Coronavirus en Santiago: dos años de prisión en suspenso a los que vinieron de Buenos Aires a un velatorio

21/07/2020 - 19:16 Policiales

Cuatro personas recibieron una pena de dos años de prisión en suspenso, en torno al viaje que realizaron desde Buenos Aires, hasta la localidad de Los Acosta, del departamento Banda, para participar de un velorio, mintiendo que se dirigían a Salta.

Los imputados aceptaron la pena, cometida en violación al aislamiento social, obligatorio, vigente en la Argentina desde el pasado 20 de marzo, a los fines de evitar la propagación del coronavirus.



La sentencia recayó sobre tres santiagueños, y un bonaerense, siendo los primeros: Susana, Reina Isabel, y Fabio Rolando Véliz, tratándose de los pasajeros que contrataron un taxi en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

De aquel distrito es oriundo el último de los incriminados: el chofer Diego Ariel Pérez.

Te recomendamos: Indagan a los 4 imputados por entrar a Santiago sin permiso e ir a un velatorio

Cabe recordar que los tres primeros fueron detenidos tras participar de un velorio en Los Acosta; en tanto que el dueño del taxi fue atrapado en un operativo policial “cerrojo”, después que la Policía de la Provincia fuera alertada de la presencia de los tres Véliz, a poco de llegada a Santiago del Estero, violando todos los protocolos sanitarios y de seguridad vigentes en la Provincia.

Una vez detenidos, los cuatro imputados fueron aislados, e internados en el Hospital Independencia, a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Santiago del Estero.

Las partes intervinientes

El juicio se desarrolló en la mañana de este martes, y la resolución fue dictada por la jueza de Control y Garantías de la ciudad de La Banda, Dra. Roxana Amelia Menini.

La acción pública fue ejercida por el fiscal Dr. Pablo Moya; mientras que los imputados contaron con la defensa técnica de los abogados Dres. María Santillán, y Luis Palavecino.

A continuación la sentencia completa de la magistrada:

RESUELVO: 1°) Admitir el acuerdo de JUICIO ABREVIADO, en todo sus términos entre las partes el M.P.F, los abogados María H. Santillán, Luis Palavecino y los imputados ) VELIZ SUSANA; VELIZ REINA ISABEL; VELIZ FABIO ROLANDO y, PEREZ DIEGO ARIEL;

2°) Incorporar las evidencias descripta por el Ministerio Público Fiscal;

3°) Condenar en juicio abreviado a los imputados: VELIZ SUSANA VELIZ REINA ISABEL, VELIZ FABIO ROLANDO y, PEREZ DIEGO ARIEL, ya filiados, en base a los hechos y pruebas vertidas en la oficina de gestión de audiencias audiencia, a la pena de dos (02) años de prisión de cumplimiento en suspenso, con la imposición de las siguientes medidas: “A) Comparecer por ante esta administración de Justicia a todo llamado; se propuso que cada 60 días comparezcan los condenados a la comisaria del lugar más cercano a su domicilio fijado, y por un medio electrónica se haga llegar la constancia a la fiscalía. B) Comunicar inmediatamente a la FISCALIA y LOMAS todo cambio de domicilio o residencia que efectúen. C) No cometer delito. D) No portar armas de fuego ni armas blanca, ni consumir bebidas alcohólicas en exceso, ni drogas o estupefacientes.; E) Prohibición de ingresar a la provincia sin la debida autorización y controles establecidos, respetando en todo momento el Aislamiento Social, Preventiva y Obligatorio, esta medida será mientras se encuentre la vigencia del decreto obligatorio de la cuarentena”;

4°) Conceder el beneficio de a excarcelación a los ahora condenados, informando al juez de Ejecución Penal, que los cuatro (04) imputados estuvieron privados de libertad desde el 26 de junio del presente, para el computo de su penal;

5°) Se oficie al Registro de Reincidencia, a Reconocimiento Ciudadano, al juez de Ejecución Penal, a Lomas para que tome conocimiento de las medidas.