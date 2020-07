El cubano Alberto Guerra revela por qué hay que ver “La Jauría”

21/07/2020 - 20:18 Pura Vida

El actor cubano Alberto Guerra no dudó un instante cuando la cineasta argentina Lucía Puenzo, quien ya lo había dirigido en “Ingobernable II”, le propuso interpretar a un personaje central en la historia de “La Jauría”, serie chilena que narra una investigación policial para capturar a los miembros de un grupo de una aplicación móvil llamada “La Jauría”, seudónimo con el que cometen agresiones sexuales contra adolescentes de un colegio católico de Santiago de Chile.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL , vía Zoom, Guerra no solo habló de esta producción sino también de su trabajo en la icónica narco novela “El Señor de los Cielos” y la perturbadora “Historia de crimen: Colosio” y de sus proyectos, entre los que adelantó el rodaje del filme “Trigal”, dirigido por otra argentina.

¿Cómo llegaste a “La Jauría”?

Yo llegué a este proyecto por Lucía Puenzo porque ya había trabajado con ella (en la serie “Ingobernable II”). Me invitó a este proyecto cuando apenas estaba en gestación. Primero le digo que sí y luego averiguo qué es lo que voy a hacer. Estoy contento con “La Jauría”, con la respuesta que estamos teniendo, con el resultado que se logró y orgulloso. Espero que “La Jauría” tenga para mucho más y que eso sirva como un parteaguas y una forma de abrir caminos a muchas más historias y ficciones que aborden temáticas de una manera tan realista y tan crudas, pero manteniéndose dentro del entretenimiento.

¿Qué te atrajo de la serie y, de Manuel, tu personaje?

Todo me atrajo. Saber que la mente de Lucía y la casa productora Fábula estaba detrás de esta historia que se iba a contar, que es tan urgente y tan necesaria de tocar en la ficción y en el entretenimiento temas tan vigentes y duros, yo sabía que iba a querer ser parte. El personaje Manuel, uno de los personajes pivotales de la serie, entonces, no había mucho que pensarle. Claro que cualquier actor que se le invite a formar parte de un proyecto como este diría que sí.

¿Cuán desencadenante es en la trama Manuel Moreno, el psicólogo que interpretas?

Es sumamente desencadenante. Aquí estamos un poco echando spoiler y adelantándonos hacia el final de la serie, pero sí, completamente, es una pieza fundamental en todo lo que tiene que ver con este juego en línea del grupo de chat llamado La Jauría de Lobos.

La violencia machista es el tema central, pero también hay subtramas: hacker, tomas de colegios, curas abusadores, adopciones ilegales y bullying. ¿Crees que esas temáticas generarán la reflexión y el debate?

El propósito de cualquier tipo de ficción debería de ser el debate, provocar que se produzca una conversación, que empecemos a pensar y a cuestionarnos. Lo que hace la serie es analizar estas realidades que hay en estos momentos y unir todas estas subtramas y estas distintas maneras del machismo, de la masculinidad tóxica, de las estructuras de poder y del abuso. Yo creo que las teje de manera muy inteligente, pero en todo caso, más bien, la serie es justamente una representación de un análisis de la sociedad como está, más allá de que sirva como material para análisis. La idea en sí es que genere una conversación, un cuestionamiento propio y al del frente. No se trata de apuntar con el dedo, ni criminalizar, ni pontificar, ni nada, se trata de exponer ciertas realidades que están ahí siempre entendiendo que es ficción y entretenimiento y si genera un debate es maravilloso.

A propósito de “La Jauría”, Lucía Puenzo dijo: “No me gustan las cosas políticamente correctas que no se animan a ser hasta contradictorias y polémicas”. ¿Qué opinas?

Estoy totalmente de acuerdo. El entretenimiento no está para ser políticamente correcto, está para poner sobre la mesa todo lo que se quiera poner y que eso provoque, una conversación de si está bien o si está mal. Lo que pasa con las cosas que son políticamente correctas es que son limitadas, están simplemente vistas desde un lugar, y te tienes que limitar a eso. En el caso de las temáticas que trata “La Jauría” hay muchas maneras de exponer puntos de vistas sin ni siquiera cuestionar la problemática real que hay. Tú puedes poner las feminidades, por ejemplo. Hay muchísimas mujeres dentro de la serie en personajes que son completamente contradictorios entre ellos y completamente contradictorios al discurso feminista. Lo mismo pasa con los hombres. Entonces, yo creo que la ficción está ahí para juntar todos estos elementos. No se trata de quedar bien o quedar mal con alguien sino de exponerlos ahí y provocar una conversación al respecto.

Mucho se dice sobre que los comportamientos de violencia machista obedecen a cuestiones culturales. ¿Consideras que va más allá de una cuestión cultural la permanencia y alta exposición que tienen actualmente estas temáticas?

Yo creo que va más allá de una cuestión cultural. El ser humano se ha venido educando, por civilizaciones completas, más allá si tiene que ver con un país o no. Desde que se tiene registro de las actitudes del ser humano estamos viendo esos comportamientos que lo hemos venido replicando, estudiando y amplificando incluso. Yo creo que estamos en un momento en que tenemos que empezar a corregir algo que va más allá de nuestra cultura, de nuestro género. Las estructuras de poder, por ejemplo, completamente volcadas hacia el poder masculino es algo que va más allá de solo hombres y mujeres sino que es parte del sistema, del sistema que venimos perpetuando y del sistema que venimos evolucionando es el mismo; o sea, hemos ido evolucionando esas actitudes incluso. Creo en poder sacar a las estructuras de poder de su lugar, llámese masculinidad o poder blanco, las que han sido históricamente opresoras, y que las historias son un buen vehículo para que las personas se cuestionen a ellas mismas y al mundo en el que viven.

Las mujeres, en estos años, con su lucha han logrado reivindicaciones de derechos. ¿Amerita un cambio en las sociedades o es fruto de los tiempos que se viven?

Yo creo que es todo. Los tiempos que se viven tienen que ver con los cambios de la sociedad, tiene que ver con los cambios en la manera de pensar. No es algo nuevo la lucha feminista, ¡para nada! Es algo con lo que, en mayor o menor medida, han tenido que vivir las mujeres, pelear, pedir y agarrar, a como dé lugar, desde hace cualquier cantidad de siglos. Yo lo que supongo es que ahora, lo que está sucediendo, también es que estamos llegando además a puntos en donde no da más, en donde ignorar que sucede esto y que ha venido sucediendo ya no da más. No es que gracias a la sociedad, hoy por hoy, se está escuchando a las mujeres. Más bien, la sociedad está escuchando gracias a las mujeres.