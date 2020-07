FÚNEBRES | 21 de julio del 2020

20/07/2020 - 23:59 Funebres

Fallecimientos

- Sebastián Ponce

- Ramona Donata Milla de Palomo (Mar del Plata)

- Zoila Leticia Artaza

- Mauricio Medardo Suárez

- Luis Enrique Ledesma

- Juana Alicia Lencina

- Eva del Carmen Barraza (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Arq. JUAN CARLOS FIGUEROA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/7/20 y espera la resurrección.

El consejo directivo, la comisión fiscalizadora, el tribunal de ética y matriculados del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega y actual miembro del tribunal de disciplina y ética profesional del CASE, Arq. Juan Carlos Figueroa, acompañan a su familia en este difícil momento por tan irreparable pérdida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMONA DONATA MILLA DE PALOMO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Mar del Plata l 19/7/20 y y espera la resurrección.

“Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el reino de los cielos”. Tus hijos Elina, Juan, Cristina, Miriam, Hugo y Carlos participan con dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA LUCRECIA DEL VALLE GÓMEZ MOLINA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/7/20 y espera la resurrección.

Raúl y Marcela Barchini y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Sergio y Liliana en este momento de dolor. Elevan una oración en su querida memoria.

RECORDATORIO

Crio. (R) Prof. NÉSTOR HUGO TORRES (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/7/14 y espera la resurrección.

“Pasará el tiempo, mas tu recuerdo imborrable perdurará por siempre en nuestros corazones. Es que tantos bellos momentos que compartimos los traemos a la memoria, recordando los sacrificios que nos demandó la vida para forjarnos un próspero futuro familiar. Ese nido que atesoraste y amalgamaste hoy siente tu presencia de formación, con ejemplos virtuosos y, fundamentalmente, con la sapiencia de que los valores inculcados dieron sus frutos. Tus pícaras expresiones con sonrisa sana, marcaron el norte para todos quienes estuvimos a tu lado, y las ponemos en evidencia como mejor recuerdo de tu legado. Deseamos que el Altísimo te permita gozar de vida eterna en su Jardín Celestial y puedas disfrutar la luz de su rostro”.

Tu familia toda se unirá en oraciones hoy, para rogar al Todopoderoso te conceda la paz infinita, junto con nuestros progenitores, al recordarse el sexto aniversario de su descanso eterno. Brille para él la luz que no tien fin.

RECORDATORIO

EDGAR FABRICIO RENÉ CASABONE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/7/19 y espera la resurrección.

Hoy hace un año que el dolor golpea fuertemente mi alma por tu inesperada partida a la casa del Señor. Es difícil aceptar tu ausencia física. Ruego al Señor te dé la paz que mereces y brille ara ti la luz que no tiene fin. Su mamá Cristina Ríos, hermanos Fede, Leandro, Nacho, Luciano y Franco, hermanas políticas Pamela, Florencia y Luján, sobrinos. Elevan oraciones en su querida memoria.

AGRADECIMIENTO

Dr. ANTONIO JESÚS CRUZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/7/20 y espera la resurrección.

Su esposa Mariana del Valle Lucatelli, su hijo Marianito agradecen todas las muestras de afecto de quienes se manifestaron por distintos medios haciéndoles llegar sus condolencias e invitan a hacer una oración hoy a las 15 hs. por el eterno descanso de su alma.

RECORDATORIO

MARTA YOLANDA TREJO (Marty) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/7/19 y espera la resurrección.

Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré Dios, el será mi hijo. Apocalipsis 21;3-7. Hoy hace un año que partiste hacia el reino de Dios para encontrarte con los que ya te esperaban allá, con los brazos abiertos te recibieron, pero luego de haber sido la arquitecta de tu propio destino, y haber extraído de la vida la miel, haber aprendido, haber dejado huellas imborrables en alumnos y colegas, en amigos, y sobre todo en nosotros, tu familia… Vos hubieras dicho que bendecías la vida por el camino que has transitado, que solo tenías palabras de agradecimiento y citando uno de tus poemas favoritos habrías dicho Vida nada te debo, Vida nada me debes… Vida estamos en paz… Hoy le pedimos a Dios que te dé el descanso eterno y nos dé consuelo por tu irreparable pérdida … Gordy Marty, tía, Mami, como sea que te nombremos, hoy pedimos para que descanses en paz. Tus amados esposo e hija y demás familiares ruegan oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

ANTONIA FAILA DE PONCE (q.e.p.d.) Falleció el 21 de julio de 1982 y espera la resurrección.

