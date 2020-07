Policía retirado, preso y acusado de vejar a las hijas de 15 y 18 años que tuvo con una amante

21/07/2020 - 00:42 Policiales

Un policía retirado fue detenido en la ciudad de Frías, sindicado de ultrajar sexualmente a dos hijas suyas, de 15 y 18 años, que tuvo en una relación paralela a su matrimonio legal.

Según la investigación que impulsa la fiscal Analía Nóblega Rayó, el imputado estaría acusado de “abuso sexual simple” en perjuicio de la adolescente de 18 años y “abusos sexual con acceso carnal calificado”, por la otra joven.

De acuerdo con la investigación, el ex policía tiene seis hijos de un vínculo clandestino, a la par de su matrimonio. El ex funcionario acostumbraba sacar en auto a algunas de sus hijas.

Escándalo

Ahora, las de 15 y 18 años alertaron a la Justicia al denunciar vejaciones sexuales. Al parecer, cuando las conducía en auto consumó los abusos en varias ocasiones.

Con las dos familias convulsionadas hoy, la Fiscalía trabaja y prevé materializar diversas medidas procesales.

Las inmediatas: Cámara Gesell a la de 15, pericias psicológicas, psiquiátricas y exámenes médicos para ambas y la testimonial de la jovencita de 18 años.

La declaración de imputado le sería tomada esta semana, en un proceso que incluye a la jueza de Control y Garantías, Roxana Cejas Ramírez.

Entrecruzamiento genético, lo crucial para la fiscal

Nóblega Rayó fijaría pronto análisis de ADN para las adolescentes y el imputado. No es un detalle menor, ya que el ex policía no las habría reconocido como hijas, lo cual gravitaría en el juicio.

Pero no es menos cierto que antes que acusar, urge acreditar ese vínculo sanguíneo y si no hay documentos, la ciencia suplirá esa aparente carencia.

En la práctica, los genetistas obtendrán ADN de las tres personas y en pocos días develarán si hay paternidad.

En caso positivo, se le adosarían doble agravantes: el del vínculo y lo denigrante de haber sido abusadas por su propio padre.

En caso de ser hallado culpable, es muy probable que el expolicía enfrente hasta 15 años de prisión.