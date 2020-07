El “Cantando 2020” debutará el próximo lunes

20/07/2020 - 20:51 Pura Vida

En medio de la pandemia, y después de varias idas y vueltas, El Trece comienza a definir su programación nocturna, con una gran apuesta: el debut del “Cantando 2020”. Ya está todo definido y desde el canal confirmaron que el programa saldrá al aire el próximo lunes 27 de julio, a las 22.30.

Tal como se había adelantado, el “Cantando 2020”, contará con la conducción de Ángel de Brito y Laurita Fernández, y se trata de la quinta temporada del reality de canto que comenzará con 20 parejas y un jurado compuesto por Nacha Guevara, Moria Casán, Karina La Princesita y Pepito Cibrián.

Cada pareja, formada por un famoso y un soñador, deberá mostrar su talento para el canto en cada emisión.

En esta oportunidad, competirán Carmen Barbieri con Mariano Zito; Miguel Ángel Rodríguez con Lula Rosenthal; Dan Breitman con Florencia Anca; Laura Novoa con Patricio Arellano; Melina Lezcano con Juan Pérsico; Gladys “La Bomba” Tucumana y su hijo Tyago Griffo; Sofi Morandi y Bruno Coccia; Jey Mammón y Carla del Huerto.

También participarán Esmeralda Mitre y Nicolás Serraiti; Flor Torrente y Michel Hersch; Lola Latorre y Lucas Spadafora; Lizardo Ponce y Lucía Villar; Facundo Mazzei y Agustina Agazzani; Adabel Guerrero y Leandro Bassano; Flopy Tesouro y Pablo Turturiello; Mariana Brey y Fran Eizaguirre; Brian Lanzellotta y Ángela Leiva; Federico Salles con Cande Molfese y Agustín Sierra e Inbal Comedi.

Antes del debut, ya se generó una polémica con Karina Jelinek, una de las concursantes. La modelo anunció que Cristian Fontán iba ser su soñador, sin embargo decidió cambiar de compañero y eligió a Manuel Victoria. ¿Los motivos? Ella explicó en su cuenta de Twitter una serie de mensajes que luego borró: “Primero que nada quiero decirles que Cris es un gran cantante y se nota que re buena persona. Eso no tiene nada que ver con mi decisión. Como saben, yo no canto, no tengo técnica y me cuesta mucho. Después del primer ensayo noté que Cris, que tiene una voz re linda, al practicar la canción al tono que yo intentaba cantarla tenía que forzarla”.

LaFlia está trabajando contrarreloj para el próximo debut del esperado programa que estará adaptado a los tiempos de la pandemia. De esta manera, se respetará la distancia social y se cumplirán con todas las medidas de prevención para evitar posibles contagios entre los integrantes del programa. La productora eligió poner el foco en este formato y dejar para más adelante el estreno de ShowMatch, el clásico programa que comanda con mucho éxito Marcelo Tinelli. El regreso estaba previsto para abril, pero se fue postergando por la cuarentena. Es probable que arranque en septiembre, pero todavía no hay nada definido.