A veces no entendemos por qué siendo adultos, nos sentimos tan frágiles y desprotegidos como un niño cuando las madres son llamadas por Dios y se van al cielo. Lo cierto es mami que al cabo de treinta y ocho años de tu partida, aún duele la orfandad que nos dejaste y todavía esperamos despertar de éste mal sueño. Después de verte sufrir tanto esa larga enfermedad, reconforta imaginarte libre de todo dolor y gozando de la paz que el Señor te brindó; pero fue y es tan difícil dejaste ir que aprendimos a aferrarnos al amor de hermanos que nos enseñaste para sentirte cerca y en este nuevo aniversario de tu partida, tus hijos elevamos una plegaria al cielo por tu eterno descanso. Dios guarde tu memoria mamá.

INVITACIÓN A MISA

LUCÍA ANGÉLICA OCHOA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/6/20 y espera la resurrección.

Lucía ya un mes que me dejaste. Tu sonrisa y beso cotidiano para ir a tu guardia, a tu pasión de recibir vida y paradójicamente el destino se llevó la tuya en ese lugar. Mi Lucía, mi único y gran amor, mi compañera, tu alma seguirá eternamente en el corazón de tu esposo Daniel Brandán. Invita a la misa hoy a las 19 hs. en iglesia Catedral.

AGRADECIMIENTO Y RECORDATORIO

C.P.N. SUSANA NARCISA PEREYRA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/7/20 y espera la resurrección.

“Hermana de alma”, amiga, compañera, te fuiste hace 9 días al reino del Señor: seguimos sin palabras, sin consuelo, sin resignación, ahora sos nuestro “ángel” y toca nuestros corazones y llenálos de tu inmenso amor que supiste irradiar en vida a todos los que te conocieron.

Tus hermanos: Alba, Héctor, Vicenta, Nilda, Bartolomé y Rosita, hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y sobrinos nietos que tanto amabas.

Te llevaremos siempre en nuestros corazones porque estuvimos e hicimos todo para darte y hacerte feliz.

Agradecemos a los Dres. Sergio Jure, César Albuixech, Luis Daud y Dra. Anabel Molinari y a todo el personal del Sanatorio Central Banda, a los Dres. y enfermeros de esa institución, a su kinesiólogo Efraín Barrionuevo, su ayudante Sarita Almaraz, a los hermanos “Julitos” como ella les decía, a sus amados sobrinos por el apoyo incondicional, a los grupos de autoayuda y a todas las personas que se hicieron presentes con sus condolencias en el momento de su partida y en especial a la comunidad parroquial San Luis Gonzaga.

Todos rogamos oración en su querida memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

ARTAZA, ZOILA LETICIA (q.e.p.d) Falleció el 19/7/20|. Su hija Gabriela Artaza, su nieta Micaela Guzmán, Carlos Guzmán, Natalia Artaza, su yerno Juan Carlos Guzmán bisnietos Nicolás Guzmán y Giuliana Guzmán participan su fallecimiento. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CHAPARRO, FAUSTINO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. En el día del amigo. Ramón Rosa Videla participa con dolor de su fallecimiento y ruega una oración por su eterno descanso.

FIGUEROA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Sus amigos, copropietarios de Av. Belgrano (S) 1762 participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y flia.

FIGUEROA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Herbert Renner y flia, participan su fallecimiento, acompañan a su Sra. esposa, hijos y flia. en este doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Cristian Oliva participa su fallecimiento y acompaña a su hijo José y demás familiares en estos momentos de profundo dolor.

