Elena Gómez rogando que Dios la acompañe ante tan irreparable pérdida. Rogamos una oración en su memoria

CAMPINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/20|. Victoria Spampinato Vda de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CAMPINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/20|. José Pereyra, su esposa Reyna e hijos acompañan en este momento de dolor a su madre Elena y demás familiares. Rogando oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

CAMPINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/20|. La comunidad educativa del colegio secundario "Ing. Jorge Newbery" participa y acompaña a la familia y amigos de la Prof. María Cecilia Campini que partió al reino del Señor. Ruega oraciones en su memoria.