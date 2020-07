Leo Gutiérrez: “En Olímpico encontré un buen lugar para trabajar”

20/07/2020 - 22:09 Deportivo

Leonardo Gutiérrez está enfocado en la temporada 2020/21 de la Liga Nacional, que representará la continuidad del ciclo que inició en el 2019 en el Club Ciclista Olímpico.

“Tengo contrato por una temporada más, era una opción de ambas partes. Están charlando, pero la idea de los dos es continuar. Yo estoy muy cómodo. En Olímpico encontré un buen lugar para trabajar. Hay una buena estructura, nos dan muchas facilidades para trabajar tranquilos. Tengo un grupo de amigos con los que trabajamos muy bien y estamos cómodos. La idea es seguir trabajando”, expresó el entrenador cordobés en el programa de Triángulo & Dos.

Consultado acerca del éxodo de jugadores argentinos, opinó: “Ya hemos tenidos tiempos de crisis donde se han ido jugadores importantes y las hemos pasado. El dólar va a estar complicado, no sé si vamos a poder pagar a extranjeros, va a ser duro. Pero tendremos que agudizar el ingenio para jugar, que más gente se prenda a ver la liga. No va a ser fácil, pero tampoco tenemos que tener miedo de que los que se fueron no vayan a volver, hay que estar tranquilos”.

“Leo” también habló de la competencia. “Al principio este último formato no me gustaba, no me atraía lo de jugar tantos partidos consecutivos, después nos fuimos acostumbrando. Lamentablemente el formato nuevo no atrae a la gente como lo hacía jugar dos veces por semana”, explicó convencido.