FIGUEROA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Sus amigos Walter Trejo, Gizela Macarol y familia participan con dolor su deceso y elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Lucrecia Balzaretti, Rosa Soriano de Carrera y Celsa Soriano de Díaz participan el fallecimiento del cuñado de Marta, la acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Su prima Monica Gómez Paz, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Sergio, Liliana y sobrinos en este triste momento.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (LUCKY) (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Ignacio Guzmán y flia, Joaquín Guzmán y flia, Diego Guzmán y flia, Adolfo Guzmán y flia, Graciela Manzur y flia., participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este triste momento.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Ing. Carlos Alberto Oneto y Sra. María Angélica Vera Agüero de Oneto y familia, lamentan la partida de su prima Luqui y acompañan a la familia en estos momentos de gran dolor.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Ana María Vera Agüero de Bianchi y familia acompañan a Sergio, Liliana y familia en estos momentos de profundo dolor por la partida de su querida prima Luqui.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Ricardo Tahhan y Sra. participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus amigos Sergio y Liliana en estos momentos de dolor.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Aldo J. Gómez, Yayá Macedo de Gómez, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia Gómez Molina en tan difícil momento. Paz en su tumba.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. El vicerrector de Relaciones de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con profundo pesar su fallecimiento, y acompaña con muchos afecto a sus familiares.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Edmundo Lescano, Silvia Gómez Paz e hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ MOLINA, MARÍA LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Gustavo, María José y María Belén Giovaniello con sus familias participan el fallecimiento de Lucky y acompañan a Sergio, Liliana y sus hijos.

LEDESMA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d) Falleció el 20/7/20|. Su esposa Mimi Gómez, hijos Gaby, Pelado, hijos pol. Exequiel, Carolina, nietos Benja, Guille, Camilo participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEDESMA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Su hermano político Álvaro Cantos, su hermana Leonor, sus hijos y nietos con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. y ruegan oraciones en su eterna memoria.

LEDESMA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Ramón Gustavo Buenvecino y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Darío Germán Lupica y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Juan Pablo Brao y familia Brao participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Petico y acompañan a sus hijos Gabi y Exequiel. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Sus vecinos y amigos Carlos y Silvia Sánchez e hijos participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Propietarios y empleados de las firmas "Escapes Sánchez" y "Bulonera Sánchez", participan con dolor el fallecimiento de su estimado vecino. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Amigos de su hermana Leonor de Cantos: Reyna Moyano, Chochy Palavecino, Mabel Teseyra, Lito Seravalle, Ana Bratti, Esther Pieroni, Aurora Díaz participan y acompañan a su familia en estos momentos de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Lucho vecino y amigo junto a tu esposa e hijos. Qué el Señor te reciba en sus brazos por tu hombría de bien, eternamente en nuestro recuerdo. Manuel Manfredi y Norma Coronel, sus hijos Manuel, Hugo, Alicia y Daniel, su hija pol. Elsa y nietos.

LEDESMA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Amigos de su hijo Daniel: Daniela, Abril, Agustin y Jaime, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

LEDESMA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Club Atlético Belgrano, jugadores, directivos y cuerpo técnico, participan con dolor el fallecimiento del papá de Daniel. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Los amigos de su hijo Daniel (Pelado), acompañan en este momento duro que le toca pasar. Gustavo Nader, su mujer Roxana y sus hijos Ignacio, Julieta y Luisana.

LEDESMA, LUIS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. La comision directiva del Club Atlético Belgrano: cuerpos tecnicos, jugadores y amigos acompañan a su hijo Daniel, amigo y entrenador de nuestros equipos, en estos momentos de profundo dolor y rogamos a nuestro Señor por su eterno descanso.

LENCINA, JUANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Su esposo Fermín V. Díaz, hijos Fabiana, Mariela, David, Patricia, Daniel, h. pol. nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 10 hs. en el cementerio La Piedad, casa de duelo P.L. Gallo 330 s.v Serv. Caruso Cia de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LENCINA, JUANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Su hija Mariela Díaz, su hijo político Andrés Bravo, su nieta Estefanía participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LENCINA, JUANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Dr. Fernando Bravo, su esposa María José, su hija Victoria participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su cuñada Mariela. Elevan oraciones en su memoria.

