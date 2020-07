Les robaron $200.000, ahora los amenazan y les exigen que entreguen $400.000

21/07/2020 - 00:59 Policiales

“En los primeros días de mayo, en la casa de mi hija se produjo un hecho delictivo gravísimo. Desconocidos le reventaron literalmente la puerta de la casa y le sustrajeron $200.000”, comenzó contando Ricardo Ruiz en una nota a Noticiero 7.

La víctima expresó que su vida y la de todo su grupo familiar es un calvario desde ese momento y que hasta la fecha recibe amenazas de muerte para que “entregue” 400.000 a cambio de que no lo maten a él o a sus hijos.

El damnificado, residente en la ciudad de Forres, departamento Robles, continuó relatando angustiado que la plata era fruto de los ahorros de su hija, ya que su objetivo era la compra de un terreno.

Sobre el brutal ataque expresó que eran cerca de las 5 de la madrugada, cuando su hija, en compañía de su esposo y sus tres hijos menores, despertó debido a los gritos de sujetos armados que estaban dentro de su morada.

“Cuando mi yerno abrió los ojos notó que estaba encañonado. Cuando uno de los delincuentes quiere entrar a la pieza donde dormían mis nietos, mi yerno se para frente a la puerta y les dice que con los chicos no se meta”, explicó Ricardo.

Su yerno, desesperado para evitar que su familia saliera lastimada, les entregó todo el dinero. “La denuncia fue realizada en la Comisaría de Forres y hasta el momento no hay detenidos. No se hizo nada”, afirmó sintiéndose desprotegido.

Al escalofriante relato del asalto, Ruiz añadió que la dramática situación no terminó allí. “Desde el fin de semana pasado reciben notas en las que les exigen que paguen 400.000 pesos”.

La víctima -quien mostró los manuscritos que su hija y su yerno recibieron- sostuvo que los delincuentes les dan instrucciones de adónde y cómo deben dejar el dinero, caso contrario matarían a sus nietos.

“Hacen referencia a mi nieta de 15 años puntualmente. Dicen que va a morir por parte de su padre”, sostuvo el hombre apesadumbrado que teme porque él o los asaltantes cumplan con sus amenazas.

Además manifestó que tal dinero no existe, que su hija y su yerno no tienen esa plata.

“Si ustedes son padres saben lo que significa un hijo, en este caso mis nietos. Por eso pretendo que se haga público este caso y que se haga algo porque las amenazas, al igual que el robo, están en la nada”, enfatizó.

Amenazas en manuscritos

“Pagá $400.000 o tus hijos mueren. Decile a tu cuñado que te ayude a pagar. Se metió donde no debe, que asuma las consecuencias. Tienes 48 horas. Si no pagas, ya sabes. Entré una vez más”, sostiene el encabezado de la carta.

Luego continúa: “Esas rejas no me van a detener. Yo voy a hacer pasadas. No quiero ver ni un policía. Enterrá la plata. Hay una casa abandonada cerca de la tuya”.

Reitera: “Enterrá la plata. Dentro de la casa hay una piedra grande. Tapá con eso. Depende de vos la vida de tus hijos. Espero que cumplas”.