LENCINA, JUANA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Sus consuegros Hugo Bravo y Amanda de Bravo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MILLA DE PALOMO, RAMONA DONATA (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 19/7/20|. "Siempre estarás en nuestro corazón. Tu sonrisa nos guía el camino". Sus hijos Cristina y Kike, sus nietos Paola y Carli, Sebastián y Florencia, sus bisnietos Ernestina, Justina y Joaquín participan con dolor sdu fallecimiento.

MILLA DE PALOMO, RAMONA DONATA (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 19/7/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hija Miriam, sus nietos Juliana y Ariel, Lorena y Germán y Luciano, sus bisnietos Agostina y Donatto participan con dolor su fallecimiento.

MILLA DE PALOMO, RAMONA DONATA (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 19/7/20|. "Que Dios te dé el descanso eterno". Sus hijos Elina y Adolfo, sus nietos Elina y Ricardo y sus bisnietos Valentino y Antonella participan con dolor su fallecimiento.

MILLA DE PALOMO, RAMONA DONATA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Su hijo, Hugo Walter, su esposa Rosi y sus nietos: Lucio, Bruno y Iara participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MONTIVERO, AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Sus hijos Rene y Alfredo, Caceres, h. politicas Alejandra Gutiérrez y Liliana Sayago, nietos Daniel, Agustin, Rosario Cáceres y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PONCE, SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Sus hijos René y Carlos, nietos Mariela, Martín y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. Ceremonial. Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SUÁREZ, MAURICIO MEDARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Sus hermanas Selva, Rosaura, sobrinos Mónica, Melisa, Ornella y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Tipiro. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CRUZ, ANTONIO JESÚS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/20|. Rosa Gallo, Juan Manuel Domínguez, Carlitos Parodi se unirán en la oración por el eterno descanso del Dr. Antonio, hoy a las 15 hs.

SIREVICH, LUCRECIA TATIANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/08|. Hoy se cumplen 12 años de tu partida y te recordamos con mucho cariño. Carlos, tu hijo Facundo, Myriam, Cacho, Noelia y demás familiares. Se ruega una oración en su memoria.

BARRAZA, EVA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/20|. Sus hijos Dagoberto, Manuel, Jose, Luis,, Diego, Carmen, Griselda, Sergio, Sandra, hijos políticos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus Restos fueron inhumados en el cementerio LA MISERICORDIA. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la plata 162. TEL. 4219787.

VEGA, VICENTA ANUNCIACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Participan con profundo dolor. Sus hijos, nietos e hijos políticos, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Se ruega una oración en su memoria. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PEREYRA, SUSANA NARCISA C.P.N. (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/20|. Querida Susi, no te fuiste, estarás en nuestros recuerdos siempre, por tu entrega en todas las acciones de tu vida, serás un ejemplo de lucha para tu familia y amigos. La comunidad de San Luis Gonzaga de la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús del Bº San Martín de La Banda, pide oraciones en su memoria al cumplirse 9 días de su partida al reino de Dios.

CAMPINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/20|. Luis Alberto Fernández, esposa hijos, hijos políticos y nietos participan con inmenso pesar el fallecimiento de la hija de su gran y querida amiga de toda la vida Elena Gómez, rogando oraciones en su memoria y por la pronta y cristiana resignación de toda la familia.

CAMPINI, MARÍA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/20|. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Tía Carmen L. de Campini, tus primos Diego y Lucrecia Campini y sus respectivas familias participan con profundo dolor tu fallecimiento. Eleven oraciones en su memoria.

GOMEZ, DESIDERIO OBISPO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/20|. Su esposa Sara Torrez sus hijos Ysaias, José, Clementina, Yesica, Soledad, Valeria, h. políticos Mailén, Débora, Marcos, Monserrat, Ojeda, nietos Lizandro, Mateo, Valentín, Juani, Maia, Dilan, Rubén y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pozo del Castaño. Dpto. Figueroa. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.